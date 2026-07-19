Costa Rica

En fotos: Piso 21 pone el cierre musical a la final del Mundial 2026 en Costa Rica

La banda colombiana se suma al ambiente futbolero que reunió a miles de personas en el Parque Metropolitano La Sabana, donde la jornada organizada por la Municipalidad de San José termina con un show sin costo

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Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
Miles de ticos se reunieron en La Sabana para ver la final del Mundial 2026 (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
La actividad en La Sabana cerrará con un concierto gratuito de Piso 21 (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
La reunión masiva para seguir la final del Mundial de Fútbol 2026 en el Parque Metropolitano incluyó una pantalla gigante y mercados gastronómicos, bajo organización de la Municipalidad de San José este domingo (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
La Sabana pasó del fútbol a la fiesta con un concierto gratuito de Piso 21 (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
El Parque Metropolitano La Sabana recibió a una multitud para ver el duelo decisivo en un evento municipal con zona de comida y transmisión en gran formato, y el cierre anunciado con Piso 21 (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
El concierto gratuito de Piso 21 promete cambiar el tono del cierre tras la final del Mundial de Fútbol 2026 (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
La Sabana, estadio al aire libre por el Mundial 2026: una convocatoria multitudinaria, colores de España y Argentina y un concierto gratuito para rematar la jornada (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
La Municipalidad de San José convirtió el Parque Metropolitano en un punto de encuentro masivo. Entre comida, banderas y expectativas, la jornada guarda un cierre musical que promete reunir a más gente (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
La Sabana, estadio al aire libre por el Mundial 2026: una convocatoria multitudinaria, colores de España y Argentina y un concierto gratuito para rematar la jornada (Foto cortesía Municipalidad de San José)
Miles de ticos en La Sabana convierten la final del Mundial de Fútbol 2026 en una cita masiva
La información disponible no incluye frases entrecomilladas atribuibles a alguien, aunque detalla la convocatoria dominical en San José con oferta culinaria, presencia de aficionados con distintos equipos y un show gratuito anunciado para el cierre (Foto cortesía Municipalidad de San José)

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