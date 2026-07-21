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Ajedrez con disparos y piezas con superpoderes: el juego que está regalando Epic Games para PC

El juego incorpora unidades con poderes únicos, reliquias e ítems que alteran cada partida, y obliga a replantear movimientos al no depender del jaque mate

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Epic Games Store regala The Ouroboros King, un roguelike de ajedrez que cambia las reglas
Epic Games Store regala The Ouroboros King, un roguelike de ajedrez que cambia las reglas

Epic Games Store vuelve a captar la atención de la comunidad gamer con una propuesta atípica dentro de su rotación de juegos gratuitos. Esta semana, quienes tengan una cuenta en la plataforma pueden añadir sin costo The Ouroboros King, un roguelike basado en ajedrez que desafía las reglas clásicas y reinventa la experiencia para cualquier aficionado a la estrategia, la táctica y la experimentación digital.

En tiempos donde el acceso rápido y gratuito a nuevos títulos se ha convertido en una de las mejores formas de descubrir mecánicas innovadoras, esta propuesta destaca por su mezcla de familiaridad y novedad. Reclamarlo ahora garantiza conservarlo para siempre en la biblioteca digital de Epic, sin preocuparse por fechas límite o suscripciones.

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Cómo es el nuevo juego gratuito de Epic Games Store

Ilustración de un hombre barbudo con armadura y espada, piezas de ajedrez estilizadas sobre un tablero, y el título The Ouroboros King. Texto sobre regalo promocional
The Ouroboros King reinventa el ajedrez con piezas personalizadas y habilidades especiales - (Epic Games)

Lo primero que diferencia a The Ouroboros King del ajedrez tradicional es la libertad al iniciar cada partida. Aquí no existe la clásica formación de 16 piezas por bando. El jugador selecciona un conjunto inicial y los coloca estratégicamente en el tablero, enfrentándose a un rival controlado por la inteligencia artificial.

El objetivo también cambia: ya no se gana por jaque mate, sino eliminando todas las piezas contrarias o capturando directamente al Rey enemigo. Esto obliga a repensar cada movimiento y a valorar el peso de cada pieza desde una nueva perspectiva, donde perder una unidad puede ser mucho más costoso que en el ajedrez estándar.

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La clave de la rejugabilidad está en las piezas personalizadas y sus habilidades únicas. Ejemplos como el Reaper, capaz de capturar cualquier pieza en su mismo color de cuadro excepto al Rey, o el Musketeer, que puede desplazarse verticalmente o de forma limitada en diagonal y regresar a su posición tras eliminar una pieza, multiplican las opciones tácticas y estratégicas.

Otras piezas, como el Prince, protegen al Rey a distancia, mientras que mejoras como el Pegasus Rider amplían el rango de salto del caballo tradicional. A esto se suman reliquias e ítems que se obtienen durante el avance, garantizando que cada partida tenga desafíos y resultados distintos.

The Ouroboros King destaca por su fidelidad visual al ajedrez clásico. El diseño de tablero y piezas se mantiene limpio y reconocible, ofreciendo una experiencia que se siente más cercana a Chess.com que a un indie de estética retro.

Interfaz del juego 'The Ouroboros King' con un tablero de ajedrez de 8x8, piezas blancas y negras, y la descripción de la unidad 'Portal Mage'
Cómo reclamar The Ouroboros King gratis en Epic Games Store y guardarlo para siempre - (Epic Games)

Esto no solo facilita la adaptación para quienes ya dominan el ajedrez, sino que invita a aprender nuevas tácticas sobre una base conocida, sin perder el atractivo visual del juego de mesa original.

Cómo añadir el juego gratis a tu biblioteca en Epic Games Store

  1. Crea una cuenta o inicia sesión: Accede a (store.epicgames.com) y entra con tu correo electrónico o una cuenta ya existente.
  2. Explora la tienda: Dirígete a la sección de juegos gratuitos destacados.
  3. Selecciona y reclama: Ingresa en la ficha de The Ouroboros King, confirma que el precio sea “0” y haz clic en obtener.
  4. Agrega a la biblioteca: El juego quedará guardado de forma permanente en tu cuenta, disponible para instalar cuando desees.
  5. Instala y juega: Descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca y comienza la partida.

Antes de instalar, revisa los requisitos técnicos para asegurar compatibilidad y un rendimiento óptimo.

El modelo de juegos gratuitos semanales permite a los usuarios experimentar géneros variados, descubrir desarrolladores independientes y ampliar su colección sin coste. Las descargas son inmediatas, las actualizaciones automáticas y el acceso es global.

Aunque los juegos no pueden revenderse ni transferirse si la cuenta se suspende, la oportunidad de probar propuestas originales convierte a Epic Games Store en un referente para quienes buscan variedad y acceso fácil.

La rotación semanal anima a explorar novedades y mantenerse al tanto de los lanzamientos más recientes. Reclamar The Ouroboros King es una forma sencilla de renovar la biblioteca y sumergirse en una interpretación fresca y desafiante del ajedrez. Mantente atento a futuras ofertas y sigue ampliando tu experiencia en el universo del gaming para PC.

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