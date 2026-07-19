El debut de César Luis Menotti y un solo cruce mundialista: los partidos más destacados entre Argentina y España

El equipo del debut de Menotti como DT de la selección. Parados: Roberto Rogel, Rubén Sánchez, Francisco Russo, Jorge Paolino, Vicente Pernía y Jorge Carrascosa. Abajo: René Houseman, Miguel Brindisi, Edgardo di Meola, Carlos Babington y Enzo Ferrero

La Finalissima que no pudo ser lo será más que nunca. La sabiduría del destino quiso aplazarla en los tiempos en que había sido estipulada, para que tenga aún un mejor escenario. Argentina y España frente a frente para definir al campeón del mundo. Un largo recorrido entre ambos con 14 enfrentamientos que vamos a evocar para encontrarnos con partidos inolvidables, datos poco recordados, grandes figuras y algunas goleadas.

España como rival. Los primeros cruces son de un tiempo donde ambos estaban alejados de las grandes potencias. El partido fundacional ocurrió el 7 de diciembre de 1952 en la ciudad de Madrid con victoria nacional por 1-0 con gol de Ricardo Infante de Estudiantes de La Plata, que ese día hizo su debut con la celeste y blanca, al igual que el legendario Ernesto Grillo. Éste mismo fue el autor del único gol del choque siguiente, disputado en el estadio Monumental el 5 de julio de 1953. Nuevamente la cancha de River fue el escenario del encuentro posterior, desarrollado el 24 de julio de 1960, con una nueva victoria argentina, en este caso por 2-0, con conquistas de ese tremendo goleador que fue José Francisco Sanfilippo. La última de aquel tiempo ocurrió en Sevilla el 11 de junio de 1961 y fue el primer triunfo de España, en este caso por 2-0.

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Para el Mundial ‘66 había mucha ilusión y expectativa en nuestro país. Luego de los flojos rendimientos en Suecia ‘58 y Chile ‘62, se llegaba a la máxima competencia con un buen equipo y futbolistas que eran indiscutidos en cada puesto. La parte negativa era la relación del plantel con el entrenador, Juan Carlos Lorenzo, que se logró subsanar con la llegada del dirigente Valentín Suárez.

Luis Artime festeja uno de sus dos goles ante España, que sirvieron para ganar 2-1, en el único antecedente en Copas del Mundo, ocurrido en Inglaterra 1966

Los derechos televisivos del torneo los había comprado el novel canal 2 con sede en la ciudad de La Plata, lo que acarreaba un grave problema, porque su recepción era bastante dificultosa apenas uno se alejaba unos kilómetros de allí. La gente tuvo que colocar antenas en sus terrazas, con una orientación especial para poder captar las imágenes, con un pequeño detalle: aún no había satélite en nuestro país, por lo que los partidos se veían uno o dos días en diferido…

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El debut fue ante España el 13 de julio en Birmingham con una justa victoria por 2-1 con dos tantos del implacable Luis Artime. El equipo formó con Antonio Roma; Roberto Ferreiro, Roberto Perfumo, Rafael Albrecht, Silvio Marzolini; Jorge Solari, Antonio Rattín, Alberto González, Ermindo Onega; Luis Artime y Oscar Mas.

Octubre de 1972. La única ocasión en que el famoso trío de River Plate, J.J. López, Merlo y Alonso, actuaron junto en la selección. De izquierda a derecha son el segundo, el quinto y el último

El octubre del ‘72 la ciudad de Madrid era observada con mucha atención desde Argentina, porque allí residía desde hacía una década Juan Domingo Perón, que había anunciado su regreso al país para el mes siguiente, luego de 17 años de ausencia. Hacia ese destino viajó la selección dirigida por Enrique Omar Sívori, para disputar la Copa Hispanidad, que quedó en manos del local al imponerse por 1-0. Fue la única vez que actuaron juntos en forma oficial con la camiseta celeste y blanca, los integrantes del trío más admirado por los hinchas de River de aquellos años: J. J. López, Reinaldo Merlo y Norberto Alonso.

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Tras la decepcionante campaña en el Mundial ‘74, donde apenas se cosechó una victoria en seis presentaciones, la AFA tomó la decisión de cesantear al entrenador Vladislao Cap y poner en marcha un viejo deseo: un proyecto serio y a largo plazo. Siempre esa promesa caía en el vacío, pero aquella vez, de manera increíble, se le dio continuidad. El elegido fue César Luis Menotti, por entonces DT de Huracán.

