El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Refugio militar móvil Parabella.

La guerra en Ucrania ha provocado el desarrollo de innovaciones tecnológicas adaptadas a las necesidades del frente. Entre estas iniciativas destacan los drones, un ámbito en el que se han convertido en líderes mundiales. Ha surgido otra innovación que ha llamado especialmente la atención. Se trata del ‘Parabella’, un refugio militar móvil creado por una empresa siderúrgica ucraniana con casi 70 años de experiencia en ingeniería pesada.

Esta estructura metálica permite a las tropas ucranianas tener una protección avanzada y móvil en los puntos más expuestos a los ataques. El proyecto surgió tras la invasión de Rusia en 2022, que hizo que parte del personal de la empresa se incorporara a la defensa del país. El resto de los trabajadores se dedicaron a buscar soluciones para salvaguardar vidas bajo el fuego enemigo.

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Un devastador ataque nocturno con misiles y drones rusos golpeó las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipro y Odesa. Las imágenes muestran incendios masivos, edificios destruidos, vehículos calcinados y los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Características y pruebas superadas

‘Parabella’, presentado en la feria internacional de defensa Eurosatory, ha superado pruebas bajo estándares ucranianos y de la OTAN, y cuenta con la aprobación oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La estructura, fabricada en acero blindado de 16 milímetros, pesa 3.300 kilogramos y ofrece una cobertura modular de 3,25 metros por lado y 90 centímetros de altura. El montaje requiere 45 minutos y el desmontaje puede realizarse en 15 minutos, lo que facilita su transporte en vehículos militares y su rápida reinstalación en diferentes escenarios del frente.

El refugio se diseñó no solo como una barrera estática, sino como una solución móvil capaz de adaptarse a los movimientos y cambios constantes del frente. El búnker resiste impactos directos de proyectiles de artillería de 152 milímetros, explosiones simultáneas de minas de 120 milímetros y disparos con munición incendiaria perforante de hasta 14,5 milímetros lanzados desde granadas. También ha demostrado capacidad para soportar ataques con drones armados, daños por escombros, ondas expansivas y variaciones extremas de temperatura y precipitaciones, soportando lluvias torrenciales de hasta 2.000 litros en cinco minutos.

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El número de muertos a causa del "ataque masivo" ejecutado durante las últimas horas por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a ocho, según ha confirmado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha especificado que entre los fallecidos figura un niño. , (Fuente: X/Zelenski)

Innovación al servicio de la defensa

La empresa fabricante, bajo la marca Zalizna Volya, fue la primera en Ucrania en producir refugios de acero para zonas de combate, según la propia compañía. Tras la experiencia acumulada en la protección de civiles y soldados, sus ingenieros apostaron por un diseño completamente nuevo con el objetivo de cubrir las necesidades del Ejército en condiciones de combate cada vez más impredecibles.

El desarrollo de ‘Parabella’ refleja la transición de la industria pesada ucraniana hacia la producción de equipamiento militar de alto nivel tecnológico. La compañía ha subrayado que la calidad del producto y su capacidad de resistir distintos tipos de ataques lo convierten en una herramienta clave para salvar vidas en el teatro de operaciones, como han tratado de demostrar en la feria internacional.

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“Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, señalan desde la empresa, que mantiene su actividad en la retaguardia mientras parte de su personal combate en el frente. Zalizna Volya continúa adaptando sus procesos a las demandas del contexto bélico, consolidando su papel en la defensa del país mediante soluciones tecnológicas y materiales de última generación.