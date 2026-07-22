Panamá

Condenan en Panamá a colombiana que llevaba 17 kilos de cocaína impregnados en ropa

La droga fue detectada en el equipaje de la mujer cuando ingresaba por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El método permite ocultar el estupefaciente en fibras textiles para intentar evadir los controles

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La droga fue detectada durante un control realizado por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomada del MP
La droga fue detectada durante un control realizado por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomada del MP

Una ciudadana colombiana fue condenada a siete años (84 meses) de prisión tras intentar ingresar a Panamá con 17 kilogramos de cocaína ocultos en prendas de vestir impregnadas con la droga, una modalidad de tráfico internacional utilizada por organizaciones criminales para dificultar la detección del estupefaciente en aeropuertos y otros puntos.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, luego de que la mujer aceptara los cargos mediante un acuerdo de pena durante una audiencia de garantías.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer fue capturada el 20 de julio de 2026 por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional cuando ingresaba al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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Las autoridades informaron que en su equipaje transportaba 5.27 kilogramos y otros 11.73 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sustancias que habían sido impregnadas en diferentes piezas de ropa, para un total de 17 kilogramos del alcaloide.

Detenido por impregnar la ropa con cocaína
Las prendas contaminadas con cocaína requieren procesos químicos especializados para extraer nuevamente el alcaloide antes de su distribución. Archivo

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión, formuló cargos por el delito de tráfico internacional de drogas y presentó un acuerdo de pena, que fue admitido tras la aceptación de responsabilidad por parte de la acusada.

¿Cómo funciona esta modalidad?

La impregnación de cocaína en textiles es una técnica utilizada por redes del narcotráfico para reducir la posibilidad de que la droga sea detectada durante las inspecciones convencionales.

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En lugar de transportar paquetes compactos, los traficantes someten la cocaína a procesos químicos para convertirla en una solución líquida o una pasta que posteriormente es absorbida por telas, prendas de vestir, papel, cartón, cuero u otros.

Una vez el material llega a su destino, laboratorios clandestinos emplean reactivos químicos para separar nuevamente el alcaloide de las fibras textiles. El proceso permite recuperar la cocaína en estado sólido para su posterior distribución.

Especialistas en investigaciones antidrogas señalan que este método busca dificultar la labor de los controles aeroportuarios, ya que la droga no siempre presenta la apariencia habitual de los narcóticos ocultos en dobles fondos o compartimientos secretos.

Ilustración de hombres que ofrecen dinero y pastillas a jóvenes. Se ven niños, mochilas, drogas, una jeringa y un graffiti de 'VENENO' con calavera. Escuela al fondo.
La operación "Impacto Escolar" dejó 21 condenas y 15 personas bajo detención provisional por casos de venta de drogas en distintas provincias del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los equipos especializados utilizan análisis químicos, inspecciones técnicas y pruebas de laboratorio que permiten detectar la presencia del alcaloide incluso cuando ha sido mezclado o impregnado en otros materiales.

Aunque esta modalidad requiere una infraestructura más compleja para recuperar la sustancia, continúa siendo utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas debido al alto valor comercial que puede alcanzar.

Operación contra el microtráfico

El caso en Tocumen se produjo mientras las autoridades también desarrollaban una ofensiva contra la venta de drogas en las inmediaciones de centros educativos mediante la operación “Impacto Escolar”, coordinada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

La operación dejó 21 condenas en distintas provincias del país, además de 15 personas detenidas provisionalmente, como parte de investigaciones relacionadas con el delito de venta de drogas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas, entre ellas una de 140 meses de prisión, cuatro de 84 meses y otra de 80 meses. Además, tres personas quedaron bajo detención provisional mientras continúan las investigaciones.

En Colón, una persona fue condenada a 84 meses de prisión mediante acuerdo de pena, mientras otro imputado quedó detenido preventivamente.

Las investigaciones se concentraron en áreas cercanas a centros educativos, como parte de la estrategia del Ministerio Público para combatir el microtráfico. Tomada de la PN
Las investigaciones se concentraron en áreas cercanas a centros educativos, como parte de la estrategia del Ministerio Público para combatir el microtráfico. Tomada de la PN

En Panamá Oeste se dictaron cuatro condenas de 170, 90, 84 y 60 meses de prisión, además de tres detenciones provisionales por casos registrados en los distritos de Chame y San Carlos.

En Veraguas, un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres ciudadanos investigados por venta de drogas.

Por su parte, en Bocas del Toro se logró una condena y una detención provisional. En Chiriquí se registraron cuatro imputaciones que derivaron en una condena, dos detenciones provisionales y un arresto domiciliario definitivo.

Finalmente, en las provincias de Herrera y Los Santos se validaron cuatro condenas de 95, 90 y dos de 84 meses de prisión, además de dos medidas cautelares de detención provisional.

Con estos resultados, las autoridades mantienen dos frentes de acción simultáneos: el combate al tráfico internacional de drogas, que utiliza métodos cada vez más sofisticados para mover cargamentos entre países, y la persecución del microtráfico, especialmente en áreas cercanas a centros educativos, donde las investigaciones buscan frenar la distribución local de sustancias ilícitas.

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