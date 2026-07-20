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España gana el Mundial y EA Sports FC lo vuelve hacer: quinta vez predijo el campeón

Desde el torneo de 2010, el videojuego ha usado sus estadísticas para convertirse en un oráculo

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EA Sports FC simula al campeón del Mundial con estadísticas y análisis de datos sobre jugadores, tácticas y escenarios posibles.
EA Sports FC simula al campeón del Mundial con estadísticas y análisis de datos sobre jugadores, tácticas y escenarios posibles.

EA Sports FC volvió a sorprender porque nuevamente predijó quién sería el campeón del Mundial. La edición de 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, tuvo como vencedor a España, un resultado que el videojuego había anunciado días antes del inicio del torneo.

Esta racha de aciertos, iniciada en el Mundial de Sudáfrica 2010, consolida al título de Electronic Arts como una referencia ineludible en la cultura futbolera.

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Cómo han sido los cinco aciertos del Mundial en EA Sports FC

EA Sports FC se ha convertido en un oráculo de las Copas del Mundo. La secuencia comenzó en 2010, cuando el antiguo FIFA anticipó el triunfo de España en Sudáfrica.

Cuatro años después, la simulación ubicó a Alemania en lo más alto del podio en Brasil 2014. El ciclo continuó con el pronóstico correcto de Francia como campeón en Rusia 2018 y de Argentina en Catar 2022, antes de culminar con la designación de España como ganadora en 2026.

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EA Sports FC predijo que España sería campeón del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México antes del inicio del torneo.
EA Sports FC predijo que España sería campeón del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México antes del inicio del torneo.

La predicción de la edición 2026 se realizó en la primera semana de junio, incluso antes de que se inaugurara el torneo, a través de una publicación en la cuenta oficial de EA Sports FC en X.

“Predijimos cuatro en fila y ejecutamos el simulador de nuevo. El próximo campeón? [Bandera de España]”. Esta apuesta se volvió realidad cuando el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente venció a Argentina por 1-0 en la final disputada en Nueva Jersey. El gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo extra decretó la consagración española y prolongó la racha infalible del videojuego.

Cómo EA Sports FC simula al campeón del Mundial

Lejos de la brujería o la simple suerte, los desarrolladores de EA Sports FC apelan a la estadística y el análisis de datos aplicados a la simulación. El “aparato estadístico” de la franquicia procesa información detallada sobre jugadores, tácticas y escenarios posibles, generando partidos virtuales que intentan replicar la dinámica real de la competición.

En la simulación previa al Mundial 2026, el videojuego no solo señaló a España como campeona, sino que incluso anticipó un partido decisivo ante Argentina, aunque el resultado virtual fue más abultado que el ajustado 1-0 que se dio en la realidad.

EA Sports FC predijo que España sería campeón del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México antes del inicio del torneo. (AP Foto/Ashley Landis)
EA Sports FC predijo que España sería campeón del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México antes del inicio del torneo. (AP Foto/Ashley Landis)

“Lo predijimos. Lo jugaste. España lo hizo realidad”, celebraron los responsables del juego en sus redes oficiales apenas se confirmó el resultado. La publicación también destacó que España levantó el trofeo más de 11 millones de veces en FC26 y FC Mobile, un dato que ilustra la magnitud del fenómeno y la participación masiva de los usuarios en el modo de simulación.

EA Sports FC tuvo su propio Mundial: así le fue al modo World’s Game

La edición 2026 del videojuego trajo consigo el modo “The World’s Game”, que permitió a los jugadores disputar su propio torneo con cualquiera de las 48 selecciones clasificadas, aunque sin las referencias directas a la FIFA ni el trofeo original debido a la ruptura de la alianza hace unos años.

En el ranking de los equipos más elegidos por los usuarios en el modo “The World’s Game”, Brasil encabezó la lista con 8,2 millones de selecciones, seguido por Francia (5,3 millones), Portugal (5 millones), España (3,7 millones) e Inglaterra (3 millones). Las selecciones de Argentina, México, Alemania, Turquía y Colombia completaron el top 10 de preferencias globales.

(EA SPORTS FC 26)
El modo The World’s Game de EA Sports FC 26 permitió jugar el Mundial con las 48 selecciones clasificadas, sin referencias directas a la FIFA ni al trofeo original. (EA SPORTS FC 26)

El rendimiento de los equipos en las simulaciones también arrojó datos llamativos. Brasil fue el país con más títulos obtenidos en las partidas jugadas, seguido de Francia, Portugal, España e Inglaterra. Argentina, México, Alemania, Turquía y Colombia también se ubicaron entre los diez equipos más campeones en el universo digital del videojuego.

El modo “The World’s Game” de EA Sports FC 26 no solo permitió a los usuarios experimentar el Mundial a su manera, sino que también generó un sinfín de estadísticas sobre jugadores y partidos.

Kylian Mbappé se transformó en el máximo goleador del torneo virtual con 10,6 millones de tantos, seguido por Vinícius Jr. (10,1 millones) y Cristiano Ronaldo (9,7 millones). Otros nombres destacados en la tabla de artilleros fueron Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Michael Olise, Endrick y Julián Álvarez.

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