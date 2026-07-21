Cómo cargar un iPhone sin dañar la batería

Cargar el iPhone de forma adecuada extiende la vida de su batería. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Cargar un iPhone correctamente prolonga la vida útil de su batería y evita el deterioro prematuro que reduce la autonomía del equipo.

La clave está en tres hábitos concretos: activar la carga optimizada, no superar el 80% de forma rutinaria y evitar el calor durante la carga.

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La batería del iPhone es de ion de litio, una tecnología que envejece de forma química, no solo por el paso del tiempo. Según Apple, ese envejecimiento depende de dos factores principales: el historial de temperatura al que estuvo expuesto el dispositivo y el patrón de carga. Cuanto más tiempo permanece la batería al 100%, más rápido se degrada su capacidad.

Apple señala que la batería envejece por dos razones: el calor acumulado y los hábitos de carga. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Qué es la carga optimizada y cómo activarla

Apple incorporó en iOS una función llamada Carga Optimizada que aprende la rutina diaria del usuario y pausa la carga al llegar al 80%, para completarla justo antes de que la persona desconecte el teléfono.

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El objetivo es reducir el tiempo que la batería pasa completamente llena, que es cuando más se desgasta. La función viene activada por defecto. Para verificarlo o ajustarla, el proceso depende del modelo:

iPhone 15 y posteriores: Configuración → Batería → Recarga → elegir opción. Desde aquí también se puede fijar un límite de carga entre el 80% y el 100% en intervalos de cinco puntos.

iPhone 14 y anteriores: Configuración → Batería → Salud de la batería y carga → activar Carga Optimizada.

Apple advierte que desactivar estas opciones aumenta el desgaste de la batería y acorta su vida útil.

iOS incluye la Carga Optimizada, una función que detiene la carga en el 80% según la rutina del usuario. (Apple)

El límite del 80%: por qué importa ese porcentaje

Las baterías de ion de litio se degradan más rápido cuando permanecen cargadas al máximo durante períodos prolongados.

Cargar hasta el 80% de forma habitual y reservar el 100% para cuando realmente se necesita es la práctica que más extiende la vida útil de la batería a largo plazo.

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En los modelos iPhone 15 en adelante, iOS puede mostrar una recomendación automática del tipo: “Según tus hábitos, se recomienda un límite de carga del 95% para preservar la batería”. Esa sugerencia la genera el sistema a partir del uso real del dispositivo.

Desde el iPhone 15, el sistema puede sugerir un límite de carga personalizado para cuidar la batería. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Si la batería cae más de cinco puntos porcentuales mientras el teléfono está conectado, la carga se reanuda automáticamente hasta alcanzar el límite configurado.

El calor es el mayor enemigo de la batería

Cargar el iPhone mientras se usa de forma intensiva (como al editar un video o jugar un videojuego), dejarlo en el interior de un auto en verano o apoyarlo sobre superficies que retienen calor acelera el envejecimiento químico de la batería. Retirar fundas gruesas durante la carga ayuda a disipar el calor generado.

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La carga inalámbrica, incluido MagSafe, genera más calor que la carga por cable. Es una opción válida para el uso cotidiano, pero si la prioridad es preservar la batería, el cable sigue siendo la alternativa más eficiente.

Qué cargadores y cables usar

El iPhone regula la velocidad de carga según sus propias necesidades, independientemente de la potencia del adaptador conectado. Eso significa que un cargador de 140 W no fuerza la batería: el dispositivo toma solo lo que necesita.

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El iPhone controla cuánta energía toma del cargador, sin importar la potencia del adaptador. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Sin embargo, Apple recomienda usar adaptadores de al menos 20 W para carga por cable y de al menos 30 W para aprovechar MagSafe al máximo en los modelos compatibles.

Para carga por cable, el estándar es USB-C con Power Delivery. Para carga inalámbrica, el protocolo Qi2 —disponible desde el iPhone 12— permite velocidades de entre 15 W y 25 W según el modelo.

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Apple desaconseja usar cargadores de origen desconocido: kioscos públicos de carga, adaptadores sin marca de tiendas de conveniencia o puertos USB integrados en muebles o paredes. Los accesorios de terceros deben tener certificación MFi (Made for iPhone) o cumplir el estándar USB-C/PD.

Los cargadores de otras marcas deben contar con certificación MFi o el estándar USB-C/PD. REUTERS/Shannon Stapleton

Qué hacer si el teléfono llega a cero

Dejar que la batería llegue al 0% de forma habitual no es recomendable. Cuando el iPhone se apaga por batería agotada, aún conserva una pequeña reserva de energía; si el dispositivo permanece sin cargar durante horas o días después de ese punto, esa reserva puede agotarse por completo y dañar la batería de forma irreversible.

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Si el teléfono se apaga por falta de carga, conviene conectarlo al cargador en las horas siguientes. Para períodos de almacenamiento prolongado sin uso, Apple recomienda dejarlo con alrededor del 50% de carga.