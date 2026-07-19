En fotos: Piso 21 pone el cierre musical a la final del Mundial 2026 en Costa Rica

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Congreso dominicano aprueba endurecer penas por corrupción y otros delitos en reforma del Código Penal La revisión modifica 24 artículos y eleva a entre 5 y 10 años la pena por malversación de fondos públicos, al tiempo que reduce sanciones por perjurio y difamación

Competencia global de cálculo mental reunirá en Panamá a mil niños de más de 20 países El país se consolida como anfitrión de una de las principales competencias internacionales de cálculo mental y desarrollo cognitivo