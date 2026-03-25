Todo sobre los agentes de IA: cómo funcionan, sus ventajas y potenciales peligros

Los agentes de IA pueden gestionar correos electrónicos, editar archivos y operar aplicaciones en nombre de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los agentes de inteligencia artificial (IA) está transformando el trabajo digital, ya que estos sistemas automatizados pueden operar aplicaciones, gestionar correos electrónicos y ejecutar tareas complejas de manera autónoma. Este avance ha despertado tanto entusiasmo como preocupación entre expertos y empresas tecnológicas en Estados Unidos.

Los agentes de IA representan una nueva generación de asistentes digitales capaces de realizar tareas mucho más allá de una simple conversación. Estos sistemas pueden interactuar con hojas de cálculo, calendarios online, servicios de correo electrónico y otras aplicaciones en nombre de personas. Los agentes pueden recolectar información, redactar informes, editar archivos y hasta enviar mensajes o sostener conversaciones virtuales de manera autónoma.

Un aspecto central de estos bots es su capacidad para generar código informático, lo que permite su integración con diversos programas y servicios. Esta característica los distingue de los chatbots tradicionales, como ChatGPT, que se limitan a responder preguntas o realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural.

Andrew Lee, fundador de la startup Shortwave de San Francisco, explicó al New York Times que “la clave aquí es tener un proceso en el que los humanos puedan supervisar el trabajo de estas computadoras”.

Empresas como Block han reducido plantillas ante la expectativa de que la IA automatizará tareas administrativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los agentes de IA y cómo funcionan

Las ventajas de los agentes de IA radican en su versatilidad y eficiencia para automatizar tareas administrativas. Empresas y profesionales ya los emplean para pagar multas, buscar ideas, enviar mensajes, organizar correos electrónicos o generar informes. Para muchos usuarios, estos robots representan una extensión de su equipo de trabajo que puede operar de forma ininterrumpida.

El ingeniero de software Kyle Wild, residente en Berkeley, California, utiliza este tipo de tecnología para resolver gestiones cotidianas y comunicarse con contactos personales y profesionales. “Errores va a haber. Pero si alguna vez has tenido empleados que son humanos, sabes que también van a cometer errores”, señaló Wild.

Los agentes resultan especialmente útiles en labores de investigación y análisis de documentos, tanto en internet como en redes privadas empresariales. Esta funcionalidad es aprovechada por compañías que buscan mejorar la productividad y reducir costos.

Algunos agentes de IA, como OpenClaw, pueden cometer errores graves y generar información falsa o inventada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y problemas potenciales

A pesar de su potencial, los agentes de IA presentan riesgos inherentes. Estos sistemas pueden cometer errores graves, desde el envío de correos electrónicos indebidos hasta la eliminación accidental de archivos importantes. La investigadora Summer Yue, del laboratorio de IA de Meta, reveló que uno de estos bots llegó a borrar miles de mensajes al organizar su correo electrónico.

El carácter impredecible de algunos agentes se ha evidenciado en casos como el de OpenClaw, un software de código abierto que permite modificar y ejecutar bots de forma independiente. El director ejecutivo de Vals AI, Rayan Krishnan, advirtió que estos bots pueden generar información falsa o inventada en sus informes, lo que exige una supervisión constante por parte de los usuarios.

Incluso sistemas más confiables, como Claude Cowork de Anthropic, presentan fallos en tareas críticas. En una prueba realizada por Vals AI, el sistema corrompió permanentemente un archivo que debía editar.

“Todas estas herramientas de IA suenan muy seguras —y mucho de lo que hacen es impresionante—, pero se te van a escapar alucinaciones y cosas que no son ciertas a menos que tengas la experiencia necesaria para comprobar todo lo que hacen”, indicó Christian Péan, traumatólogo y empresario tecnológico de Durham, Carolina del Norte.

Expertos recomiendan supervisión humana para evitar que los bots de IA envíen mensajes o modifiquen documentos sin control. (Imagen Ilustrativa Imagen)

El impacto en el empleo y la industria tecnológica

El avance de los agentes de IA ya se refleja en decisiones empresariales. El mes pasado, la firma tecnológica Block, propietaria de Square, Cash App y Tidal, anunció un recorte del 40 % de su plantilla ante la expectativa de que estas herramientas sustituyan a empleados administrativos. Esta medida ilustra el impacto que la automatización puede tener en el empleo de cuello blanco.

Otras compañías como Google, Meta, Anthropic y Perplexity siguen desarrollando y perfeccionando tecnologías similares, con el objetivo de implementarlas en procesos empresariales y de consumo masivo. A pesar de la complejidad técnica, el sector espera mejoras continuas y una adopción cada vez mayor.

La mayoría de los expertos coincide en que el uso de agentes de IA seguirá creciendo y perfeccionándose en los próximos años. El desarrollador Bill Cutrer, quien dirige una empresa de marketing en York, Maine, opinó que la tecnología aún presenta más dificultades que beneficios para el público general, debido a la complejidad de su configuración.

“El progreso es constante y acelerado”, agregó Wild. “Con la IA, la gente puede formarse una opinión en junio —y es correcta en junio—, pero en agosto puede no serlo para nada. Hay un cambio radical cada dos o tres meses”, concluyó el ingeniero.