Tecno

Celebración de España como nunca la viste: con las Oakley Meta jugadores graban el festejo del Mundial

Los ganadores de la Copa Mundial recibieron una edición especial de las gafas inteligentes

Guardar
Google icon

Las gafas inteligentes sirvieron para vivir la celebración de una manera más intima e interna.

En la final de la Copa Mundial FIFA 2026, un detalle tecnológico acaparó las miradas fuera del campo: los jugadores de España celebraron el campeonato grabando con las gafas inteligentes Oakley Meta, con las que capturaron imágenes internas y diferentes.

Sin embargo, la edición que portaron los futbolistas españoles no era una más del catálogo. Oakley preparó una versión diseñada exclusivamente para los ganadores del torneo con un estuche especial y lentes grabados con la frase “FIFA World Cup Champions”.

PUBLICIDAD

Cómo las gafas inteligentes de Meta hicieron parte del Mundial 2026

A pesar de que Meta no era una marca aliada de la FIFA durante el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, estuvo presente en el torneo de varias maneras, más allá de la presencia en la final.

España celebró la final de la Copa Mundial FIFA 2026 con gafas inteligentes Oakley Meta que capturaron imágenes internas de los festejos.
España celebró la final de la Copa Mundial FIFA 2026 con gafas inteligentes Oakley Meta que capturaron imágenes internas de los festejos.

En medio de la competición jugadores de Colombia, Brasil, Inglaterra, España y otras selecciones portaron las gafas inteligentes ocultado el logo de la compañía antes y después de los partidos.

PUBLICIDAD

Después del título conseguido por el equipo español los videos en redes sociales de los jugadores fueron los que permitieron ver las perspectivas internas de la celebración, dentro del campo de juego en el estadio de Nueva Jersey y en Madrid junto al trofeo y en las calles con los aficionados.

Jugadores como Mikel Merino y Pedro Porro compartieron imágenes en su cuenta de Instagram. Además, la cuenta oficial de la FIFA y la de Meta hicieron un contenido en conjunto mostrando el ‘detrás de cámaras’ de la final, desde la llegada de los equipos, el show de medio tiempo con Shakira, hasta la celebración del título con los futbolistas.

Oakley diseñó para los campeones del Mundial 2026 una edición especial de las Oakley Meta con estuche exclusivo y lentes grabados con la frase “FIFA World Cup Champions”.
Oakley diseñó para los campeones del Mundial 2026 una edición especial de las Oakley Meta con estuche exclusivo y lentes grabados con la frase “FIFA World Cup Champions”.

Cómo son las Oakley de Meta: las gafas inteligentes para el deporte

Las Oakley Meta no son unas gafas inteligentes convencionales. Su propuesta parte está pensada para operar en condiciones de alta exigencia. El modelo fue desarrollado desde cero, priorizando la estabilidad en movimiento y la resistencia frente a climas adversos, sudor y entrenamientos intensos.

Su certificación IP67 garantiza protección contra polvo y agua, además de una robustez adecuada para el desgaste propio del alto rendimiento.

La gama se compone de los modelos Vanguard y HSTN. El primero está orientado a deportes de larga distancia, donde la ligereza y la aerodinámica resultan cruciales; el segundo, con una silueta más expresiva, mantiene la robustez técnica y la capacidad de captura de imagen manos libres.

Ambos incorporan lentes ópticos PRIZM, que no solo mejoran la visibilidad, sino que optimizan la percepción del entorno deportivo para ayudar a tomar mejores decisiones en tiempo real.

Los campeones del Mundial recibieron una versión limitada de las gafas inteligentes enfocadas en deporte.

En el corazón de las Oakley Meta se encuentra una cámara POV de 12 MP y un sistema de audio open-ear, que permite grabar y escuchar sin perder contacto con el ambiente. Esta tecnología evita el aislamiento sensorial, ofreciendo al atleta la posibilidad de mantenerse atento a su entorno sin renunciar a la funcionalidad.

