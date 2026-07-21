Celebración de España como nunca la viste: con las Oakley Meta jugadores graban el festejo del Mundial

Las gafas inteligentes sirvieron para vivir la celebración de una manera más intima e interna.

En la final de la Copa Mundial FIFA 2026, un detalle tecnológico acaparó las miradas fuera del campo: los jugadores de España celebraron el campeonato grabando con las gafas inteligentes Oakley Meta, con las que capturaron imágenes internas y diferentes.

Sin embargo, la edición que portaron los futbolistas españoles no era una más del catálogo. Oakley preparó una versión diseñada exclusivamente para los ganadores del torneo con un estuche especial y lentes grabados con la frase “FIFA World Cup Champions”.

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Cómo las gafas inteligentes de Meta hicieron parte del Mundial 2026

A pesar de que Meta no era una marca aliada de la FIFA durante el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, estuvo presente en el torneo de varias maneras, más allá de la presencia en la final.

España celebró la final de la Copa Mundial FIFA 2026 con gafas inteligentes Oakley Meta que capturaron imágenes internas de los festejos.

En medio de la competición jugadores de Colombia, Brasil, Inglaterra, España y otras selecciones portaron las gafas inteligentes ocultado el logo de la compañía antes y después de los partidos.

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Después del título conseguido por el equipo español los videos en redes sociales de los jugadores fueron los que permitieron ver las perspectivas internas de la celebración, dentro del campo de juego en el estadio de Nueva Jersey y en Madrid junto al trofeo y en las calles con los aficionados.

Jugadores como Mikel Merino y Pedro Porro compartieron imágenes en su cuenta de Instagram. Además, la cuenta oficial de la FIFA y la de Meta hicieron un contenido en conjunto mostrando el ‘detrás de cámaras’ de la final, desde la llegada de los equipos, el show de medio tiempo con Shakira, hasta la celebración del título con los futbolistas.

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Oakley diseñó para los campeones del Mundial 2026 una edición especial de las Oakley Meta con estuche exclusivo y lentes grabados con la frase “FIFA World Cup Champions”.

Cómo son las Oakley de Meta: las gafas inteligentes para el deporte

Las Oakley Meta no son unas gafas inteligentes convencionales. Su propuesta parte está pensada para operar en condiciones de alta exigencia. El modelo fue desarrollado desde cero, priorizando la estabilidad en movimiento y la resistencia frente a climas adversos, sudor y entrenamientos intensos.

Su certificación IP67 garantiza protección contra polvo y agua, además de una robustez adecuada para el desgaste propio del alto rendimiento.

La gama se compone de los modelos Vanguard y HSTN. El primero está orientado a deportes de larga distancia, donde la ligereza y la aerodinámica resultan cruciales; el segundo, con una silueta más expresiva, mantiene la robustez técnica y la capacidad de captura de imagen manos libres.

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Ambos incorporan lentes ópticos PRIZM, que no solo mejoran la visibilidad, sino que optimizan la percepción del entorno deportivo para ayudar a tomar mejores decisiones en tiempo real.

Los campeones del Mundial recibieron una versión limitada de las gafas inteligentes enfocadas en deporte.

En el corazón de las Oakley Meta se encuentra una cámara POV de 12 MP y un sistema de audio open-ear, que permite grabar y escuchar sin perder contacto con el ambiente. Esta tecnología evita el aislamiento sensorial, ofreciendo al atleta la posibilidad de mantenerse atento a su entorno sin renunciar a la funcionalidad.

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El dispositivo integra la inteligencia artificial de Meta, contando con un asistente por voz. El sistema interpreta señales del entorno y devuelve información útil sin interrumpir el flujo del entrenamiento. Además, las gafas pueden sincronizarse con plataformas deportivas como Strava y dispositivos Garmin, facilitando el monitoreo de datos en tiempo real desde la perspectiva corporal del usuario.

El objetivo de ambas marcas es no acumular funciones que saturen a los usuarios, sino que las herramientas que estén disponibles sean realmente útiles con precisión. Además de no interrumpir la actividad física con un dispositivo que se caiga con facilidad o afecte el rendimiento, convirtiéndose en un distractor.

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Todo esto lo engloban en el concepto “Athletic Intelligence” que promueve la marca se basa en una inteligencia artificial que acompaña, interpreta y asiste, pero nunca invade la concentración del deportista.