Panamá fortalece la agenda regional contra el blanqueo de capitales en reunión del Gafilat

Países apuestan a la unión para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) basa su fortaleza en la cooperación internacional para responder de manera coordinada a amenazas como el crimen organizado transnacional, los activos virtuales, el fraude digital y los delitos ambientales.

Por ello, Panamá impulsa una agenda moderna y prospectiva que incorpora temas estratégicos como la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la inteligencia financiera, la recuperación de activos, y la identificación y verificación de beneficiarios finales.

Esto lo afirma Isabel Vecchio Arófulo, presidenta Pro Témpore del Gafilat y quien recientemente dirigió las deliberaciones del máximo órgano de decisión del organismo, reunido en Lima, Perú.

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El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La reunión congregó a representantes de los 18 Estados miembros, organismos observadores, organismos internacionales y países cooperantes para evaluar la evolución de las amenazas que enfrenta la región, aprobar nuevos instrumentos técnicos y definir las prioridades que orientarán el trabajo del Gafilat con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Un cheque bancario y una pantalla de transferencia en un teléfono móvil ilustran los riesgos de fraude en transacciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecchio destacó que América Latina enfrenta un entorno marcado por profundas transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas, lo que exige sistemas nacionales de prevención cada vez más resilientes, innovadores y basados en riesgos, según una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas.

Bajo la conducción de Panamá, agrega la información, el pleno aprobó importantes decisiones para fortalecer la arquitectura regional de prevención de los delitos financieros.

Entre ellas destaca la presentación de la Primera evaluación regional de riesgos de financiamiento de la proliferación, considerada un hito para América Latina al constituir el primer diagnóstico conjunto sobre esta amenaza.

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Se dijo que este instrumento servirá como base para fortalecer las políticas públicas nacionales, orientar las estrategias regionales de mitigación de riesgos y reforzar la cooperación entre los países miembros.

Otro de los principales avances fue la incorporación de la inteligencia artificial como eje estratégico permanente del Gafilat.

Un estafador encapuchado utiliza múltiples pantallas que muestran datos complejos y redes neuronales, simbolizando el uso de inteligencia artificial en la creación de fraudes bancarios modernos que son difíciles de detectar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pleno aprobó una hoja de ruta regional que contempla el desarrollo de estudios especializados, espacios de intercambio técnico y una evaluación regional sobre el impacto de esta tecnología en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, reconociendo tanto su potencial para fortalecer la supervisión y la detección de operaciones sospechosas como los riesgos asociados a su uso por organizaciones criminales.

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En ese contexto, se manifestó que se desarrolló una Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, en la que participaron representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá junto con autoridades de la región y organismos multilaterales.

Durante el encuentro se analizaron los desafíos que representan la minería ilegal, la tala ilegal y otros delitos ambientales como fuentes de flujos financieros ilícitos, resaltando la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras, la cooperación internacional y la recuperación de activos.

De igual manera, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con representantes del Ministerio de Gobierno, participaron en la Sesión Especial sobre Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

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Las discusiones, siempre de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, abordaron la importancia de aplicar un enfoque basado en riesgos que permita prevenir el abuso del sector para fines ilícitos, preservando al mismo tiempo el papel esencial que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo social, humanitario y comunitario.