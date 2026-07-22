Estados Unidos

El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el conflicto se ha prolongado más de lo previsto y defendió la necesidad de mantener el financiamiento de las operaciones militares en Medio Oriente

Guardar
Google icon
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparece ante el Comité de Asignaciones del Senado en Washington (REUTERS/Eric Lee)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparece ante el Comité de Asignaciones del Senado en Washington (REUTERS/Eric Lee)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que el costo de la guerra contra el régimen de Irán asciende ya a 37.500 millones de dólares, una cifra que representa un aumento de 8.500 millones respecto de la estimación presentada a comienzos de mayo y que refleja el impacto económico de un conflicto que se ha extendido más de lo previsto.

Durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, Hegseth explicó que el Pentágono necesita nuevos recursos para mantener las operaciones militares y respaldó la solicitud presupuestaria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El funcionario calificó el financiamiento adicional como una necesidad inmediata y advirtió que la continuidad de la campaña depende de esos fondos.

PUBLICIDAD

Sin estos fondos, enfrentamos carencias críticas”, declaró Hegseth al defender la petición de un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, al que se suman casi 70.000 millones de dólares destinados específicamente a financiar la guerra contra Irán.

El secretario compareció en una sesión marcada por preguntas de legisladores de ambos partidos y por interrupciones de manifestantes que protestaban contra la continuidad de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

PUBLICIDAD

La nueva estimación del Pentágono supone un incremento significativo frente a los 29.000 millones de dólares calculados poco más de dos meses atrás. El aumento coincide con la prolongación del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva militar contra objetivos vinculados al régimen iraní.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, interviene durante una audiencia en el Senado en Washington (REUTERS/Eric Lee)
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, interviene durante una audiencia en el Senado en Washington (REUTERS/Eric Lee)

Durante la audiencia, Hegseth también aseguró que China y Rusia están prestando apoyo a Irán. Según explicó, ambos países colaboran “en diferentes niveles” y facilitan parte de las actividades desarrolladas por Teherán durante la guerra, aunque no detalló el alcance específico de esa cooperación.

Otro de los temas centrales del debate fue la autoridad legal del Gobierno para continuar las operaciones militares sin una nueva autorización del Congreso. La senadora republicana Lisa Murkowski preguntó si la Casa Blanca considera necesario un nuevo aval legislativo para mantener la campaña militar.

Hegseth respondió que la administración entiende que dispone de la autoridad necesaria para continuar las acciones en curso.

El jefe del Pentágono también reveló que la Marina estadounidense mantiene desde mayo una operación discreta para garantizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Según explicó, ese esfuerzo ha permitido facilitar el tránsito de hasta 500 millones de barriles de petróleo, reduciendo el impacto que la guerra podría tener sobre el comercio internacional de hidrocarburos.

La comparecencia se produjo pocos días después de que el Pentágono confirmara nuevas bajas estadounidenses tras la reanudación de los combates. El Departamento de Defensa identificó al sargento Michael Emmanuel Swinton como el militar fallecido después de la explosión de un dron iraní en Irak.

La senadora republicana Lisa Murkowski interviene durante una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado en el Capitolio (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)
La senadora republicana Lisa Murkowski interviene durante una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado en el Capitolio (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

Su muerte se sumó a las del primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, quienes perdieron la vida en Jordania.

Con estos casos, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la ofensiva del 28 de febrero asciende a 17, mientras que cerca de 100 efectivos resultaron heridos durante las dos últimas semanas de enfrentamientos, según cifras oficiales del Departamento de Defensa.

La escalada comenzó después de que el presidente Trump anunciara el 8 de julio el fin del alto el fuego entre Washington y Teherán, decisión que dio paso a una nueva fase de hostilidades.

Hegseth insistió en que el financiamiento solicitado constituye una inversión imprescindible para mantener las operaciones estadounidenses y evitar limitaciones en la capacidad militar desplegada contra el régimen iraní.

Temas Relacionados

Estados UnidosIránPentágonoDepartamento de DefensaPete HegsethGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias AméricaSenado de Estados UnidosChinaRusiaEstrecho de Ormuz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

El Comando Central estadounidense informó que la ofensiva busca reducir la capacidad de Teherán para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

“El objetivo era yo”: el hombre que sobrevivió al ataque de un bisonte en Yellowstone contó cómo el animal lo lanzó por los aires

Desde un hospital en Bozeman, Carl Isom-McDaniel relató el episodio ocurrido a inicios de julio, cuando un ejemplar aparentemente calmado lo embistió y le dejó el fémur fracturado

“El objetivo era yo”: el hombre que sobrevivió al ataque de un bisonte en Yellowstone contó cómo el animal lo lanzó por los aires

Mamdani impulsa 50 reformas para ayudar a los pequeños negocios de Nueva York con menos multas y trámites más simples

El plan elimina permisos extra y reduce sanciones para comercios y restaurantes, facilitando la apertura y operación en la ciudad

Mamdani impulsa 50 reformas para ayudar a los pequeños negocios de Nueva York con menos multas y trámites más simples

El Mundial 2026 deja un impacto de USD 20.000 millones en Estados Unidos: bares, hoteles y consumo récord en las ciudades sede

Un informe con datos de Bank of America atribuyó al torneo la mitad de 40.000 millones de actividad nueva y registró en junio una suba interanual de 6,3% en pagos con tarjeta, el mayor ritmo desde inicios de 2022

El Mundial 2026 deja un impacto de USD 20.000 millones en Estados Unidos: bares, hoteles y consumo récord en las ciudades sede

Una superviviente del naufragio cerca de Alcatraz relató el momento de pánico: “Entendimos que no íbamos a volver”

Stephanie Gollmer, enfermera de Palo Alto, contó que logró salir por una ventana cuando la cabina se inundó, pero no volvió a ver a su madre, Carol Boisa, en el agua helada. Su tía, Jackie Boisa, también continúa desaparecida

Una superviviente del naufragio cerca de Alcatraz relató el momento de pánico: “Entendimos que no íbamos a volver”

TECNO

Comienzan a construir una supercomputadora de IA: desarrollará medicamentos

Comienzan a construir una supercomputadora de IA: desarrollará medicamentos

Apple podría alquilar iPhone, iPad y Mac a usuarios que no puedan comprarlos

Fundador de Twitter crea su propio Slack donde pueden participar humanos y agentes de IA

Apple vs. Samsung: ahora la competencia es financiera, así es la Galaxy Card

Crean robots que piensan y actúan para ayudar a personas en hogares y hospitales

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

“La música me ayuda a mantener los pies en la tierra”, afirma Lila Grace Moss al evocar sus años entre festivales

Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

La increíble coincidencia que reunió a fans de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr durante un recorrido turístico

164 dientes en joyas y frascos por toda la casa: la curiosa tradición de Kesha con sus fans

MUNDO

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Subió a 53 la cifra de muertos por el naufragio de un ferry en Guyana

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

El Brent cerró por encima de USD 90 por primera vez desde junio

Trump levantó la prohibición para volar a Líbano que Reagan impuso hace cuatro décadas