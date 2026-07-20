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Google Maps: cómo revisar el estado del tráfico y las vías este 20 de julio

Colombia celebra el Día de la Independencia con desfiles militares y cierres viales en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

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Google Maps permite consultar el tráfico en tiempo real y planificar rutas ante los desvíos y embotellamientos por el desfile del 20 de Julio. (REUTERS/Dado Ruvic)
Google Maps permite consultar el tráfico en tiempo real y planificar rutas ante los desvíos y embotellamientos por el desfile del 20 de Julio. (REUTERS/Dado Ruvic)

El 20 de julio de 2026, las principales ciudades de Colombia celebran el Día de la Independencia con desfiles militares y actos conmemorativos. Este año, los cierres viales y desvíos afectan grandes sectores de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, complicando la movilidad.

Frente a este escenario, Google Maps se convierte en una herramienta clave para anticipar problemas en el tráfico y planificar rutas eficientes. Consultar el estado de las vías en tiempo real evita quedar atrapado en embotellamientos o perder tiempo en desvíos sorpresivos.

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Cómo consultar el tráfico en Google Maps paso a paso

Revisar el tráfico en Google Maps no requiere conocimientos técnicos y ofrece información al instante sobre las condiciones viales. El primer paso es abrir la aplicación en el teléfono o ingresar a la versión web desde el navegador. Una vez allí, se debe centrar el mapa en la ciudad y la zona de interés.

Luego, es fundamental activar la capa de tráfico. En la aplicación, hay que tocar el ícono de capas (ubicado en la esquina superior derecha, generalmente representado por dos hojas apiladas o rombos). En el menú desplegable, dentro de “Detalles del mapa”, se selecciona la opción “Tráfico”. Al instante, el mapa mostrará líneas de colores sobre las calles que indican el estado actual de la circulación.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La capa de tráfico de Google Maps muestra en colores el estado de las vías y señala cierres oficiales con símbolos de restricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color verde señala tráfico fluido y calles despejadas; el naranja o amarillo advierte sobre congestión moderada; el rojo indica zonas de atasco y tráfico lento, mientras que el rojo oscuro marca colapso vial.

Los cierres oficiales aparecen como círculos rojos con una línea blanca en el centro, especialmente visibles en las áreas de los desfiles. Si una vía está intransitable, Google Maps lo mostrará con el símbolo de “Dirección prohibida”.

Para obtener información precisa y útil, se recomienda consultar el mapa justo antes de salir. El tráfico puede cambiar cada 15 minutos debido a la dinámica de los desvíos y la afluencia de vehículos. Google Maps actualiza los desvíos en función de la congestión detectada en tiempo real, lo que ayuda a recalcular rutas y elegir caminos más despejados.

Cuáles son los cierres víales por el desfile del 20 de Julio

  • Bogotá

El desfile militar se realizará este año en la localidad de Ciudad Bolívar, sobre la avenida Villavicencio entre el Centro Comercial El Ensueño (transversal 70C) y el barrio Casa Linda (carrera 22G). Los cierres viales afectan tanto los ensayos previos como el evento principal, y se aplicarán desde el sábado 18 de julio en la noche.

La avenida Boyacá y la calle 80 serán las dos vías principales en Bogotá que se verán afectadas por los cierres de varios tramos a raíz del desfile militar - crédito Lina Gasca/Colprensa
En Bogotá, el desfile militar se realiza en la avenida Villavicencio de Ciudad Bolívar y genera cierres entre la autopista Sur, la avenida Boyacá y la avenida Gaitán Cortés.(Lina Gasca/Colprensa)

El lunes 20 de julio, están cerradas en ambos sentidos la avenida Villavicencio entre autopista Sur y avenida Boyacá; la calzada lenta de la avenida Boyacá sentido norte-sur desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24; y la avenida Gaitán Cortés entre avenida Boyacá y calle 68F sur.

Los horarios van desde la medianoche hasta las 16:00. Para residentes de barrios como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho, habrá accesos controlados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El transporte público también se ve afectado: varias rutas alimentadoras y TransMiZonales del Portal El Tunal dejarán de operar, mientras que 34 rutas modificarán su recorrido, utilizando vías alternas como la autopista Sur, avenida Boyacá, carreras 72 y 73, diagonal 70 sur, calle 64 sur y diagonal 62 sur.

Para facilitar el ingreso y salida de los barrios aledaños, se implementa un contraflujo de un kilómetro en la calzada sur de Gaitán Cortés entre la calle 58A sur y avenida Boyacá. Los barrios Chircal Sur, Casa Linda y Protecho tendrán acceso por la carrera 22 con avenida Villavicencio, y la conexión con Lucero Bajo será por las transversales 20D y 20F.

El pico y placa regional opera el 20 de julio en Bogotá con restricción por número de placa en los corredores de ingreso y salida de la ciudad. (AP Foto/Fernando Vergara)
El pico y placa regional opera el 20 de julio en Bogotá con restricción por número de placa en los corredores de ingreso y salida de la ciudad. (AP Foto/Fernando Vergara)

El mismo lunes 20, coincidiendo con el plan retorno del festivo, rige la medida de pico y placa regional en los corredores de ingreso y salida de Bogotá: de 12:00 a 16:00 solo pueden ingresar vehículos con placa par, y de 16:00 a 20:00 los de placa impar.

  • Medellín

El desfile militar comienza a las 7:00 en el Aeroparque Juan Pablo II y recorre 4,1 kilómetros hasta el Parque de los Pies Descalzos. Las vías cerradas incluyen la carrera 70, avenida Bolivariana, avenida San Juan y carrera 58. Los cierres se mantienen como mínimo hasta las 10:30.

Por el plan retorno, el Túnel de Oriente operará en un solo sentido (Rionegro – Medellín) entre las 17:00 y las 21:00, por lo que se aconseja tomar precauciones y consultar el estado del tráfico antes de viajar.

Los ciudadanos que deban hacer diligencias o piensan pasar por las localidades de Suba y Engativá deberán tener en cuenta los cierres viales - crédito Lina Gasca/Colprensa
En Medellín, el desfile militar sale del Aeroparque Juan Pablo II, recorre 4,1 kilómetros hasta el Parque de los Pies Descalzos y coincide con cambios en el Túnel de Oriente. (Lina Gasca/Colprensa)
  • Cali

Los desvíos y cierres funcionan desde las 6:00 hasta las 14:00. El sistema MIO modifica tres rutas: P21E (Terminal Menga – Estación Universidades), P24B (Centro – Terminal Andrés Sanín) y P27D. Para evitar el eje central del desfile, las autoridades recomiendan utilizar vías alternas como las carreras 3 y 4, especialmente para desplazamientos de sur a norte o de oeste a norte.

  • Barranquilla

El cierre principal es en la zona del río desde las 5:00 hasta las 21:00. Se restringe la circulación en las calles 78, 72 y 69 entre la Vía 40 y la Avenida del Río, y el acceso al Gran Malecón será solo peatonal. Se sugiere emplear la Vía 40 y la carrera 46 como rutas alternas para desplazamientos.

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