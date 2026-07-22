Aunque caen las ventas de autos, la financiación recuperó terreno y ya alcanza casi la mitad de las operaciones

El mercado automotor empezó a moverse nuevamente en junio, si bien todavía con cifras negativas a nivel interanual, las ventas a crédito prendario subieron al 49% (Freepik)

El mercado de créditos prendarios sobre automóviles cerró junio y el primer trimestre del año con buenas noticias. En total, entre autos nuevos y usados, en el mes se registraron 33.227 operaciones, equivalentes al 16,3% del total de patentamientos y transferencias del período, pero en autos nuevos se apreció un crecimiento que pasó del 47,2% de las matriculaciones en junio 2025 al 49% el último mes.

En junio, se vendieron 23.285 autos 0 km con financiación, que equivale a una baja del 12,3% frente al mismo mes del año pasado, pero marca una recuperación del 23,5% en relación a mayo, cuando la caída respecto a mayo del año anterior había sido del 30,6%. La progresión de los seis meses muestra, sin embargo, que en el semestre hubo 5 meses de números en rojo y sólo uno con resultado mejor que el de 2025.

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En enero, la caída de ventas financiadas fue del 4,9%; en febrero, del 2,8%; marzo tuvo una suba del 3%; y desde abril el retroceso fue de dos cifras, con un 14,5% ese mes, el mencionado 30,6% en mayo y el 12,3% en junio.

Las ventas de autos 0 km con financiación de las marcas superaron a las suscripciones de plan de ahorro entre enero y junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el acumulado de 2026, se llevan vendidos 139.217 vehículos nuevos con algún tipo de financiación prendaria. Un año antes, en el primer semestre se habían vendido 143.982 automóviles financiados, con lo que la caída actual es del 4%.

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La diferencia a favor de este año está en la proporción de ventas con financiación en relación a las ventas tradicionales del mercado automotor, ya que en 2025 habían sido del 43,8% y este año subieron hasta el 47,3%.

Más financiación que planes de ahorro

En el análisis de los números respecto al tipo de acreedor, las ventas de las financieras de cada marca desplazaron en junio a las de planes de ahorro. En la suma de las ventas desde enero a junio, el 43% de las operaciones se hicieron con financiación directa de las automotrices y el 42% a través de las administradoras de plan de ahorro. Un año atrás, las proporciones eran de 44% para los planes y 40% para las financieras.

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En el mismo estudio se vuelve a registrar el retroceso de los créditos bancarios, que no financian tasa como las automotrices, que pasó del 14% en el primer semestre de 2025 al 13% en el corriente año.

También contemplando el total de ventas del año, Peugeot lidera las operaciones con financiación alcanzando el 74% del total de patentamientos propios; Citroën fue segunda con el 71%, y Fiat quedó en tercer lugar con el 70%. Las tres marcas pertenecen a Stellantis, que históricamente se destacó por focalizar gran parte de su estrategia comercial en las ventas a crédito o plan de ahorro previo.

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Peugeot es la marca que más autos vendió en el primer semestre con financiación directa o por plan de ahorro, alcanzando el 74% de su cartera. REUTERS/Benoit Tessier

Después siguen Nissan con el 67%, Renault con el 60%, Chevrolet con el 57%, y Volkswagen con el 53% entre las marcas que venden más autos financiados que por el sistema convencional. En el medio quedan Jeep y RAM con el 50 y 51% respectivamente, y el caso opuesto se da con Toyota, que es la automotriz nacional que menor cuota financiada tiene en sus resultados del semestre con el 31%, seguida por Mercedes-Benz con el 38% y Ford con el 45%.

Mejora en los usados

Las lentas pero continuas bajas de las tasas de interés permitieron una mejora de la financiación para comprar autos usados. En total, se hicieron en junio 9.942 transferencias, lo que representó una suba mensual del 21,3%, que también compensa parte del retroceso de los meses de abril y mayo.

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En la comparación interanual, la actual caída es del 7,2%, que contrasta fuertemente con la que se había registrado entre enero y mayo, que había estado siempre en torno al 30% con solo mes apenas por debajo, y con un pico del 35,5% en febrero que casi se repite en mayo con el 33,6%.