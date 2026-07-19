Las lágrimas de Marcelo Tinelli antes de la final: “Me pegó el llanto como a todos los argentinos”

Entre lárgrimas, Marcelo Tinelli se refirió a la final de Argentina contra España en el Mundial 2026 (Instagram)

Presente desde el inicio del Mundial, Marcelo Tinelli empezó el último día de la competencia inmerso en un mar de emociones. El conductor trabaja en la cobertura de la gran cita futbolera para Infobae Mundial, donde volvió a sus inicios en el periodismo deportivo con el foco puesto en la selección argentina. Horas antes de la final, el de Bolívar registró un video desde la habitación del hotel buscando poner en palabras ese sentimiento, en el que se mezclaban aquellos inicios con este presente. “No puedo dormir más por la ansiedad”, dijo ante la cámara, antes de dejar un mensaje para reflejar lo que sentían miles de argentinos en esa jornada.

Tinelli agradeció a “toda la familia de la selección argentina por permitirnos estar acá viviendo este sueño” y aclaró de inmediato el alcance de ese “nosotros”, que iba mucho más allá de lo personal: “No lo digo por mi familia, de estar con mis hijas, sino estar con todos los argentinos que vamos a estar hoy acá, pero estar todos juntos, no solamente acá en New Jersey, en el estadio donde se juega la final, sino también en todo el país, en todo el mundo”, describió.

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Hacia el final del video, Tinelli puso sobre la mesa lo que muchos preferían no decir en voz alta. Pidió que Lionel Messi no se despida del fútbol mundialista en este partido: “Ojalá que no dé su last dance acá en este partido”. Luego cerró con la voz firme: “Estoy orgulloso. Vamos, Argentina, carajo”.

En Infobae Mundial, Marcelo Tinelli reaccionó al partidazo vivido en semifinales contra Inglaterra.

Junto al video, el conductor publicó un texto escrito que amplió esas sensaciones en la antesala de un día histórico. “Emoción eterna. Me pegó el llanto como a tantos miles de argentinos. Gritamos goles llorando”, arrancó, antes de situar el partido en perspectiva histórica: Argentina disputa su séptima final en una Copa del Mundo.

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La referencia al tiempo también apareció con fuerza: “32 años después estamos otra vez acá en Estados Unidos. Por el pueblo argentino que la banca, por nuestra bandera, por los que ya no están, por nuestro suelo, por el lugar donde voy a morir, por Malvinas, por el Diego”, dijo citando a una de las canciones que motorizó el andar de la Scaloneta al ritmo de Gilda. Y sobre Messi, fue todavía más directo que en el video: “Leo, ojalá no te vayas (esto me tiene arruinado). Y si tenés que dejar de vestir la celeste y blanca, sabé que te vamos a extrañar siempre y te llevaremos en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestra piel”. El conductor lo demuestra con hechos, ya que tiene un tatuaje del capitán que lleva con orgullo.

Las reacciones llegaron rápido. Soledad Aquino, madre de sus hijas mayores Micaela y Candelaria, dejó unas sentidas palabras: “Marce de mi corazón. Te conozco desde hace 40 años. Sé que amás este deporte. Lo diste todo por él. Conocí el mundo con vos”. El músico colombiano Carlos Vives, que días atrás visitó a Tinelli en el estudio de Infobae Mundial, fue breve: “Marce querido, a vivir este día con alegría y mucha ilusión”. Diego Korol, histórico compañero de VideoMatch, cerró con el tono de quien lo conoce de cerca: “Vamos. A disfrutar. Es hoy. Lo mejor para vos y que sea un gran día”.

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Tinelli sigue la Copa del Mundo desde las tribunas partido a partido, en su rol como conductor de Infobae Mundial, el programa de cobertura del torneo que se emite por el canal de YouTube de Infobae. El encuentro entre Argentina y España se disputa este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, ante más de 82.000 espectadores, con inicio a las 16 horas de Argentina.