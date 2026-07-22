Después de comprar un Smart TV debes hacer estos nueve ajustes para mejorar la imagen

Conectar la Smart TV a WiFi o por cable Ethernet permite usar plataformas de streaming y descargar actualizaciones del sistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estrenar un televisor inteligente puede transformar la experiencia de entretenimiento en casa, pero pocos usuarios aprovechan desde el inicio todas las prestaciones que ofrece su dispositivo.

La configuración de fábrica muchas veces prioriza el impacto visual en tiendas sobre la fidelidad y comodidad en el uso cotidiano. Por eso, modificar ciertos ajustes apenas se enciende el aparato marca una diferencia sustancial en imagen, sonido, accesibilidad y privacidad.

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Qué es lo primero que se debe hacer con un TV nuevo

Uno de los primeros pasos es conectar la Smart TV a una red WiFi o mediante cable Ethernet. Esta acción permite disfrutar de series y películas en plataformas de streaming como Netflix o YouTube y es imprescindible para descargar actualizaciones del sistema.

En el menú de configuración, bajo “Red” o “Conexiones”, se selecciona la red WiFi deseada e ingresa la contraseña. Si se opta por una conexión por cable, basta con enchufar el Ethernet y la TV se conectará automáticamente.

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La instalación de aplicaciones en un TV nuevo habilita el acceso a servicios de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video, HBO Max y Disney+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ajustes que se deben hacer en todo TV nuevo

Instalación y organización de aplicaciones

Las plataformas de streaming no siempre vienen preinstaladas en la interfaz inicial. Desde la tienda de aplicaciones del televisor, se pueden buscar y descargar servicios populares como Prime Video, HBO Max o Disney+. Para utilizarlas será necesario iniciar sesión con la cuenta de usuario correspondiente.

Cambio del modo de imagen

La mayoría de los modelos llegan configurados en modos como “Vívido” o “Dinámico”. Estos perfiles realzan la saturación, el brillo y el contraste, pensados para destacar bajo la iluminación artificial de las tiendas. Sin embargo, este ajuste puede resultar poco natural en el hogar, con colores exagerados y pérdida de detalle en las sombras.

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Para obtener una imagen más fiel, conviene elegir modos denominados “Cine”, “Película” o “Cinema”. Estos perfiles ofrecen colores más naturales, mejor detalle en las zonas oscuras y una representación más cercana a la intención original de directores y creadores.

Desactivación del suavizado de movimiento

El suavizado de movimiento genera fotogramas artificiales para que las escenas parezcan más fluidas. Aunque es útil en deportes o programas en vivo, su efecto altera la apariencia de películas y series, dándoles un aspecto artificial similar al de una telenovela.

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Ajustar el modo Eco y el brillo del televisor según la luz de la habitación mejora la imagen HDR y evita una pantalla apagada o fatiga visual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada fabricante utiliza un nombre distinto para esta función: Samsung lo llama Auto Motion Plus, LG TruMotion, y Sony MotionFlow. La recomendación es desactivarla o, al menos, reducirla al mínimo para mantener la intención original de la obra audiovisual.

Ajuste del modo Eco y control del brillo

El “modo Eco” y los sensores de luz ambiental pueden oscurecer la imagen de forma automática, reduciendo el brillo para ahorrar energía. Esto puede ser útil en habitaciones muy iluminadas, pero al ver contenido HDR o en ambientes oscuros, la imagen puede parecer apagada.

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Desactivar este modo y regular manualmente el brillo permite recuperar la luminosidad, el contraste y la intensidad en las zonas más brillantes. Es importante ajustar estos parámetros según las condiciones de la habitación para evitar fatiga visual o una imagen poco atractiva.

Reducción de la nitidez artificial

Aumentar la nitidez en exceso puede introducir contornos digitales y hacer más evidente el ruido de compresión, sobre todo en contenido de baja calidad. En televisores modernos y especialmente al ver contenido 4K, lo ideal es reducir este ajuste a cero o dejarlo en un valor bajo.

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Activar el Filmmaker Mode en el televisor desactiva procesamientos artificiales y respeta la frecuencia de fotogramas original de películas y series. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activación del Filmmaker Mode

Si el televisor dispone de “Filmmaker Mode”, se recomienda activarlo para ver películas y series tal como fueron concebidas. Este modo, promovido por la UHD Alliance y respaldado por cineastas, elimina procesamientos artificiales, ajusta la temperatura de color, respeta la frecuencia de fotogramas original y desactiva el suavizado de movimiento.

Mejoras en el sonido

El sonido suele ser uno de los aspectos más limitados en los televisores modernos por el poco espacio dedicado a altavoces. Es común que los diálogos suenen bajos y los efectos o la música demasiado intensos. Para solucionarlo, conviene activar modos como “Diálogo”, “Voz clara” o “Clear Voice”, que refuerzan las frecuencias de la voz humana.

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Funciones como el “modo Noche” o la “normalización de volumen” ayudan a reducir la diferencia entre sonidos suaves y fuertes, evitando ajustes constantes de volumen.

Configuración de HDMI-CEC

HDMI-CEC permite controlar varios dispositivos conectados, como barras de sonido o consolas, con un solo mando a distancia. Cada marca le da un nombre diferente (Anynet+ en Samsung, SimpLink en LG, BRAVIA Sync en Sony), pero su función es la misma: simplificar el manejo del ecosistema audiovisual en casa.

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Privacidad y desactivación del ACR

Algunas marcas incluyen sistemas de reconocimiento automático de contenido (ACR) que identifican lo que se está viendo en pantalla, tanto desde aplicaciones como desde dispositivos externos. Estos sistemas pueden recopilar datos sobre los hábitos de consumo. Desactivarlos desde el menú de privacidad o servicios de información visual (Viewing Information Services, Live Plus, Samba TV, Viewing Data) ayuda a proteger la información personal del usuario.