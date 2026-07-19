La fortuna que apostó y perdió el rapero Drake con la derrota de Argentina ante España en el Mundial

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

La maldición de Drake cobró su mayor víctima: el rapero canadiense perdió 1,5 millones de dólares tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El gol de Ferran Torres en el minuto 106 —a menos de un minuto de iniciada la segunda mitad del tiempo extra— selló el triunfo español por 1-0 y hundió la apuesta más costosa que el artista haya realizado por la selección argentina. Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, había difundido el comprobante de la jugada a través de sus redes sociales apenas 24 horas antes del partido, con el mensaje: “¿Cómo dice el dicho? Más suerte la próxima vez… no hace falta decir más”, en una muestra de confianza que el resultado terminó por desmentir.

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La fortuna que perdió Drake por su apoyo a Argentina antes de la final ante España

La final fue un partido de escasas ocasiones para la Albiceleste. Argentina no registró un solo remate al arco en los 90 minutos reglamentarios —el primero llegó recién en el minuto 117— y acumuló apenas dos disparos en todo el encuentro, ninguno entre los tres palos. España, por su parte, generó 20 remates, 12 al arco, y dominó la posesión con 31 llegadas al área rival. El arquero Emiliano Martínez fue el sostén del equipo de Lionel Scaloni con 11 atajadas, un récord para una final de Copa del Mundo.

El partido tomó un giro definitivo en el tiempo de descuento. El mediocampista Enzo Fernández, que ya cargaba una amonestación, cometió una falta sobre el defensor español Pau Cubarsí y recibió la segunda amarilla, lo que derivó en su expulsión. Argentina debió afrontar los 30 minutos de tiempo extra con diez jugadores. Fue el quinto partido en las últimas seis finales mundialistas que se extendió más allá de los 90 minutos.

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En la primera mitad del alargue, España creyó haber anotado a través de Nico Williams, pero el árbitro anuló el tanto por una falta previa. La resolución llegó en los primeros segundos de la segunda mitad del tiempo extra: Pedro Porro habilitó al fondo, Williams cabeceó de vuelta al área chica y el balón cayó a los pies de Torres, quien lo remató con la zurda por debajo del travesaño. Este gol aplastó las esperanzas del campeón defensor.

El rapero Drake apostó por Argentina en la previa del Mundial 2026

Para Drake, la derrota repite un patrón que sus seguidores conocen bien. La llamada “maldición de Drake” —la teoría que sostiene que los equipos respaldados públicamente por el artista suelen perder— encontró en esta ocasión su expresión más cara. El antecedente más resonante había sido la Copa América 2024, cuando apostó 300.000 dólares por Canadá, su país natal, y los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi eliminaron al equipo norteamericano. Antes de eso, la apuesta de un millón de dólares por Argentina en la final de Qatar 2022 había sido la excepción a la regla: la Albiceleste superó a Francia por penales y se consagró campeona del mundo por tercera vez.

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La relación del rapero con el fútbol argentino tiene además un capítulo fuera de las canchas. En 2023, Drake se presentó en la edición local del festival Lollapalooza en Buenos Aires y, durante el show, entonó ante miles de asistentes el comienzo del himno no oficial de la Scaloneta: “Muchaaaaaachoooooos”. La reacción del público fue unánime. Esa noche, el vínculo entre el artista y la afición argentina pareció sellado. El resultado de este domingo, con España sumando su segundo título del mundo y 1,5 millones de dólares menos en la cuenta del rapero, escribió un nuevo capítulo de esa historia.