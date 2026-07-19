Entre rezos, demoras y celebraciones: el minuto a minuto de las parejas de la Scaloneta antes de la final

Las parejas de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y otros futbolistas de la Selección se refugiaron en la fe, los rituales y la familia mientras enfrentan tormentas, vuelos demorados y celebraciones en Nueva York

Este domingo los sentimientos están a flor de piel en todos los argentinos que palpitan la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey. Si bien la atención global está puesta en los jugadores y el cuerpo técnico, en la previa de este duelo histórico las parejas de la Scaloneta también protagonizan momentos de emoción, ansiedad y rituales muy personales, que comparten abiertamente con sus seguidores a través de las redes sociales.

Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández, encontró en la espiritualidad y la fe un refugio para sobrellevar la tensión de la gran final. Durante la jornada del sábado, compartió en sus historias de Instagram una imagen de la Catedral de San Patricio, en Nueva York. La foto muestra la nave central de la iglesia, iluminada por la luz cálida y los vitrales azules, con bancos de madera y el altar al fondo. La postal transmite un instante de recogimiento y agradecimiento en medio de la vorágine futbolera, un momento para pedir por la suerte de la Selección. Más tarde, Valentina publicó otra imagen donde sostiene un rosario plateado sobre la camiseta de la Argentina. Sus uñas pintadas de blanco, la pulsera metálica y el tatuaje con la palabra “Amén” en la muñeca completan el gesto de cábala y devoción. “Amén”, escribió, reforzando la idea de que la fe es parte fundamental de su manera de vivir la previa.

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Caro Calvagni, la pareja de Nicolás Tagliafico, atravesó horas de ansiedad por las complicaciones en los vuelos hacia Nueva York, pero finalmente pudo llegar y mostró su alivio y felicidad en redes sociales. En una de sus historias de Instagram se la ve recostada en el interior de un avión privado, sonriente y tapada con una manta clara y disfrutando de los primeros rayos de sol que entran por la ventanilla. “Llegamooooossss”, escribió, junto a un corazón blanco y el emoji de manos rezando, con la ubicación en Nueva York. En otra publicación, Caro retrató el ambiente relajado dentro de la aeronave, con amigos conversando y riendo después de horas de incertidumbre. En el texto explicó: “Todo es risas ahora, pero cancelaron todos los vuelos comerciales que llegaban a New York. O sea, estuve a punto de no llegar mañana al partido, ¿entienden? Pero LLEGUEEEEE. Ahora sí, ETAAA LOCURAAAAA”, junto a un emoji de manos en oración. El relato deja en claro el clima de tensión que precedió al alivio de estar finalmente en la ciudad donde se juega la final.

Valentina Cervantes visitó la Catedral de San Patricio en Nueva York previo a la gran final

La pareja de Enzo Fernández dejó en claro su fe de cara al encuentro ante España

Ya instalada en Nueva York, Calvagni se sumó al clima mundialista con una foto donde luce la camiseta de la Selección Argentina y un pantalón verde con un parche bordado con la letra “E” en el bolsillo trasero. La selfie, tomada frente al espejo, transmite entusiasmo y orgullo por acompañar a la Scaloneta, y deja en claro que el aliento y la pasión se viven tanto adentro como afuera de la cancha.

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Caro Calvagni documentó su llegada a Nueva York pese a los retrasosy cancelaciones

La pareja de Tagliafico logró llegar sin problemas en un jet privado

Carol Calvagni posó con su look para presenciar el partido

Pero no solo ellas compartieron su previa con los seguidores. Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, también vivió una auténtica odisea para llegar a la Gran Manzana. En sus historias de Instagram, Gandolfo relató una cadena de contratiempos que comenzaron antes de despegar. Desde la pista, publicó una foto del exterior del jet privado: el asfalto mojado, conos naranjas y un cielo plomizo como escenario de la espera. “Después de 3 horas de espera por tormenta”, escribió, evidenciando el primer gran obstáculo del viaje. El grupo permaneció en tierra hasta que las condiciones meteorológicas permitieron finalmente el despegue.

La travesía no terminó ahí. Tras horas de vuelo y demoras, Gandolfo anunció la llegada a Nueva York con una foto desde la cabina, donde se la ve con anteojos de sol, campera negra y la camiseta azul de la AFA. “Llegamos a NY”, escribió, acompañando el mensaje con una sonrisa que denota alivio y satisfacción. En otra imagen, aparece junto a su hermana Luciana, ambas en el jet privado, con la ubicación “New York City” destacada en la publicación. Todo el relato refleja el esfuerzo y la determinación para estar presentes en un momento tan especial para la Selección.

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Agus Gandolfo, con camiseta de la AFA y gafas de sol, viajó a la Gran Manzana luego de una gran odisea

En paralelo, Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, celebró su cumpleaños en la víspera de la final. Compartió una selfie tapándose la cara con un ramo de flores rosas y, detrás, se ve una habitación decorada con globos rojos y fucsias en forma de corazón. La influencer recibió cientos de mensajes de cariño de sus amigos y familiares, los cuales fue agradeciendo públicamente. Más tarde, llegó el saludo de Lisandro, quien publicó un carrete de fotos junto a ella, que comenzaba con una imagen de ambos abrazados en el estadio. “Hoy cumple años el amor de mi vida. Seguí brillando como lo hacés cada día, con esa luz tan pura y tan real que ilumina todo a tu alrededor”, le dedicó el defensor de la Selección, sumando un momento emotivo a la antesala del partido.

Lisandro Martínez y su pareja, Muriel López Benítez festejaron su cumpleaños en la previa de la final

Otra de las protagonistas de la previa fue Rocío Espósito, novia del arquero Gerónimo Rulli, quien compartió en sus stories su propio ritual: una rutina de cuidado de la piel realizada en la cama, acompañada de la frase “Cábala. Mañana será un gran día”. La escena muestra el costado más íntimo y relajado del backstage de las parejas, donde las cábalas y los pequeños rituales de belleza también forman parte del folklore mundialista.

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Rocío Esposito se aplicó una mascarilla facial como cábala en el marco de los rituales que realizan famosos argentinos en apoyo a la selección de fútbol (Instagram)

Así, las parejas de los futbolistas comparten con millones de seguidores el detrás de escena de una jornada histórica, sumando su aliento, sus cábalas y su compañía en un momento clave para el fútbol argentino. La final no solo se juega en la cancha: también se siente en cada gesto, cada historia y cada mensaje que atraviesa continentes y llega directo al corazón de la hinchada.