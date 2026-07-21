Nicaragua arremete contra Costa Rica tras llamado a elecciones libres y plurales

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua emitió un comunicado en respuesta a la posición expresada por Costa Rica sobre la situación política del país vecino. REUTERS/Gaby Oraa

El régimen de Nicaragua respondió este lunes al comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en el que reafirmó su compromiso con la promoción de elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en territorio nicaragüense.

La reacción de Managua no tardó y llegó mediante un escrito oficial titulado “Soberanía en mi tierra se escribe con letras grandes”, en el que rechazó las declaraciones de la Cancillería costarricense y defendió el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Horas antes, Costa Rica había señalado que “siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua”, al tiempo que reiteró su preocupación por “el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes”.

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En su pronunciamiento, San José también recordó que Costa Rica no reconoció el proceso electoral celebrado en Nicaragua en 2021, al considerar que no existían las condiciones ni las garantías necesarias para que la elección pudiera calificarse como libre y democrática.

Costa Rica, a través de la Cancillería, reiteró que mantiene su compromiso con la defensa de elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en Nicaragua. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

En el comunicado, la dictadura de Managua le recordó al Gobierno costarricense el “principio de no intervención o injerencia en los asuntos internos de otros Estados” y afirmó que Nicaragua es un país soberano con pleno derecho a ejercer su independencia “igual que cualquier otro Estado del mundo”. Además, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostuvo que Nicaragua “no es una provincia” de Costa Rica y rechazó cualquier intento de cuestionar sus decisiones internas.

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El documento también califica como “atrevidas” las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y asegura que los asuntos nacionales corresponden exclusivamente a cada Estado independiente.

“Nicaragua nunca ha intervenido en los problemas, conflictos o desafíos que ha tenido y mantiene el Gobierno de Costa Rica”, señala el texto, que además expresa el deseo de éxito para la administración de la presidenta costarricense Laura Fernández, aunque hace referencia a los desacuerdos políticos internos que, según el comunicado, enfrenta el Gobierno.

Como cierre del pronunciamiento, el régimen cita la frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, insistiendo en que la relación entre ambos países debe sustentarse en el respeto a la soberanía y la no injerencia.

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Managua aseguró que Nicaragua es un Estado soberano e independiente y rechazó cualquier tipo de injerencia extranjera. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Contexto de la relación bilateral

El intercambio de comunicados ocurre en un contexto de relaciones diplomáticas tensas entre Costa Rica y Nicaragua, especialmente por las diferencias sobre la situación política y de derechos humanos en el país vecino.

Desde las protestas sociales de 2018, diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos regionales, han documentado denuncias sobre restricciones a las libertades públicas, detenciones de opositores y limitaciones a la participación política en Nicaragua.

Costa Rica ha mantenido una posición crítica frente a esos acontecimientos y ha respaldado distintas iniciativas internacionales que promueven el restablecimiento de garantías democráticas en el país vecino. Asimismo, ha recibido a miles de ciudadanos nicaragüenses que solicitaron refugio tras la crisis política iniciada hace ocho años.

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El intercambio de comunicados evidencia un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países en torno a la situación política nicaragüense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración costarricense sostiene que continuará defendiendo el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la realización de procesos electorales con garantías para todos los ciudadanos.

El intercambio de este lunes refleja que las diferencias entre ambos gobiernos permanecen vigentes y continúan marcando la agenda diplomática entre dos países vecinos que históricamente han compartido estrechos vínculos, pero que en los últimos años han mantenido posiciones encontradas sobre la situación política nicaragüense.