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Google traerá voces personalizadas en Gemini al estilo ChatGPT

La personalización incluirá ajustes de energía, formalidad, calidez y velocidad

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Gemini sumará controles deslizables para modificar la voz del asistente de Google según las preferencias del usuario. (Europa Press)
Gemini sumará controles deslizables para modificar la voz del asistente de Google según las preferencias del usuario. (Europa Press)

Google está preparando una actualización para Gemini, su asistente de inteligencia artificial, que permitirá a los usuarios modificar de forma precisa la voz con la que interactúan con el sistema.

Según lo informado por el portal 9to5Google, la nueva función ofrecerá controles avanzados para ajustar velocidad, energía, calidez y formalidad en las respuestas de la IA, una novedad que acerca la experiencia a la personalización que ya ofrecen otros asistentes como ChatGPT. Estos cambios buscan transformar la interacción diaria con el asistente y ofrecer un mayor grado de adaptación a las preferencias de cada usuario.

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Cómo funcionarán los nuevos controles

Actualmente, Gemini permite elegir entre voces pregrabadas como Orbit, Pegasus y Ursa, aunque estas opciones se limitan a un cambio completo de modelo de voz sin ajustes intermedios. La próxima actualización incorporará controles deslizables que aparecerán dentro de la aplicación y que permitirán modificar cuatro parámetros clave: velocidad, energía, calidez y formalidad.

Google permitirá que los usuarios elijan un tono más amigable o profesional para las respuestas de Gemini. (Reuters)
Google permitirá que los usuarios elijan un tono más amigable o profesional para las respuestas de Gemini. (Reuters)

Los usuarios podrán acceder a estos controles desde el menú lateral, seleccionando el icono de ajustes y luego entrando en la sección “Voz de Gemini”. Desde allí, será posible ajustar cada característica según el tono deseado.

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Por ejemplo, se podrá reducir la formalidad para convertir la voz en algo más amigable o aumentar la energía para respuestas más dinámicas. La configuración de velocidad ofrecerá opciones desde lento hasta rápido, con límites para evitar que la IA hable demasiado deprisa y dificulte la comprensión o la interacción.

En el caso de la calidez y la energía, los usuarios podrán seleccionar tonos bajos, medios o altos, mientras que la formalidad influirá en el nivel de detalle y el tipo de vocabulario utilizado por el asistente.

Joven de camisa vaquera azul y camiseta blanca sostiene un teléfono celular que muestra una conversación de chat, sentado en un entorno exterior.
Los nuevos controles estarán disponibles desde el menú de ajustes de la aplicación Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una función inspirada en las demandas de los usuarios

La decisión de Google responde a una tendencia creciente en el sector de la inteligencia artificial, donde la personalización de las voces se ha convertido en una característica buscada. ChatGPT, de OpenAI, popularizó la opción de modificar ciertos aspectos de la voz y la entonación para que las respuestas suenen más naturales o se adapten al contexto de la conversación.

En este sentido, la posibilidad de ajustar de manera independiente la velocidad, la energía, la calidez y la formalidad acerca a Gemini a los estándares de flexibilidad que reclaman los usuarios.

El sistema permitirá que estas modificaciones sean permanentes, superando la actual limitación que solo permite solicitar cambios temporales en la velocidad mediante comandos de voz. Además, la interfaz mostrará guías y ejemplos para ayudar a los usuarios a encontrar el tono más acorde a cada situación.

Resta confirmar si la personalización de voz será gratuita o solo para suscriptores de pago. (Europa Press)
Resta confirmar si la personalización de voz será gratuita o solo para suscriptores de pago. (Europa Press)

Disponibilidad y posibles restricciones

Aunque los controles de personalización han sido detectados en el código fuente de la última versión de la aplicación para Android, la función aún no está activa para el público. Se espera que Google habilite esta novedad en las próximas semanas, ya sea a través de una actualización directa o como una nueva función que aparecerá automáticamente para los usuarios.

Todavía no se ha confirmado si estos ajustes estarán disponibles de forma gratuita para todos los usuarios o si quedarán reservados a quienes cuenten con una suscripción de pago. La compañía no ha aclarado este punto, por lo que resta esperar el anuncio oficial para conocer los detalles sobre el acceso y las posibles limitaciones.

Además de los nuevos controles de voz, Google prepara mejoras visuales en la selección de modelos de voz. La aplicación permitirá desplazarse entre las distintas opciones mediante un sistema de deslizamiento, donde los nombres de cada modelo aparecerán y desaparecerán a medida que se navega por la lista. Esta actualización en la interfaz se desplegaría de manera conjunta con los nuevos controles, facilitando la exploración y selección de voces de manera más intuitiva.

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