La medida en Honduras busca reforzar la vigilancia, sumar fondos extraordinarios y mejorar la respuesta técnica tras detectar contagios en fauna silvestre y eliminar más de quinientos ejemplares afectados. (Visuales IA)

Honduras mantiene vigente la emergencia sanitaria por influenza aviar, aunque los casos en aves domésticas y de producción comercial están bajo control, informó el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa). La vigilancia sigue activa por la persistencia de contagios en aves silvestres.

El director de Senasa, Rafael Rodríguez, dijo que las medidas aplicadas desde la detección del primer caso permitieron contener el virus en aves domésticas y comerciales. Agregó que el Gobierno trabaja con productores avícolas, organismos internacionales y otras instituciones estatales para reforzar la vigilancia epidemiológica y responder ante sospechas de nuevos contagios.

Hasta la fecha, según el reporte oficial, se confirmó un caso en una granja de producción comercial, un caso en aves domésticas y más de 500 casos en aves silvestres.

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“Con todas las acciones que hemos realizado junto al Gobierno, el sector productivo y los organismos cooperantes hemos logrado contener la enfermedad dentro del sistema de aves domésticas y comerciales”, manifestó Rodríguez.

Rodríguez señaló que, aunque la situación está controlada en las granjas avícolas, el virus sigue circulando entre aves silvestres migratorias y residentes. También indicó que, tras los primeros brotes, no se registró expansión hacia nuevas granjas comerciales.

La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

Emergencia bajo vigilancia

El funcionario explicó que mientras sigan apareciendo casos en aves silvestres será necesario mantener activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, las inspecciones y el monitoreo permanente en todo el territorio nacional.

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Las autoridades sostienen que levantar la emergencia ahora podría relajar las medidas de bioseguridad y facilitar la propagación del virus hacia explotaciones comerciales.

Senasa reiteró recomendaciones para productores, pequeños avicultores y familias que crían aves de traspatio. Entre ellas, evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres, consideradas el principal medio de transmisión del virus.

Las autoridades también recomendaron mantener encerradas las aves domésticas cuando presenten síntomas compatibles con la enfermedad e informar de inmediato cualquier muerte inusual a los servicios veterinarios oficiales.

Además, insistió en que el alimento para gallinas, pollos, patos u otras aves domésticas no debe quedar expuesto en espacios abiertos donde puedan acceder aves silvestres, porque eso aumenta el riesgo de contagio.

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Bioseguridad y el impacto en el sector

Las autoridades señalaron que la bioseguridad sigue siendo la principal herramienta para prevenir la influenza aviar. Entre las medidas recomendadas figuran la limpieza y desinfección constante de corrales, el control del ingreso de personas ajenas a las granjas, el uso de ropa y calzado exclusivo para las áreas de producción y la eliminación adecuada de aves que mueran por causas sospechosas.

La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

Qué es la influenza aviar

El sector avícola representa una de las actividades agropecuarias del país y genera miles de empleos directos e indirectos. Además, abastece el mercado nacional con carne de pollo y huevos y es una fuente de ingresos para pequeños y medianos productores de distintas regiones.

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Las autoridades consideran prioritario evitar que el virus llegue a más granjas comerciales, ya que un brote podría provocar sacrificios masivos de aves, restricciones al comercio y pérdidas económicas para el sector.

La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves silvestres y domésticas. Algunas variantes del virus, como la cepa H5N1, tienen una alta capacidad de propagación entre poblaciones de aves y pueden ocasionar elevadas tasas de mortalidad.

La transmisión ocurre sobre todo por contacto directo con aves infectadas, sus secreciones, excrementos o superficies contaminadas.