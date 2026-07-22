Neuquén busca emitir deuda en el mercado internacional y ayuda al colchón de dólares para que el Banco Central compre

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, avanza con el lanzamiento de un bono internacional para financiar obras y fortalecer el desarrollo hidrocarburífero. (Foto crédito: Reuters).

La provincia de Neuquén, bajo la gestión de Rolando Figueroa, se prepara para lanzar un nuevo bono por hasta USD 500 millones en el mercado internacional con el objetivo de captar fondos para obras clave en el desarrollo del sector hidrocarburífero. Esta iniciativa ya cuenta con la autorización del Ministerio de Economía, que el año pasado manifestaba su preocupación por la creciente dependencia de las provincias respecto al financiamiento externo y a la plaza de Wall Street. El escenario actual transformó esa preocupación, ya que los dólares captados por las provincias se convirtieron en un factor que permite al Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostener el ritmo de compras de reservas internacionales.

La estrategia diseñada por la administración de Figueroa implica una agenda de reuniones con inversores de renta fija, que comenzó este lunes, para presentar la nueva oportunidad de inversión en la provincia. Para llevar a cabo el proceso, se designó a J.P. Morgan y Santander como coordinadores globales de la operación, y Balanz Capital quedó a cargo de la organización y contacto con los inversores. Además, el Banco Santander asumió la responsabilidad de la logística y la presentación formal ante potenciales compradores del bono, en el tradicional roadshow.

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Según pudo saber Infobae, con fuentes de la provincia, el instrumento propuesto será un bono senior quirografario, denominado en dólares estadounidenses, bajo las normativas internacionales 144A/Reg. S y con una vida media ponderada de siete años. Las calificaciones crediticias esperadas para esta emisión son B- por parte de S&P y B- por parte de Fitch; la concreción del proceso depende de las condiciones de mercado. El bono no contará con garantías sobre regalías hidrocarburíferas, pero ofrece prioridad absoluta de cobro frente a otros acreedores en caso de quiebra o liquidación del emisor. Además, la provincia podrá cancelar la deuda a partir de 2031, lo que otorga flexibilidad para el manejo financiero futuro.

En la provincia de Neuquén aseguran que tienen un déficit estimando de USD 4.000 millones (Foto crédito: Reuters).

La decisión de Neuquén apunta a aprovechar la coyuntura favorable del mercado de capitales para acelerar proyectos de infraestructura. La provincia enfrenta un déficit estimado en USD 4.000 millones en áreas como salud, educación y conectividad vial, en un contexto de caída sostenida de los recursos nacionales transferidos por la Ley de Coparticipación. Con la emisión de este nuevo bono buscarían captar hasta USD 500 millones.

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Cambio de postura

La próxima salida de Neuquén al mercado internacional, junto con otras provincias que ya lo hicieron este año, implica un cambio de postura en del ministro Caputo quien hace meses proclamaba en que se debía cortar con la dependencia a Wall Street. Es que ahora la dinámica de financiamiento de las provincias y de las empresas argentinas se convirtió en un componente crucial para el BCRA. El flujo de dólares provenientes de emisiones de deuda provincial y corporativa contribuye de manera directa a la capacidad del Central para mantener su programa de compras de reservas.

El BCRA aceleró la compra de dólares y alcanzó el mejor registro semanal del año, con operaciones en bloque. (Foto crédito: Reuters)

La semana pasada, el BCRA, bajo la conducción de Santiago Bausili, aceleró su ritmo de compra de divisas y adquirió USD 1.154 millones, la mejor marca semanal del año. El martes, la entidad sorprendió al mercado al comprar USD 532 millones en una sola jornada. Fuentes del BCRA confirmaron a Infobae que parte de esa operación se realizó en bloque, aunque evitaron identificar a la contraparte.

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El desempeño del BCRA en materia de reservas tiene relación directa con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras alcanzar la meta de compra de reservas por USD 10.000 millones para 2026, el Central redujo el ritmo de adquisición. Las operaciones más voluminosas de las últimas semanas respondieron en su mayoría a liquidaciones en bloque, vinculadas a emisiones de obligaciones negociables (ONs) y deuda sub-soberana. El giro de estos instrumentos resulta fundamental para cumplir el objetivo anual de acumulación de reservas, en un contexto en el que la liquidez del mercado local es limitada y la demanda de dólares para importaciones y pagos externos sigue elevada.

Hasta el momento, el BCRA acumuló cerca de USD 13.000 millones en lo que va de 2026, aunque la entidad debe mantener esa tendencia para cumplir la meta de USD 8.000 millones en reservas netas para diciembre, tal como acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La consultora Invecq calculó que, en lo que va del año, la colocaciones de ONs y deuda sub-soberana suman USD 8.093 millones, de los cuales USD 3.528 millones provinieron de empresas del sector energético, USD 2.250 millones de deuda sub-soberana y el resto de sectores como infraestructura, servicios financieros, industria y agropecuario.

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El contexto actual muestra que la relación entre las provincias, los mercados internacionales y el BCRA se volvió más estrecha. La emisión de deuda por parte de Neuquén y otras jurisdicciones no solo responde a necesidades propias de financiamiento, sino que también se integra al esquema de acumulación de reservas. Mientras el Central monitorea la evolución de las compras y la liquidación de nuevos instrumentos, el sector público provincial busca fortalecer su capacidad de inversión y desarrollo, en medio de la volatilidad del mercado y de la continua reducción de transferencias nacionales.