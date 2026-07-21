Daniel Noboa viajará a Lima para la investidura de Keiko Fujimori

Foto de archivo del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/ Lenin Nolly

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará a Lima el próximo 28 de julio para asistir a la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú, en una visita que marcará el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios y abrirá una nueva etapa en las relaciones bilaterales tras el cambio de gobierno en el país vecino.

La asistencia del jefe de Estado ecuatoriano forma parte de la agenda protocolaria organizada con motivo de la transmisión del mando presidencial peruano, que coincide con las celebraciones por el aniversario de la independencia del Perú. La ceremonia reunirá a jefes de Estado, representantes de organismos internacionales y delegaciones extranjeras que acompañarán el inicio del nuevo mandato presidencial.

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Para Ecuador, la presencia de Noboa representa un gesto de continuidad en la política exterior hacia uno de sus principales socios regionales. Perú comparte con Ecuador una de las fronteras terrestres más extensas de Sudamérica y mantiene una agenda permanente de cooperación que abarca desde el desarrollo de las provincias limítrofes hasta el combate contra las redes del crimen organizado que operan en ambos territorios.

La visita se producirá pocos días después de que Keiko Fujimori recibiera las credenciales que la acreditan oficialmente como presidenta electa, culminando un proceso electoral que devolverá al fujimorismo al Palacio de Gobierno después de varios intentos fallidos por alcanzar la Presidencia. Con su investidura, Fujimori se convertirá además en la primera mujer elegida mediante voto popular para gobernar el Perú.

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El relevo presidencial ocurre en un contexto marcado por los desafíos de seguridad que enfrenta el país andino. La expansión de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones ha situado la lucha contra el crimen organizado entre las prioridades anunciadas por el nuevo gobierno, un tema que también ocupa un lugar central en la agenda de Daniel Noboa desde el inicio de su administración.

Precisamente, la seguridad constituye uno de los principales ejes de cooperación entre Ecuador y Perú. Ambos países han fortalecido durante los últimos años el intercambio de información entre sus fuerzas de seguridad y han impulsado operaciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas en la zona fronteriza y en el Pacífico oriental, una de las principales rutas utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para enviar cargamentos hacia Norteamérica y Europa.

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Ecuador y Perú comparten una de las frontera terrestre más extensas (Foto: Shutterstock)

Además, los dos gobiernos mantienen mecanismos permanentes de diálogo a través del Gabinete Binacional Ecuador-Perú, instancia creada para coordinar políticas públicas y evaluar proyectos conjuntos en áreas como infraestructura, conectividad, salud, educación, comercio y desarrollo fronterizo. La expectativa es que este mecanismo continúe funcionando durante la administración de Fujimori, aunque aún no se han anunciado las prioridades que definirán la próxima reunión presidencial.

El viaje de Noboa también se inscribe dentro de la estrategia diplomática del Gobierno ecuatoriano de mantener una relación estrecha con los países vecinos en momentos de transición política. En los últimos años, Quito y Lima han consolidado una cooperación que va más allá de los vínculos comerciales y que incluye iniciativas para facilitar el tránsito fronterizo, fortalecer la integración energética y coordinar respuestas frente a amenazas comunes.

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Hasta el momento, la Presidencia de Ecuador no ha dado a conocer la agenda oficial que cumplirá la delegación ecuatoriana durante su permanencia en la capital peruana.

La toma de posesión de Fujimori marcará el inicio de un nuevo ciclo político en Perú después de varios años de inestabilidad institucional y alta confrontación entre los poderes del Estado. La nueva administración asumirá el reto de recuperar la confianza ciudadana, enfrentar el deterioro de la seguridad pública y mantener el crecimiento económico, al tiempo que buscará reconstruir las relaciones con distintos actores políticos y sociales.

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