Economía

Marito, el carnicero influencer, reveló cuál es el corte que está en oferta por la baja del consumo y cuánto cuesta

El comerciante contó que debieron bajar los precios del típico corte ante la falta de demanda, sobre todo en esta época del año

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Los precios de la carne bajan ante la falta de consumo

El carnicero influencer, Marito Laurens, que tiene su comercio en Ituzaingó, relató cómo es el día a día de su negocio y cuáles son los nuevos hábitos de consumo, en un contexto de menor poder adquisitivo. Apuesta a las promociones en distintos cortes, como el asado, y a la reducción de márgenes para incentivar las ventas.

En diálogo con Infobae en Vivo, Laurens contó que “entramos en vacaciones de invierno y baja el consumo porque la gente sale, se distrae, lleva a los chicos a pasear y eso hace que disminuya”.

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“En cuanto a la carne, tampoco hubo aumentos. Es más, como hay poca venta, todos los comerciantes tratamos de acompañar la situación. Siempre hay algún mes del año, como este, en el que baja el consumo, y uno intenta poner bastantes ofertas para evitar que decaiga el negocio”, explicó el carnicero.

Marito Laurens, carnicero
Marito Laurens, carnicero

“La gente hoy más que nada está comprando para el día a día. Uno siempre tiene que utilizar los carteles e ir poniendo ofertas. Por ejemplo, nosotros tenemos la oferta de pata y muslo: tres kilos por $9.800″, precisó. Eso funciona como un “enganche” porque después la gente termina comprando otros cortes, como roast beef o paleta.

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Asimismo, Laurens dijo: “Hoy por hoy, lo que vas a encontrar en oferta, y en muchísimas carnicerías, es el asado. Nosotros lo tenemos a $16.000 el kilo, cuando tendría que estar valiendo $20.000″.

“Pero no hay consumo para la parrilla y hay que bajar el precio. En cambio, aumentan un poquito más los cortes para guiso y estofado porque, con el frío, lo que más se consume son ese tipo de cortes, las carnazas”, añadió.

Además, sostuvo que el asado suele venderse con un margen de ganancia mínimo, ya que funciona como un producto de atracción para los clientes. Esta estrategia permite sostener la venta de otros cortes y evitar la acumulación de stock, dado que el ingreso de nueva mercadería obliga a mantener una rotación constante.

Laurens señaló que la milanesa sigue siendo uno de los productos más consumidos, especialmente la de pollo, que definió como “la que está en las buenas y en las malas”.

En ese sentido, explicó que muchas personas optan cada vez más por el pollo y el cerdo debido a que son alternativas más económicas, especialmente este último.

El comerciante observó que aunque los argentinos continúan siendo grandes consumidores de carne, las familias regulan sus compras para que el presupuesto alcance y evitar llegar con lo justo a fin de mes.

Aunque los argentinos continúan siendo grandes consumidores de carne, las familias regulan sus compras para que el presupuesto alcance y evitar llegar con lo justo a fin de mes. REUTERS/Agustín Marcarian
Aunque los argentinos continúan siendo grandes consumidores de carne, las familias regulan sus compras para que el presupuesto alcance y evitar llegar con lo justo a fin de mes. REUTERS/Agustín Marcarian

Según indicó, esta situación responde a que los salarios se mantienen estables y no permiten aumentar el nivel de gasto. También advirtió que es cada vez más frecuente que los consumidores recurran al pago con tarjeta para financiar sus compras.

Laurens también remarcó que los clientes ya no se mantienen fieles a un solo comercio. En cambio, recorren distintos negocios en busca de los mejores precios.

En esa línea, el carnicero dijo que hay una fuerte competencia en el sector, que se refleja en que, incluso sobre una misma cuadra, pueden encontrarse varias carnicerías. En ese contexto, afirmó que los comercios compiten no solo a través de los precios, sino también mediante la calidad de la atención al cliente, un aspecto que consideró clave para diferenciarse.

De acuerdo a datos de Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo de carne vacuna en Argentina se ubica en 47 kilogramos por habitante, un piso histórico. El abastecimiento de carne vacuna registró una caída del 11,5%, mientras que el consumo interno descendió un 8,2%, reflejando una menor disponibilidad y demanda en el mercado local.

En contrapartida, las exportaciones crecieron un 10,2%, lo que evidencia una mayor orientación de la producción hacia los mercados internacionales.

En cuanto a los precios, la carne vacuna experimentó un aumento del 53%, muy por encima del incremento registrado por el pollo, que fue del 29%.

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