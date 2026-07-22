Empleo joven: cuáles son los 7 puestos en los que es más fácil conseguir el primer trabajo en blanco y cuánto pagan

Los puestos operativos de nivel inicial mantienen demanda en sectores como comercio, logística y gastronomía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso al mercado laboral formal representa uno de los principales desafíos para quienes buscan dar sus primeros pasos profesionales. Para muchos jóvenes, acceder a una primera oportunidad implica encontrar puestos que permitan sumar experiencia, desarrollar habilidades y comenzar una trayectoria dentro del sector privado.

En ese escenario, las posiciones operativas de nivel inicial mantienen un rol relevante, especialmente en actividades vinculadas con el comercio, la logística, la atención al cliente y la gastronomía. Son empleos que no requieren título universitario y que ofrecen alternativas para quienes todavía no cuentan con experiencia previa.

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En este contexto, la consultora Randstad identificó cuáles son las 7 posiciones laborales operativas de nivel inicial que mantendrán una demanda activa durante el segundo semestre de 2026 en Argentina. El listado incluye puestos como operario de depósito, vendedor, picker/packer, repositor, preventista, camarero o mozo de eventos y cajero de punto de venta.

Según la compañía de talento, estos roles representan oportunidades de acceso al trabajo en blanco y permiten a los más jóvenes sumar experiencia laboral. Además, por sus características vinculadas con la presencialidad, la interacción con clientes y las tareas manuales, mantienen una demanda sostenida en un contexto marcado por la automatización, la digitalización y el avance de la inteligencia artificial.

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Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, explicó que las empresas continúan necesitando incorporar personas para cubrir funciones operativas de nivel inicial, incluso en un escenario de transformación del mercado laboral. “Aun en un contexto de transformación acelerada del mercado laboral por el avance de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, las empresas siguen necesitando incorporar talento para cubrir posiciones operativas de nivel inicial para tareas que la tecnología no puede realizar”, afirmó.

Según Avila, estos puestos funcionan como una puerta de entrada para el talento joven, ya que permiten adquirir confianza, desarrollar nuevas habilidades y ganar experiencia dentro del mundo del trabajo.

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El avance del comercio electrónico también mantiene la demanda de picker/packer, una posición vinculada con la preparación de pedidos para su posterior distribución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 7 puestos con demanda activa durante el segundo semestre de 2026

Uno de los perfiles que mantendrá oportunidades laborales es el de operario de depósito. Estos trabajadores cumplen funciones vinculadas con la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería dentro de depósitos y centros logísticos. La expansión de la actividad comercial y la necesidad de optimizar las operaciones de abastecimiento sostienen la demanda de estos perfiles, especialmente en empresas de logística y retail. Para una posición junior, el salario bruto mensual ronda los $1.550.000. Otra de las posiciones con mayor presencia dentro de las búsquedas laborales iniciales es la de vendedor y atención al cliente en salón. La atención personalizada continúa siendo un diferencial para comercios, tiendas y cadenas de retail, que buscan trabajadores capaces de asesorar a clientes, concretar ventas y brindar una buena experiencia de compra presencial. Desde Randstad indicaron que se trata de uno de los puestos más habituales para quienes buscan su primer empleo formal. La remuneración bruta mensual para estos perfiles se ubica en torno a los $1.500.000. El avance del comercio electrónico también mantiene la demanda de picker/packer, una posición vinculada con la preparación de pedidos para su posterior distribución. Estos trabajadores se encargan de seleccionar productos, preparar órdenes, controlar mercadería y embalar pedidos. Son perfiles requeridos por supermercados, empresas logísticas y compañías de e-commerce. El salario bruto mensual para este tipo de posiciones se ubica alrededor de los $1.200.000. Dentro del sector comercial, el puesto de repositor también forma parte de las alternativas laborales para perfiles iniciales. Su función consiste en garantizar la correcta exhibición, reposición y disponibilidad de productos en góndolas y puntos de venta. Se trata de trabajadores buscados principalmente por supermercados y grandes superficies de retail, donde cumplen un rol vinculado con la organización de los espacios comerciales y la experiencia del consumidor. La remuneración bruta mensual para este rol ronda los $1.250.000. El listado también incluye al preventista, una posición relacionada con la actividad comercial y el vínculo con distintos puntos de venta. Estos colaboradores visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer la relación con la cartera de clientes y ampliar la presencia de marcas y productos. La demanda se concentra principalmente en empresas de consumo masivo de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal. Para esta función, el salario bruto mensual se ubica alrededor de los $1.300.000. En el sector gastronómico y de eventos aparece el puesto de camarero o mozo de eventos, una alternativa frecuente para quienes buscan adquirir experiencia laboral. La actividad hotelera y gastronómica y la realización de eventos corporativos y sociales impulsan la demanda de personal para atención en salones y servicios de catering. Estas posiciones ofrecen flexibilidad horaria y suelen ser elegidas por personas que buscan combinar empleo y formación académica. La remuneración bruta mensual para estos perfiles alcanza aproximadamente los $1.500.000. Por último, el puesto de cajero de punto de venta mantiene una demanda estable por la necesidad de atención en supermercados, comercios y cadenas de retail. Las tareas incluyen la atención en caja y el manejo de medios de pago, tanto en comercios de cercanía como en centros comerciales y grandes superficies. El salario bruto mensual para esta posición ronda los $1.300.000.

Los sectores que generan más oportunidades para perfiles iniciales

Además de los puestos específicos, Randstad identificó sectores que concentran oportunidades laborales para jóvenes y personas que buscan ingresar al mercado formal.

El comercio y retail continúan como una de las principales puertas de entrada al mundo laboral. Franquicias, supermercados, tiendas de indumentaria y comercios minoristas mantienen una demanda constante de perfiles para tareas de reposición, cajas y atención al cliente.

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El puesto de camarero o mozo de eventos aparece entre las posiciones con demanda activa para perfiles iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hotelería y gastronomía también reúnen oportunidades para quienes buscan su primer empleo. Restaurantes, cadenas de comida rápida, cafeterías y empresas organizadoras de eventos ofrecen modalidades laborales flexibles que resultan atractivas para estudiantes y personas que buscan combinar empleo y formación.

Otro sector con demanda es la industria logística, impulsada por la consolidación del comercio electrónico, la expansión de los centros de distribución y la búsqueda de mayor eficiencia en la cadena de abastecimiento.

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Las oportunidades incluyen tareas relacionadas con almacenamiento, entrega, fulfillment, transporte, ruteo y despacho.

A su vez, la industria del entretenimiento, eventos y promociones genera alternativas para jóvenes con poca o nula experiencia laboral previa. Estas oportunidades aparecen en espectáculos, ferias, exposiciones, parques temáticos, cines y acciones promocionales en puntos de venta.

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Según Randstad, los trabajos por proyecto, las posiciones temporarias y las prácticas profesionales representan una vía de inserción para quienes buscan comenzar una trayectoria laboral. Al respecto, Avila señaló que una posición temporaria puede representar el primer contacto con el mundo del trabajo en el sector privado formal y una oportunidad para ganar experiencia y demostrar capacidades en un entorno profesional. “Muchas empresas utilizan los contratos temporales como su principal semillero de talento para cubrir vacantes permanentes, con quienes muestran compromiso, buena actitud y capacidad de aprendizaje durante la asignación temporaria”, afirmó.