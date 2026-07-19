De las más de 15 horas que atajó el Dibu Martínez al ranking que encabezó Lionel Messi: datos de cancha del Mundial más medido de la historia

El seleccionado argentino cayó 1 a 0 ante España en el alargue de la final del Mundial 2026

Tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, los números que dejó el equipo de Lionel Scaloni en el torneo más medido de la historia del fútbol quedaron grabados en los registros de FIFAphy, la plataforma de análisis físico de la FIFA.

Entre todos ellos, el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez terminó la competencia como el jugador con más minutos disputados, con 914 en total —15 horas y 14 minutos al frente del arco del seleccionado nacional—, una marca que ningún otro futbolista del torneo alcanzó.

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La cifra superó ampliamente los 770 minutos que acumuló el francés Kylian Mbappé con un partido más jugado. Antes de la final ante España, Martínez ya contabilizaba 794 minutos en siete partidos —24 más que el delantero del Real Madrid—. El alargue de 120 minutos que terminó con la derrota argentina por 1 a 0 —con gol de Ferran Torres a los 106 minutos— completó el registro definitivo del arquero.

Entre los argentinos de campo, Alexis Mac Allister fue quien más kilómetros acumuló en todo el torneo: 87,75 km en 869 minutos. Le siguieron Enzo Fernández con 83,15 km en 755 minutos, Julián Álvarez con 71,53 km en 691 minutos, Lionel Messi con 62,72 km en 853 minutos y Lisandro Martínez con 62,33 km en 708 minutos. En total, la selección recorrió 931,7 kilómetros a lo largo de todo el certamen, con 2.854 sprints y una velocidad punta de 35,2 kilómetros por hora.

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Emiliano Martínez fue el jugador con más minutos disputados del torneo

En el ranking de tiempo en cancha también figuraron varios jugadores del conjunto nacional. Mac Allister quedó octavo en el torneo; Messi, en el puesto 15 con 713 minutos más los del alargue; Lisandro Martínez, en el 23 con 664; Enzo Fernández en el 24 con 659; Cristian “Cuti” Romero en el 34 con 612; y Julián Álvarez en el 36 con 577.

En el plano individual, Thiago Almada fue el argentino mejor posicionado en el ranking de distancia total por partido, con un promedio de 10,69 km cada 90 minutos. En distancia al trote, Almada también lideró al grupo con 5,10 km por encuentro. Giuliano Simeone apareció en el puesto 96 del ranking de sprints de alta velocidad, con 308 metros recorridos a ese ritmo. Julián Álvarez registró una velocidad punta de 35 km/h, que lo ubicó en el puesto 36 del torneo.

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El dato de Messi en el ranking de distancia caminada por partido fue el más llamativo entre todos los jugadores del Mundial: 4,39 km por encuentro, la cifra más alta del certamen. La plataforma oficial de la FIFA distingue esa métrica del resto del movimiento en campo. Lejos de reflejar pasividad, esa distancia caminada es la que un jugador recorre mientras observa el juego, evalúa posiciones y decide por dónde atacar. Messi acumuló 39,21 km caminando a lo largo del torneo —el 74% de los jugadores en su posición recorrieron menos distancia a pie—, mientras que su velocidad punta fue de 35,2 km/h, también en el percentil 74 entre los delanteros.

En el apartado colectivo, la Argentina terminó el Mundial con 11.502 intervenciones de creación, que incluyeron 5.228 pases, 4.681 completados y 4.204 secuencias de posesión, con 2.643 distribuciones bajo presión. En ataque, el equipo generó 390 secuencias que terminaron en tiro, con 105 centros, 34 completados y 22 remates de cabeza.

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Messi terminó el Mundial como el jugador que más distancia caminó por partido, una métrica que la FIFA asocia a la lectura táctica del juego y no a la falta de esfuerzo

En defensa, la selección forzó 329 pérdidas de balón al rival y ejecutó 1.609 presiones defensivas, de las cuales 292 fueron directas. Los datos avanzados del torneo mostraron un promedio de 61% de posesión, con 418 entradas al último tercio, 190 al área, 97 centros y 37 tiros de esquina. El PPDA —métrica que mide la intensidad de la presión defensiva— fue de 81 puntos.

El torneo también midió la disciplina: la selección promedió 1,4 tarjetas amarillas por partido y 0,1 rojas indirectas, con 10,9 faltas cometidas y 9,6 recibidas por encuentro. El índice de tarjetas rojas indirectas ubicó al equipo en el percentil 98 entre todos los planteles del torneo. La expulsión de Enzo Fernández en el tiempo adicional de la final, por doble amarilla, fue la última anotación disciplinaria de Argentina en el Mundial 2026.

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La paradoja física:

A su vez, “normalizando” por partido, FIFAPHY hizo un ranking de los equipos que más kilómetros recorrieron cada 90 minutos. Allí puede observarse que correr más no es una medida relevante de eficacia: el equipo que encabezó ese ranking, con 102,89 kilómetros recorridos por partido fue la República Checa, eliminada en fase de grupos.

España se consagró campeona del Mundial 2026 con el gol de Ferran Torres a los 106 minutos del alargue

En segundo lugar quedó Bélgica (102,47 kilómetros), una selección que tuvo una actuación bastante buena: eliminó con un contundente 4 a 1 a Estados Unidos, pese a que Donald Trump había logrado que la FIFA deje en suspenso la inhabilitación por una tarjeta roja y habilite a jugar a Folarin Balogun, el goleador del equipo local. Bélgica fue además el único equipo que logró convertirle un gol a España, que lo eliminó en octavos de final.

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El tercer lugar de ese ranking de esforzados corredores fue Nueva Zelanda; 102,40 kilómetros, insuficientes para que el equipo integrado por Tim Payne, también eliminado en fase de grupos.

España, el campeón del Mundial, figuró en el puesto 13 de ese ranking, con 100,34 kilómetros recorridos en promedio cada 90 minutos, y la Argentina en el puesto 47, penúltimo, con un promedio de 92,14 kilómetros por partido, solo superior al kilometraje del equipo qatarí, otro que no logró superar la fase inicial.

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