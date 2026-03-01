Todo lo nuevo de HONOR en el MWC 2026: Robot Phone, robot humanoide y más

En el lanzamiento, James Li, director ejecutivo de HONOR, explicó que la compañía busca liderar la evolución de la AI a través de los pilares Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab.

En el Mobile World Congress 2026, HONOR exhibió su estrategia de inteligencia Humana Aumentada con el Robot Phone como protagonista y un despliegue de soluciones que buscan redefinir la interacción entre usuarios y tecnología.

La marca se propone integrar movimiento, percepción sensorial y conciencia espacial en sus próximos dispositivos, con la meta de transformar el vínculo entre las personas y la inteligencia artificial (IA). Estas innovaciones forman parte de la aceleración del ALPHA PLAN, la hoja de ruta centrada en la AI de la compañía.

James Li, CEO de HONOR, afirmó: “Con lo centrado en el ser humano como nuestro faro, navegamos el crecimiento de la IA a través de dos rayos: el CI y la CE, uniendo tres formas de inteligencia”.

El ejecutivo agregó: “Estamos explorando el nuevo paradigma de dispositivos de AI con Alpha Phone; albergando el nuevo paradigma de ecosistema de AI con Alpha Store; y construyendo el nuevo paradigma de una civilización silicio-carbono con Alpha Lab. Con las tres olas del Alpha Plan, ahora tenemos todos los componentes en su lugar y estamos impulsando este viaje a máxima velocidad”.

Cuáles son todas las prestaciones que trae el Robot Phone de HONOR

El Robot Phone de HONOR introduce conciencia espacial, movimiento autónomo y seguimiento en tiempo real, redefiniendo la experiencia con smartphones inteligentes. (Foto: Infobae)

El Robot Phone representa una nueva categoría de smartphone que introduce la inteligencia corpórea y la conciencia espacial entre las funciones habituales de los teléfonos inteligentes.

Su propuesta integra movimientos autónomos, seguimiento de objetos en tiempo real e interacción física, acercando la experiencia digital a una dimensión más expresiva y humana. Este modelo incluye capacidades para identificar sonidos, detectar y seguir el movimiento del usuario, y mantener una conciencia visual activa.

El dispositivo incorpora un sistema avanzado de control de movimiento, con un micromotor desarrollado por HONOR y un sistema de gimbal ultracompacto 4DoF montado en el interior del teléfono. Esta arquitectura le otorga una resistencia extrema y una base de hardware adecuada para la estabilización de movimientos de grado robótico.

El sistema de gimbal a tres ejes proporciona movimientos suaves y precisos incluso en escenarios dinámicos, y el modo Super Steady Video garantiza una alta estabilidad en situaciones de mucho movimiento.

Chris Patrick, VP de Qualcomm anunciando el acuerdo con HONOR para el Robot Phone y el celular V6. (Foto: Infobae)

Además, una de las novedades técnicas es el seguimiento de objetos mediante IA, que permite al teléfono inteligente identificar y seguir sujetos en tiempo real, mientras que la función AI SpinShot posibilita movimientos rotacionales inteligentes de 90° y 180°, facilitando transiciones cinematográficas.

En términos de imagen, el Robot Phone incorpora un sensor de 200 MP en conjunto con la estabilización por gimbal, brindando herramientas para capturar historias con una calidad cercana a la narrativa profesional.

El diseño del Robot Phone involucra interacción emocional: el dispositivo es capaz de realizar videollamadas siguiendo el movimiento del usuario, responder con asentimientos y gestos de cabeza, e incluso bailar al ritmo de la música, integrándose lúdicamente en la experiencia cotidiana.

Qué novedades trae el primer robot humanoide de HONOR

El primer robot humanoide de HONOR representa un avance estratégico en robótica de consumo, brindando asistencia personalizada y reconocimiento inteligente de usuarios. (Foto: Infobae)

La exposición de HONOR en el Mobile World Congress 2026 tuvo la presentación de su primer robot humanoide, un paso que evidencia la diversificación de la marca hacia el desarrollo de robots de consumo orientados principalmente a la asistencia en la compra, inspecciones en el lugar de trabajo y acompañamiento personalizado.

A diferencia de los enfoques tradicionales en robótica, el modelo de HONOR integra conocimientos técnicos obtenidos de su experiencia en teléfonos inteligentes. Esto permite a su robot humanoide reconocer a los usuarios, comprender sus necesidades específicas y brindar asistencia física personalizada desde el primer contacto.

Qué celular plegable presentó HONOR

El Magic V6 presenta un grosor ultrafino de 8,75 mm en modo cerrado y una batería de 6.660 mAh gracias a la integración de la tecnología Silicon-Carbon de quinta generación, en colaboración con ATL.

Esta solución permite un contenido de silicio del 25%, lo que resulta en una densidad energética superior sin sacrificar el perfil delgado de la carcasa. Las clasificaciones IP68 e IP69 certifican su resistencia al agua y al polvo, lo que garantiza durabilidad en el uso diario.

En materia de pantalla, el Magic V6 incorpora dos paneles LTPO 2.0: uno externo de 6,52 pulgadas y otro desplegado de 7,95 pulgadas, ambos con frecuencias de refresco adaptativas (1–120 Hz).

El brillo alcanza hasta 6.000 nits en la pantalla exterior y 5.000 nits en la interior. Además, la reducción del 44% de la profundidad del pliegue, validada por la Certificación SGS Minimized Crease, proporciona una superficie de visualización más plana y cómoda.

Magic V6 destaca con batería Silicon-Carbon de 6.660 mAh, perfil ultrafino y certificaciones IP68/IP69. (Foto: Infobae)

Otras características técnicas incluyen un sistema de apilamiento antirreflejo basado en nitruro de silicio que eleva la comodidad visual y reduce la reflectividad al 1,5%. El atenuado PWM dinamiza la respuesta de la pantalla a 4.320 Hz, mientras que la función AI Defocus busca proteger la vista durante periodos prolongados de uso.

El Magic V6 está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y un avanzado sistema de enfriamiento por cámara de vapor, lo que habilita juegos, multitarea y flujos de trabajo exigentes sin sobrecalentamientos.

La productividad también se potencia con funciones de AI que optimizan la gestión de tareas y la colaboración entre aplicaciones, incluso dentro de espacios como el ecosistema de Apple.

HONOR adelanta que la evolución en baterías Silicon-Carbon continuará, porque la batería HONOR Silicon-Carbon Blade incluye un 32% de silicio y una densidad de 900+ Wh/L. El desarrollo apunta a dispositivos plegables con capacidades próximas a los 7.000 mAh, algo pocp común en este segmento.

Cómo HONOR integra IA en su ecosistema

El CEO de HONOR James LI dio inicio al evento con las principales novedades. (Foto: Infobae)

MagicPad 4, con un grosor de 4,8 mm y pantalla OLED 3K de 12,3 pulgadas, destaca por su fluidez para la multitarea y la creación de contenido, impulsada por la plataforma Snapdragon 8 Gen 5. Herramientas de IA permiten la colaboración entre dispositivos y una continuidad fluida de tareas, incluso con sistemas Apple.

El apego al desarrollo abierto queda reflejado en la integración de Linux Lab y la posibilidad de desplegar el asistente OpenClaw en la tableta.

Asimismo, el MagicBook Pro 14 incorpora procesadores Intel Core Ultra Series 3, una pantalla OLED de 14,6 pulgadas y un enfoque en la gestión energética y la portabilidad.

Está pensado para usuarios que necesitan rendimiento sostenido, tareas creativas y eficiencia diaria, cubriendo las exigencias de los profesionales en diferentes ámbitos.