Banco Central de Honduras fortalece su política monetaria para frenar la inflación y fortalecer la economía

El Producto Interno Bruto de Honduras creció 1,2% en el primer trimestre de 2026 por el consumo privado, la inversión pública y sectores como el agro y los servicios.

El Banco Central de Honduras informó este lunes una serie de acciones para responder al aumento de la inflación. En la Revisión del Programa Monetario 2026-2027, la entidad proyectó medidas para los próximos dos años, con el objetivo de contener los precios, preservar la estabilidad financiera y reforzar la respuesta ante impactos externos.

La decisión del BCH se da en un escenario internacional de incertidumbre económica, conflictos geopolíticos, variaciones en los precios de los combustibles y desaceleración del crecimiento mundial, con efectos sobre economías dependientes de importaciones como la hondureña.

La entidad señaló que la inflación interanual llegó a 5,83% en junio de 2026, por encima del promedio de otros países de Centroamérica, y atribuyó ese comportamiento a factores externos e internos, entre ellos el aumento de costos internacionales, presiones estructurales de la economía y la expansión monetaria de años anteriores.

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Dentro de la revisión, el Banco Central indicó que uno de los principales retos de corto plazo es la aceleración de la inflación doméstica. También sostuvo que Honduras ha mantenido históricamente una inflación superior al promedio regional por factores asociados con la estructura económica nacional, incluida la relación entre la cantidad de dinero circulante y el tamaño de la economía.

Medidas para retirar liquidez

Para enfrentar esas presiones, el BCH anunció que incrementará las operaciones destinadas a retirar liquidez del sistema financiero. Entre las medidas figuran una mayor utilización de Operaciones de Mercado Abierto, el aumento de los montos ofrecidos en las subastas de Valores del Banco Central de Honduras y ajustes en la tasa de reporto inverso.

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Durante su intervención, Roberto Lagos abordó los retos de la política monetaria en Honduras. (FOTO: TNH)

Estas acciones comenzarán a aplicarse a partir de agosto y apuntan a reducir el exceso de dinero circulante para moderar las presiones sobre los precios. El Banco Central agregó que la emisión monetaria disminuyó de 16,5% en diciembre de 2025 a 11% en julio de 2026.

Crecimiento para 2026 y 2027

Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 1,2% respecto del trimestre anterior, impulsado por el consumo privado, la inversión pública y el desempeño de actividades agropecuarias, la industria alimentaria y los servicios.

Para 2026 y 2027, la institución proyectó que el crecimiento económico se mantendrá entre 3% y 4%, apoyado en una política monetaria orientada a preservar los equilibrios internos.

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Durante la presentación del informe, el presidente del BCH, Roberto Lagos, dijo que Honduras necesita avanzar en reformas estructurales para aspirar a tasas de crecimiento más elevadas.

El funcionario señaló que el sector energético y el mercado de valores son áreas centrales para atraer inversión y mejorar la capacidad productiva del país. También afirmó que cambios en materia energética son relevantes por su efecto sobre la competitividad, los costos de producción y la llegada de nuevos capitales.

Según explicó, alcanzar niveles de crecimiento cercanos al 6% requiere reformas estructurales que fortalezcan la economía y mejoren las condiciones para la inversión.

Reservas y mercado cambiario

El informe del Banco Central también destacó la mejora en la posición externa del país. Según el documento, al 16 de julio de 2026 las Reservas Internacionales Netas aumentaron en USD 1.261,6 millones y alcanzaron una cobertura equivalente a 6,7 meses de importaciones.

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El BCH incrementará las operaciones para retirar liquidez del sistema financiero mediante Operaciones de Mercado Abierto.

Lagos sostuvo que mantener una acumulación de reservas internacionales permite proteger al país frente a posibles impactos externos. La institución añadió que ese nivel de reservas ayuda a enfrentar aumentos internacionales en los precios de combustibles, menor ingreso de divisas o cambios en las condiciones financieras globales.

Como parte de su estrategia de mediano plazo, el Banco Central anunció que durante 2027 continuará fortaleciendo su marco de política monetaria mediante la implementación gradual de un esquema de metas de inflación.

El BCH prevé que la inflación regrese hacia finales de 2026 al rango objetivo de 4% más o menos un punto porcentual y señaló que seguirá monitoreando las condiciones nacionales e internacionales para ajustar sus políticas cuando sea necesario.

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