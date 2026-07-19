El boletín de Argentina: Dibu Martínez y Tagliafico, los mejores en un equipo que dejó todo pero fue superado por España

La selección argentina cayó en la final del Mundial (REUTERS/Lee Smith)

(Desde Estados Unidos) Fue una tarde difícil para la selección argentina. Desde un primer momento, España impuso las condiciones del partido y se adueñó del control de la pelota. A pesar de eso, el combinado nacional logró disputarle la primera etapa y trató de cortar el circuito de juego que propusieron los dirigidos por Luis De La Fuente.

Ya en el complemento, la figura de Dibu Martínez se hizo gigante para contener el ataque de los españoles. La Selección no podía llegar al arco defendido por Unai Simón y cuando Enzo Fernández se fue expulsado, sólo quedó intentar sostener con el alma y el corazón los embates del rival. Hasta que Ferrán Torres puso en ventaja a España en el comienzo de la etapa final de la prórroga.

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Argentina sufrió con el cansancio físico de muchos de sus futbolistas. Lisandro Martínez tuvo que salir en el primer tiempo, Cuti Romero también fue reemplazado por una dolencia. Para destacar, el enorme trabajo que hizo Nicolás Tagliafico para contener a Lamine Yamal durante todo el encuentro. Junto con el arquero, fueron los puntos más altos de un equipo que llegó al límite a la definición contra un seleccionado que fue el mejor de la Copa del Mundo.

Se terminó el Mundial para Argentina. Una Copa del Mundo inolvidable, con momentos que quedarán grabados en la historia y los corazones. Con remontadas épicas y un triunfo contra Inglaterra que fue la final anticipada. No sabemos lo que será del futuro de Lionel Messi en la Selección. Pero eso ahora no importa. Sólo decirte gracias, capitán. Gracias a todos por imponer respeto en este torneo y llegar hasta el último día.

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Tagliafico, uno de los puntos altos de Argentina ante España (REUTERS/Hannah Mckay)

El boletín de la selección argentina ante España:

Emiliano Martínez (8): Fue una de las figuras de la Selección. Tuvo varias atajadas decisivas para mantener el arco en cero y, además de eso, jugó muy bien con los pies. Una confirmación más de por qué es uno de los mejores arqueros del mundo.

Gonzalo Montiel (5): Buen trabajo del lateral de River Plate. Pero como le sucedió en todo el torneo, no pudo estar al 100% desde lo físico para sumar más minutos.

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Cuti Romero (6): Fue el alma de este equipo durante la Copa del Mundo y volvió a dejar la vida en la cancha a pesar de estar tocado. Tuvo que salir reemplazado en el segundo tiempo, pero hasta que se mantuvo en el campo, mostró la solvencia de siempre.

Lisandro Martínez (6): Otro que coronó un gran Mundial, pero que tuvo que salir a falta de 5 minutos para el cierre de la primera etapa por una molestia física. Argentina lo sintió, pero el trabajo de Licha fue sensacional a lo largo del certamen.

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Nicolás Tagliafico (8): El punto más alto de la selección argentina en el partido. Su tarea fue la de anular a Yamal y lo hizo de manera perfecta. Jerarquía pura lo del lateral izquierdo de un equipo que dejó la piel en la cancha.

Dibu Martínez tuvo su mejor partido del Mundial (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rodrigo de Paul (4): Esta vez no rindió el Motorcito del equipo. Se lo vio contenido y las pocas veces que tuvo la pelota, no estuvo fino en los pases.

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Alexis Mac Allister (4): Difícil partido para el volante del Liverpool, que tuvo que correr y ubicarse cuando los españoles tenían el balón.

Enzo Fernández (4): Otro al que le costó el encuentro porque Argentina casi nunca pudo tener la pelota en sus pies para jugar. Igual, el mediocampista del Chelsea corrió y elevó el nivel en los últimos partidos del equipo en el certamen.

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Nicolás González (4): Scaloni le dio la chance de ser titular y no rindió por el costado. Fue reemplazado en el entretiempo por Leandro Paredes.

Lionel Messi (6): Si fue el último partido del 10 en la Selección, fue en el máximo escenario del mundo del fútbol. Leo siempre se mostró, pero el trámite del encuentro no le permitió la chance de sobresalir como en otros momentos de este Mundial.

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Julián Álvarez (6): Corrió a los defensores, luchó contra todos y dejó el cuerpo en el partido.

Nicolás Otamendi (6): Buen ingreso del marcador central, como cada vez que le tocó la chance de jugar en este Mundial.

Leandro Paredes (5): Alternó buenas y malas el volante central de Boca Juniors. Su ingreso le permitió al equipo intentar tener mejor salida desde el fondo y además tuvo buenos quites, pero estuvo más impreciso que en otras apariciones de la Copa del Mundo.

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Nahuel Molina (4): Entró por Montiel y no gravitó por su costado, aunque en defensa marcó de buena forma a Nico Williams.

Facundo Medina (6): Buen ingreso del jugador del Marsella. No le pesó la final y siempre se mostró disponible para salir jugando

Giuliano Simeone (4): Ingresó desde el banco con ganas, pero participó en dos acciones que resultaron clave: soltó a Ferrán Torres en el gol de España y tuvo el empate en sus pies sobre el final y pateó mal, por sobre el travesaño.

Marcos Senesi: Apenas disputó unos minutos.