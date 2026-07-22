Tecno

Después de comprar un Smart TV debes hacer estos nueve ajustes para mejorar la imagen

Los televisores suelen tener configuraciones de fábrica que no se adaptan a las condiciones del hogar

Guardar
Google icon
televisor - Smart TV - papel aluminio - tecnología - 25 de mayo
Conectar la Smart TV a WiFi o por cable Ethernet permite usar plataformas de streaming y descargar actualizaciones del sistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estrenar un televisor inteligente puede transformar la experiencia de entretenimiento en casa, pero pocos usuarios aprovechan desde el inicio todas las prestaciones que ofrece su dispositivo.

La configuración de fábrica muchas veces prioriza el impacto visual en tiendas sobre la fidelidad y comodidad en el uso cotidiano. Por eso, modificar ciertos ajustes apenas se enciende el aparato marca una diferencia sustancial en imagen, sonido, accesibilidad y privacidad.

PUBLICIDAD

Qué es lo primero que se debe hacer con un TV nuevo

Uno de los primeros pasos es conectar la Smart TV a una red WiFi o mediante cable Ethernet. Esta acción permite disfrutar de series y películas en plataformas de streaming como Netflix o YouTube y es imprescindible para descargar actualizaciones del sistema.

En el menú de configuración, bajo “Red” o “Conexiones”, se selecciona la red WiFi deseada e ingresa la contraseña. Si se opta por una conexión por cable, basta con enchufar el Ethernet y la TV se conectará automáticamente.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro con botones visibles, incluyendo azul, amarillo, rojo y verde, frente a una pantalla de TV desenfocada.
La instalación de aplicaciones en un TV nuevo habilita el acceso a servicios de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video, HBO Max y Disney+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ajustes que se deben hacer en todo TV nuevo

  • Instalación y organización de aplicaciones

Las plataformas de streaming no siempre vienen preinstaladas en la interfaz inicial. Desde la tienda de aplicaciones del televisor, se pueden buscar y descargar servicios populares como Prime Video, HBO Max o Disney+. Para utilizarlas será necesario iniciar sesión con la cuenta de usuario correspondiente.

  • Cambio del modo de imagen

La mayoría de los modelos llegan configurados en modos como “Vívido” o “Dinámico”. Estos perfiles realzan la saturación, el brillo y el contraste, pensados para destacar bajo la iluminación artificial de las tiendas. Sin embargo, este ajuste puede resultar poco natural en el hogar, con colores exagerados y pérdida de detalle en las sombras.

Para obtener una imagen más fiel, conviene elegir modos denominados “Cine”, “Película” o “Cinema”. Estos perfiles ofrecen colores más naturales, mejor detalle en las zonas oscuras y una representación más cercana a la intención original de directores y creadores.

  • Desactivación del suavizado de movimiento

El suavizado de movimiento genera fotogramas artificiales para que las escenas parezcan más fluidas. Aunque es útil en deportes o programas en vivo, su efecto altera la apariencia de películas y series, dándoles un aspecto artificial similar al de una telenovela.

Un individuo concentrado en su teléfono móvil, con un televisor encendido en el fondo mostrando una película o serie. La imagen captura la realidad de cómo los smartphones y el acceso a internet y redes sociales han cambiado la manera en que interactuamos con los medios tradicionales, mostrando la tendencia de dividir nuestra atención entre distintas pantallas en nuestra vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)
Ajustar el modo Eco y el brillo del televisor según la luz de la habitación mejora la imagen HDR y evita una pantalla apagada o fatiga visual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada fabricante utiliza un nombre distinto para esta función: Samsung lo llama Auto Motion Plus, LG TruMotion, y Sony MotionFlow. La recomendación es desactivarla o, al menos, reducirla al mínimo para mantener la intención original de la obra audiovisual.

  • Ajuste del modo Eco y control del brillo

El “modo Eco” y los sensores de luz ambiental pueden oscurecer la imagen de forma automática, reduciendo el brillo para ahorrar energía. Esto puede ser útil en habitaciones muy iluminadas, pero al ver contenido HDR o en ambientes oscuros, la imagen puede parecer apagada.

Desactivar este modo y regular manualmente el brillo permite recuperar la luminosidad, el contraste y la intensidad en las zonas más brillantes. Es importante ajustar estos parámetros según las condiciones de la habitación para evitar fatiga visual o una imagen poco atractiva.

  • Reducción de la nitidez artificial

Aumentar la nitidez en exceso puede introducir contornos digitales y hacer más evidente el ruido de compresión, sobre todo en contenido de baja calidad. En televisores modernos y especialmente al ver contenido 4K, lo ideal es reducir este ajuste a cero o dejarlo en un valor bajo.

