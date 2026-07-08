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Anthropic estrena Claude Cowork para celulares: hace planillas, informes y más documentos con IA

Esta herramienta permite automatizar tareas que pueden tomar mucho tiempo como organizar informes con diversos datos

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Anthropic lleva Claude Cowork a la web y al celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Anthropic lleva Claude Cowork a la web y al celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Anthropic estrena su herramienta de trabajo Claude Cowork para plataformas web y celulares, lo que permite a los usuarios iniciar una tarea desde su escritorio y recibir el resultado terminado en el teléfono, incluso con la computadora apagada.

Si por ejemplo te dedicas al diseño UX, Claude Cowork puede actuar como un asistente que ejecuta las tareas repetitivas de gestión de archivos, investigación de usuarios y preparación de traspasos.

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Si eres ingeniero de ciberseguridad, Claude Cowork puede ejecutar flujos de revisión de configuraciones, limpieza de evidencias e investigaciones web sobre vulnerabilidades críticas por ti.

Pantalla de teléfono móvil con texto en inglés. Se observan la hora 8:14, el título 'Acme QBR – Pre-meeting re...' y los íconos de señal y batería
Los usuarios pueden recibir el resultado de la tarea solicitada en su celular así hayan iniciado el proceso en el computador. (X: claudeai)

Si eres dueño de una panadería, Claude Cowork se convierte en tu administrador virtual. El asistente te ayuda a quitarte de encima el papeleo diario, controlar los costos de los ingredientes y analizar las ventas.

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Claude Cowork se lanzó como aplicación de escritorio en enero de 2026. Durante seis meses, su uso quedó limitado a quienes instalaron el programa en su computadora.

El acceso a esta herramienta desde web o celular está disponible en fase beta para suscriptores del plan Max, con más planes por incorporarse en las próximas semanas.

Cómo las personas están usando Claude Cowork

Anthropic publicó datos de 1,2 millones de sesiones anónimas de Cowork, tomadas de más de 600.000 organizaciones durante las últimas dos semanas de mayo de 2026. Los resultados desafían la narrativa dominante sobre la IA y el trabajo.

Captura de pantalla que muestra una interfaz de usuario con texto, botones de chat y colaboración, nivel "Opus 4.8 High", iconos y opciones de carpeta
Cowork puede ser útil para diversas tareas. (X: claudeai)

La categoría más grande, con 33% de las sesiones, fue la operación de procesos de negocio: consolidar actualizaciones dispersas en un solo informe, construir listas de incorporación de empleados y reconciliar planillas.

Le siguió la creación de contenido y redacción con 16%, que incluye borradores, presentaciones, publicaciones en redes sociales y propuestas. El desarrollo de software, en cambio, representó apenas el 9% del uso total.

“Si bien la programación sigue siendo uno de los usos de la IA que más atención recibe, el uso de la IA para el trabajo cotidiano de negocios está en aumento”, señaló Anthropic en un comunicado.

Anthropic también lanzó recientemente Claude Tag, una versión del asistente integrada de forma permanente en Slack que actúa como colaborador de equipo.

Captura de pantalla de una tarjeta con título Progress. Dos tareas están listadas con iconos: un reloj azul con el número uno y un círculo azul con el número dos
Conforme el agente realiza la tarea solicitada, este muestra su avance. (X: claudeai)

La capacidad de ejecutar tareas en segundo plano sin que ningún dispositivo esté activo es, según la compañía, una de las ventajas estructurales del modelo multiplataforma. El agente no depende de que el usuario esté presente para completar lo que se le encargó.

Fable 5 de Anthropic ya no tiene restricciones

El gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones sobre Fable 5, el modelo de inteligencia artificial comercial más avanzado de Anthropic, apenas 18 días después de haberlas impuesto. La medida permite a la compañía restablecer el acceso de forma gradual, bajo un marco de supervisión más estricto que el vigente antes del veto.

El Departamento de Comercio había ordenado el 12 de junio la suspensión de Fable 5 y Mythos 5 por razones de seguridad nacional, sin ofrecer detalles sobre las vulnerabilidades detectadas. La restricción impedía el uso de ambos modelos a ciudadanos extranjeros, incluso a empleados internacionales de la propia Anthropic.

Estados Unidos libera a Fable 5 de sus restricciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Estados Unidos libera a Fable 5 de sus restricciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La situación comenzó a revertirse cuando las autoridades autorizaron primero el retorno de Mythos 5 para agencias federales y organizaciones de confianza. Luego, tras semanas de negociaciones, extendieron esa autorización a Fable 5.

Fable 5 es una versión adaptada de Mythos 5, el sistema más potente desarrollado por Anthropic. Mientras Mythos apunta a tareas altamente especializadas, Fable incorpora capas adicionales de seguridad para uso comercial y de desarrolladores. Ambos modelos poseen capacidades avanzadas para detectar vulnerabilidades informáticas, lo que motivó su lanzamiento escalonado meses atrás.

Como parte del acuerdo, Anthropic deberá identificar proactivamente posibles usos maliciosos, coordinar futuros lanzamientos con el gobierno e informar actividad sospechosa.

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