La historia del único partido que Diego Armando Maradona jugó contra España y casi termina en escándalo

El partido perdido entre España y Argentina en 1988

El 12 de octubre de 1988 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) se registró el único partido que Diego Armando Maradona disputó contra España en la historia. Fue por la denominada Copa Hispanidad, con resultado empatado en uno y un fallo arbitral que casi lleva al escándalo. Asistieron más de 60 mil personas.

Podría decirse que después de la conquista en México 86, la selección argentina sufrió una importante debacle a nivel resulados y rendimientos. A saber: luego de un año de parate tras aquel 3-2 ante Alemania en el estadio Azteca, la Albiceleste perdió dos amistosos (ante Italia y Paraguay) y fue eliminada en cuartos de final de la Copa América 87 que la tuvo como anfitriona (también perdió el partido por el tercer puesto contra Colombia). Solo maquilló aquel flojísimo año con una victoria en el amistoso ante Alemania Federal, en cancha de Vélez, con gol de Jorge Burruchaga (1-0).

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Pero el camino rumbo a Italia 90 fue sinuoso, al punto tal que el año 88 tampoco lo mostró en su mejor nivel. En abril de ese año, disputó el Torneo Cuatro Naciones en Berlín: cayó 4-2 con la Unión Soviética en semifinales y perdió con los germanos en el duelo por el tercer puesto. En julio, protagonizó el Torneo Bicentenario de Australia y no ganó en ninguna de sus tres presentaciones: empate 2-2 con Arabia Saudita, igualdad sin goles frente a Brasil y goleada en contra 4-1 ante los oceánicos, que luego perdieron la final contra los brasileños. Argentina apenas arañó el tercer puesto luego de ganarle 2-0 a los saudíes en Canberra con goles del Cholo Simeone y Oscar Dertycia.

Así, el seleccionado nacional llegó al último compromiso de 1988 con cierta necesidad de alejar cuestionamientos. Y España, que había sido eliminada por Bélgica en cuartos de final del Mundial 86 y no pasó la fase de grupos de la Eurocopa 88, se la puso difícil. Los dirigidos por Luis Suárez alinearon esa noche a Andoni Zubizarreta; Quique Sánchez Flores, Sanchís, Andrinua, López Reka; Martín Vázquez, Fernández, Míchel, Bakero; Txiki Begiristain y Emilio Butragueño (ingresaron después Patxi Salinas, Patxi Ferreira, Manolo Jiménez y Julio Salinas).

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Las protestas al árbitro de Maradona y Batista

Carlos Salvador Bilardo paró en cancha a Nery Pumpido; Oscar Ruggeri, José Luis Brown, Néstor Fabbri; José Luis Cuciuffo, Sergio Batista, Pedro Troglio, Ricardo Giusti; Diego Armando Maradona; Claudio Caniggia y Gabriel Calderón (entraron Luis Islas, Julio Olarticoechea, Carlos Tapia y Gustavo Dezotti).

El tanteador se abrió al minuto 7, con polémica: los argentinos pidieron el offside pasivo de Bakero, antes de la definición de Butragueño tras asistencia de Míchel. Todos se le fueron al humo al árbitro italiano Carlo Longhi, que no oyó cuestionamientos por su decisión y hasta se encargó de oficiar de seguridad del juez de línea que no levantó la bandera y había sido increpado por todos los albicelestes, incluido Diego Armando Maradona, que figuró en primer plano ante las cámaras. Lo curioso fue que, al rato, el lineman sí anuló otro tanto a los españoles por una posición adelantada que no pareció haber existido tras la réplica de los reclamos del elenco sudamericano.

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El casi escándalo se disipó y los ánimos en el plantel argentino se terminaron de calmar ante el empate de Claudio Caniggia, tras un centro pasado que fue bajado por Oscar Ruggeri. Fue sobre el cierre de la primera etapa, justo antes de ir a los vestuarios. Maradona, a quien le sacaron una pelota en la línea en los primeros 45 minutos, había declarado antes del match: “Tengo sensaciones muy buenas y espero sea un buen partido. Hay muchas caras nuevas (en España), pero están Míchel y Butragueño, con los que ya jugué en contra e hice una buena amistad”. La particularidad es que cuando le consultaron si prefería al Sevilla o Betis en suelo andaluz, Diego contestó: “Yo dije que la afición que más me había impresionado era la del Betis y sigo diciendo esto porque yo vine a jugar acá”. Cuatro años más tarde, el destino lo pondría con la camiseta sevillana.

Argentina terminó haciendo una sólida campaña en Italia 90 con el subcampeonato ante los alemanes, pero el 89 y la antesala del Mundial también le costó horrores. Luego del empate con España, abrió el año siguiente con derrota ante Colombia y pardas frente a Ecuador y Chile en duelos amistosos. Y, en la fase final de la Copa América 89 que se disputó en Brasil, cayó contra el local (2-0), ante Uruguay (2-0) y compartió el último puesto con Paraguay, al que tampoco le ganó (0-0). Antes del debut mundialista con derrota ante Camerún, la Albiceleste disputó seis amistosos: ganó uno (2-1 a Israel), empató tres (0-0 con Italia, 1-1 con Austria y 1-1 con Suiza) y perdió dos (2-0 con México y 1-0 con Escocia).

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