El dispositivo integra la inteligencia artificial de Meta, contando con un asistente por voz. El sistema interpreta señales del entorno y devuelve información útil sin interrumpir el flujo del entrenamiento. Además, las gafas pueden sincronizarse con plataformas deportivas como Strava y dispositivos Garmin, facilitando el monitoreo de datos en tiempo real desde la perspectiva corporal del usuario.

El objetivo de ambas marcas es no acumular funciones que saturen a los usuarios, sino que las herramientas que estén disponibles sean realmente útiles con precisión. Además de no interrumpir la actividad física con un dispositivo que se caiga con facilidad o afecte el rendimiento, convirtiéndose en un distractor.

Todo esto lo engloban en el concepto “Athletic Intelligence” que promueve la marca se basa en una inteligencia artificial que acompaña, interpreta y asiste, pero nunca invade la concentración del deportista.

Temas Relacionados

Oakley MetaSelección EspañaMundial 2026Gafas inteligentesFIFAEspañaFútbolTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es como un termostato inteligente te ayudará a ahorrar dinero en calefacción

Este dispositivo puede reducir hasta un 20% la factura de energía y se puede contralar desde el celular

Así es como un termostato inteligente te ayudará a ahorrar dinero en calefacción

Operación Tarjeta Roja: Estados Unidos bloqueó miles de dominios piratas del Mundial, la mayoría en Colombia

Colombia se posicionó como el epicentro del fenómeno en la región, concentrando más de la mitad de los dominios incautados en una acción que dejó además 11 detenidos

Operación Tarjeta Roja: Estados Unidos bloqueó miles de dominios piratas del Mundial, la mayoría en Colombia

Aprende a bloquear llamadas spam sin descargar apps: solo debes activar esta función de Google

El identificador de llamadas y la protección contra spam en Android alertan sobre posibles fraudes y suplantaciones

Aprende a bloquear llamadas spam sin descargar apps: solo debes activar esta función de Google

Cómo activar el identificador de llamadas de Google y bloquear llamadas spam en teléfonos Android

El identificador de llamadas utiliza la base de datos de Google para detectar posibles fraudes antes de que el usuario responda al teléfono

Cómo activar el identificador de llamadas de Google y bloquear llamadas spam en teléfonos Android

Por qué aparece LTE y no 4G en la señal de tu celular y qué debes hacer para evitarlo

Estas letras no indican un fallo en el teléfono móvil, pero sí problemas de conexión a internet

Por qué aparece LTE y no 4G en la señal de tu celular y qué debes hacer para evitarlo

DEPORTES

Garnacho está en el radar de otro equipo de la Premier League y podría compartir plantel con una figura de la selección argentina

Garnacho está en el radar de otro equipo de la Premier League y podría compartir plantel con una figura de la selección argentina

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

Tras la final del Mundial, Julián Álvarez define su futuro: las fechas límites que pusieron Atlético Madrid y Barcelona

“¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

TELESHOW

El orgullo de Marcelo Tinelli por la actuación de Argentina en el Mundial: “Un país latiendo al mismo tiempo”

El orgullo de Marcelo Tinelli por la actuación de Argentina en el Mundial: “Un país latiendo al mismo tiempo”

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

Claudia Villafañe habló del llanto de Messi y recordó el dolor de Maradona: “Esa sensación la viví en el 90″

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía dominicana captura a cuatro hombres por un asalto armado en una joyería de Santiago

La Policía dominicana captura a cuatro hombres por un asalto armado en una joyería de Santiago

Capturan a hombre tras asesinar a su hermano en medio de una disputa por alcohol en El Salvador

Panamá se acerca a 4,000 casos de dengue mientras aumenta la incidencia de la enfermedad

Investigación panameña revela que extractos de sargazo inhiben hasta 97% el parásito de la malaria

Honduras: inundaciones obligan a evacuar familias y comunidades en Gracias a Dios