Una televisión moderna en un living room - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Activar el Filmmaker Mode en el televisor desactiva procesamientos artificiales y respeta la frecuencia de fotogramas original de películas y series. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Activación del Filmmaker Mode

Si el televisor dispone de “Filmmaker Mode”, se recomienda activarlo para ver películas y series tal como fueron concebidas. Este modo, promovido por la UHD Alliance y respaldado por cineastas, elimina procesamientos artificiales, ajusta la temperatura de color, respeta la frecuencia de fotogramas original y desactiva el suavizado de movimiento.

  • Mejoras en el sonido

El sonido suele ser uno de los aspectos más limitados en los televisores modernos por el poco espacio dedicado a altavoces. Es común que los diálogos suenen bajos y los efectos o la música demasiado intensos. Para solucionarlo, conviene activar modos como “Diálogo”, “Voz clara” o “Clear Voice”, que refuerzan las frecuencias de la voz humana.

Funciones como el “modo Noche” o la “normalización de volumen” ayudan a reducir la diferencia entre sonidos suaves y fuertes, evitando ajustes constantes de volumen.

  • Configuración de HDMI-CEC

HDMI-CEC permite controlar varios dispositivos conectados, como barras de sonido o consolas, con un solo mando a distancia. Cada marca le da un nombre diferente (Anynet+ en Samsung, SimpLink en LG, BRAVIA Sync en Sony), pero su función es la misma: simplificar el manejo del ecosistema audiovisual en casa.

  • Privacidad y desactivación del ACR

Algunas marcas incluyen sistemas de reconocimiento automático de contenido (ACR) que identifican lo que se está viendo en pantalla, tanto desde aplicaciones como desde dispositivos externos. Estos sistemas pueden recopilar datos sobre los hábitos de consumo. Desactivarlos desde el menú de privacidad o servicios de información visual (Viewing Information Services, Live Plus, Samba TV, Viewing Data) ayuda a proteger la información personal del usuario.

Temas Relacionados

Smart TVTelevisoresHogarElectrodomésticosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Despídete de prompts en texto: ahora grabas la pantalla y pides a la IA Claude que haga todo por ti

Este cambio permitirá que el modelo vea el proceso de una tarea y la repita de manera sencilla

Despídete de prompts en texto: ahora grabas la pantalla y pides a la IA Claude que haga todo por ti

Último día para conseguir gratis estos 2 juegos en Epic Games Store

Título: Último día para reclamar dos juegos gratis en Epic Games y conservarlos para siempre Lead: La promoción semanal cierra hoy y permite añadir sin costo Luto y Echo Generation Midnight Edition

Último día para conseguir gratis estos 2 juegos en Epic Games Store

Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo eliminar archivos para liberar espacio en tu celular

Fotos, videos, documentos, notas de voz y stickers pueden acumularse durante meses, pero la aplicación ofrece una forma sencilla de liberar memoria

Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo eliminar archivos para liberar espacio en tu celular

¿Sin espacio en el celular? Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y evitar problemas en otras apps

Acceder al menú de administración de almacenamiento permite liberar recursos sin borrar chats. El proceso ayuda a evitar bloqueos, lentitud y facilita la instalación de herramientas

¿Sin espacio en el celular? Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y evitar problemas en otras apps

Así es como al resolver Captcha has ayudado a entrenar la IA de los vehículos autónomos

Este servicio ha sido clave para prevenir el ingreso de bots a las páginas web

Así es como al resolver Captcha has ayudado a entrenar la IA de los vehículos autónomos

DEPORTES

El sentido posteo de la hermana de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026

El sentido posteo de la hermana de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026

Con Paredes, Villa y Montero como novedades, Boca dio la lista para enfrentar a O’Higgins en la Sudamericana: las cinco bajas

Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano: hora, TV y formaciones

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

TELESHOW

Michael Bublé defendió a la Argentina de las críticas recibidas luego del Mundial: “No sean celosos”

Michael Bublé defendió a la Argentina de las críticas recibidas luego del Mundial: “No sean celosos”

El regreso de Maxi López: reencuentro familiar en Suiza tras el Mundial

Las sospechas de la mamá de Wanda Nara por el robo a la casa de Milán: “Los ladrones sabían lo que hacían”

Burlas, agresiones y disculpas: quiénes son las celebrities que criticaron a la Argentina tras la final del Mundial

El percance de Darío Barassi mientras conducía su programa: “Ay, se me acaba de salir...”

INFOBAE AMÉRICA

China amenazó con represalias a Francia por su ley contra la moda ultrarrápida

China amenazó con represalias a Francia por su ley contra la moda ultrarrápida

La deshidratación eleva el riesgo de fallas en el riñón y el corazón, advierte un intensivista salvadoreño

La diáspora compra el 30% de las viviendas nuevas en El Salvador y apunta al alquiler temporal

El Congreso de Guatemala reactiva el debate sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles y alista una votación en julio

Panamá abrirá en octubre una ruta directa entre Bogotá y Río Hato para impulsar el turismo en el interior