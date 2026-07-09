Estas son las nuevas 4 ciudades donde Waymo planea llevar sus coches autónomos en 2026

Waymo inicia operaciones autónomas para empleados de Alphabet en cuatro ciudades de Estados Unidos. (Reuters)

El avance de la movilidad autónoma en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con el anuncio de Waymo, la división de robotaxis de Alphabet, sobre la expansión de sus vehículos sin conductor a cuatro nuevas ciudades: San Diego, Las Vegas, Tampa y Denver.

La compañía confirmó que sus coches comenzarán a circular en estos destinos en las próximas semanas, lo que incrementó su presencia y reforzó la competencia frente a rivales como Tesla y Zoox, filial de Amazon.

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De acuerdo con un comunicado oficial de Alphabet, el despliegue inicial en las nuevas ciudades estará restringido a empleados de la empresa, pero se espera que poco después el servicio esté disponible para el público general. La operación ampliará la cobertura de Waymo, que ya ofrece viajes autónomos en grandes urbes como San Francisco, San Antonio, Orlando y Phoenix.

Los robotaxis de Waymo llegarán al público en San Diego, Las Vegas, Tampa y Denver tras una fase interna. (Reuters)

La flota de la compañía, compuesta principalmente por vehículos eléctricos Jaguar I-Pace, sumó recientemente el modelo Ojai, una versión adaptada del Zeekr, y el Hyundai Ioniq 5, que será evaluado por especialistas antes de iniciar los recorridos exclusivamente autónomos para los pasajeros. Waymo implementó sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar obstáculos en condiciones meteorológicas variadas.

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Liderazgo en el mercado y desafíos operativos

El liderazgo de Waymo en la industria de la movilidad autónoma se reflejó en el tamaño de su flota, con cerca de 4.000 robotaxis equipados con tecnología de quinta y sexta generación, según archivos presentados ante los reguladores de seguridad vial de Estados Unidos. La compañía superó los 20 millones de viajes autónomos y tiene como objetivo alcanzar el millón de trayectos semanales antes de que finalice 2026.

No obstante, la expansión implicó enfrentar obstáculos técnicos y normativos. Tras incidentes recientes, las autoridades ordenaron el retiro temporal de miles de vehículos de la flota debido a problemas detectados al circular por zonas de obras en Phoenix y San Francisco. En esos casos, los robotaxis priorizaron incorrectamente ciertos peligros viales y no reconocieron los desvíos de construcción, lo que motivó una revisión por parte de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

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Waymo enfrenta desafíos técnicos tras incidentes en zonas de obras y calles inundadas. (Reuters)

En otro episodio, la empresa efectuó una segunda retirada de unidades después de que varios vehículos ingresaron a calles inundadas tras lluvias intensas. Adicionalmente, durante las celebraciones del 4 de julio en San Francisco, se registraron casos donde los coches autónomos quedaron inmovilizados en medio del tráfico hasta agotar la batería, mientras que un vehículo fue observado desplazándose en dirección a fuegos artificiales.

Proyección internacional y competencia

A pesar de los desafíos, Waymo mantuvo su apuesta por una expansión global. La empresa prevé iniciar operaciones en Londres este mismo año, lo que será su primera incursión fuera de Estados Unidos, y se encuentra en fase de preparación para aterrizar en Nueva York, Chicago y Tokio. En febrero, la compañía recibió una inyección de capital de 16.000 millones de dólares provenientes de Alphabet y otros inversionistas, destinada a consolidar su liderazgo y acelerar su despliegue internacional.

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El sector de los robotaxis mostró un escenario competitivo, con Zoox —propiedad de Amazon— planificando su lanzamiento para algunos usuarios públicos en Austin y Miami durante 2026. Tesla, por su parte, extendió sus operaciones más allá de Austin y proyecta su llegada a otras zonas de Texas y a Miami.

La compañía proyecta alcanzar el millón de viajes semanales y abrir operaciones en Londres este año. (Reuters)

Tecnología y seguridad como ejes centrales

Desde su debut en 2020, Waymo implementó vehículos autónomos que utilizan sistemas avanzados de detección y procesamiento de información, capaces de operar bajo condiciones climáticas dispares. La compañía subrayó la importancia de la validación continua de hardware y software antes del lanzamiento comercial de nuevos modelos, como el Hyundai Ioniq 5, para garantizar la seguridad de los pasajeros.

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El desarrollo de la movilidad sin conductor siguió bajo la atención de los organismos reguladores y de la opinión pública, especialmente tras los incidentes surgidos en los últimos meses. No obstante, el crecimiento de Waymo y la incorporación de nuevas ciudades a su red de servicio evidenciaron el avance sostenido de la industria hacia la consolidación de los vehículos autónomos en la vida diaria urbana.