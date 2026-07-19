Una mujer de 76 años murió aplastada por un árbol en medio del temporal que azotó al norte de Entre Ríos

Hasta el momento, se conoció una víctima fatal en Concordia (Facebook: Antonio E. Silveyra)

Una mujer de 76 años murió en la madrugada del sábado en la localidad de Concordia, tras el paso de un fuerte temporal que azotó al norte de la provincia de Entre Ríos. La víctima terminó aplastada por un árbol que se desplomó sobre su casa y no llegó a ser asistida por los servicios de emergencias.

El hecho ocurrió en una vivienda precaria ubicada en la zona de Magnasco, donde un árbol cayó sobre el dormitorio de la casa en el momento de mayor intensidad de la tormenta. El impacto le provocó lesiones graves a la adulta mayor, según trascendió.

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Aunque la víctima fue trasladada por una ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat cerca de las 03:30 horas, la subjefa de la Jefatura Departamental Concordia, Liliana Miño, confirmó que había ingresado sin signos vitales.

De acuerdo con la información obtenida por El Once, las primeras evaluaciones médicas indican que la causa de muerte habría sido asfixia por aplastamiento. Después de que se produjera el incidente, varios vecinos del barrio acudieron para asistir a la damnificada y solicitaron atención médica, pero los esfuerzos resultaron infructuosos, ya que la mujer murió antes de llegar al centro de salud.

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Pese a los esfuerzos, la mujer llegó sin vida al hospital (Gentileza: Concordia Policiales)

A raíz de esto, la Fiscalía de turno tomó intervención en el caso, con el objetivo de ordenar pericias para determinar las circunstancias del accidente y confirmar que la muerte derivó del impacto del árbol durante la tormenta.

“Hace años no hemos vivido algo así, tan catastrófico”, aseguró la subjefa policial, tras mencionar que el temporal provocó caída de árboles y postes, obstrucciones en la vía pública y otros daños materiales en varios sectores de Concordia.

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En línea con esto, el vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Martín Santana, contó: “Parecía una película cómo se destruía todo. Hay casas sin techo, árboles caídos, principalmente en Villa Zorraquín, Colonia Ayuí, Magnasco y otros puntos“.

Asimismo, confirmó que se trata de una de las localidades que se encontraría sin suministro eléctrico. “Rompió las líneas de alta tensión de 132 kV que vienen desde Salto Grande, la línea de media tensión que va hacia Colonia Ayuí y también la red de baja tensión que rodea las manzanas en una enorme cantidad de sectores de la ciudad“, describió.

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Concordia fue una de las localidades más afectadas por el fenómeno (Facebook: Tormentas de Zona Sur)

El resto de las ciudades que se vieron afectadas por la destrucción de la torre alimentadora fueron San Salvador, Salto Grande y Chajarí, según indicó la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA) a través de un comunicado.

De la misma forma, se registraron cortes en varios sectores de Villa Elisa, San José, San Salvador, Federación, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay y Colón. Actualmente, ENERSA confirmó que continúan con las tareas de reparación para devolver el servicio a las áreas damnificadas.

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Varias rutas y caminos fueron interrumpidos por la caída de árboles (Facebook: González Radioguay Mario Ramón)

Por otro lado, en los departamentos de Federal y Colón, el temporal ocasionó voladuras de techos, caída de árboles y postes, y un accidente de tránsito. En Federal, entre las 3 y 5 de la madrugada se registraron los mayores inconvenientes, incluyendo daños en el Club Cancha Dieguito, donde el viento arrancó parte del techo, y en la cancha del Club Las Flores, donde el portón de ambulancias fue desprendido.

En el barrio Silbido, la fuerza del viento derribó un poste eléctrico, y en Artussi e Hipólito Yrigoyen un árbol cayó sobre la vía y debió ser removido por los servicios de emergencia. La policía indicó que no hubo evacuados ni familias afectadas por anegamientos.

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Por el momento, no hay un registro oficial de los daños provocados por el temporal (Facebook: Villa Rosario Net)

En Colón, fuentes municipales señalaron que solo una familia requirió asistencia por la voladura de un techo precario, situación que fue subsanada. En la ciudad cabecera, un árbol cayó sobre un auto, generando daños materiales pero sin heridos. Además, en el predio de la Feria del Puerto, el viento derribó una carpa instalada para un evento próximo, aunque la programación del mismo se mantiene.

En el marco del temporal, también se produjo un accidente de tránsito sobre la ex Ruta Provincial 26, a la altura de Altavista, donde dos vehículos colisionaron. La policía y los servicios de emergencia intervinieron en el lugar, aunque no se difundió información oficial sobre el estado de salud de los involucrados ni sobre la mecánica del siniestro.

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Otra de las zonas donde se registraron destrozos fue en el Aeroclub de Concordia (X: @Aviacionline)

Al mismo tiempo que las autoridades pidieron circular con precaución, debido a la presencia de ramas y asfaltos mojados, recordaron que la región seguirá bajo alerta naranja por tormentas hasta la tarde del domingo. Asimismo, advirtieron que el sur provincial estará bajo alerta amarilla por tormentas.

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió una serie de recomendaciones ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas en la región. Entre ellas, se solicitó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma en todo momento. Además, indicaron que solo debe salir de su hogar si resulta imprescindible.

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De acuerdo con el Gobierno de Entre Ríos, varias cuadrillas oficiales trabajan en las diferentes ciudades afectadas para subsanar los daños (X: @Aviacionline)

A la vez que aconsejaron permanecer dentro de construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, recordaron que, en caso de ingreso de agua, será necesario desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. También sugirieron cerrar y alejarse de las puertas y ventanas.

Ante el riesgo de inundaciones, el SMN indicó alejarse de zonas inundables y evitar transitar por calles anegadas. Además, se deben retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Para mayor seguridad, se sugiere preparar un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.