Su debut fue el sábado 12 de octubre de 1974 frente a los españoles en el estadio Monumental con un empate 1-1. El gol argentino fue conquistado por Roberto Rogel. Lo que pocos recuerdan, es que César siguió dirigiendo a Huracán hasta fin de año, en paralelo con la Selección. Su primer equipo fue: Rubén Sánchez; Vicente Pernía, Jorge Paolino, Roberto Rogel, Jorge Carrascosa; Miguel Brindisi, Francisco Russo, Carlos Babington; René Houseman, Edgardo Di Meola, Enzo Ferrero.

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Diego Maradona saluda a Emilio Butragueño antes de comenzar el partido disputado en octubre de 1988

Pasaron exactamente 14 años para volver a vernos las caras con España. Nuevamente un 12 de octubre fue la fecha para llevar a cabo una nueva edición de la Copa Hispanidad. Fue una de las escasas ocasiones en que Carlos Bilardo pudo contar con los futbolistas que actuaban en Europa. El resultado fue 1-1 con gol de Claudio Caniggia y fue una de las pocas veces que Diego Maradona no terminó el partido, siendo reemplazado por Carlos Tapia.

Los hombres del Narigón: Nery Pumpido; José Luis Brown; José Luis Cuciuffo, Oscar Ruggeri, Néstor Fabbri (Julio Olarticoechea); Ricardo Giusti, Sergio Batista, Gabriel Calderón, Pedro Troglio; Diego Maradona (Carlos Tapia), Claudio Caniggia (Gustavo Dezzoti, que debutó esa noche).

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Luego del Mundial ‘94 culminó el ciclo de Alfio Basile como director técnico siendo reemplazado por Daniel Passarella, que contaba con amplio consenso de los hinchas y la prensa. El comienzo fue alentador, pero una increíble derrota en la Copa América del ‘95 con Estados Unidos 3-0, que derivó en tener que jugar ante Brasil en cuartos de final, que lo eliminó por penales, hicieron cambiar el panorama.

El partido siguiente fue el 20 de septiembre de 1995 en Madrid frente a España. El equipo volvió a jugar mal y cayó por 2-1. Uno de los goles fue marcado por Juan Antonio Pizzi, que se convirtió en el primer futbolista nacido en Argentina en marcarle a la celeste y blanca. El viaje sirvió para el encuentro Passarella - Redondo, que terminó en un escándalo, porque el DT dijo que el volante no accedió a su pedido de actuar sobre la izquierda, mientras que el jugador sostuvo que el desencuentro fue porque no quiso cortarse el pelo.

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Lionel Messi define picándola por sobre Pepe Reina e inagura la goleada de Argentina ante España en septiembre de 2010

En noviembre de 1999 la Selección viajó a España para disputar dos partidos amistosos. El primero fue con una derrota inesperada por 2-0 ante el Espanyol de Barcelona, que festejó su centenario. El bonus track fue verlo por única vez a Marcelo Bielsa dirigiendo de traje y corbata. Vuelto a su tradicional jogging, tres días más tarde, su equipo venció a la Roja por 2-0 con tantos del Kily González y Mauricio Pochettino, que marcó por primera vez con la casaca nacional.

Y llegó el día en que Messi se enfrentara con España. Y ocurrió hace casi 20 años cuando para Leo recién era su partido número 12 en la selección. Ocurrió el 11 de octubre de 2006 en la ciudad de Murcia en un amistoso que fue el segundo encuentro del nuevo ciclo de Alfio Basile al frente del elenco nacional. Fue una derrota por 2-1 y el único gol fue anotado por Daniel Bilos, a quien el Coco había tenido en Boca y en ese momento jugaba en Saint Etienne.

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Exactamente había transcurrido un mes de la angustiante clasificación para Sudáfrica 2010 con el gol marcado por Mario Bolatti para ganarle por la mínima a Uruguay en el estadio Centenario, cuando Argentina viajó a Madrid para jugar con España el 14 de noviembre de 2009. Fue un amistoso que le sirvió a Diego Maradona para ir probando nuevos elementos (Cristian Ansaldi y Diego Perotti debutaron en esa ocasión). Lionel Messi fue el autor del único gol en la derrota por 2-1.

Los últimos antecedentes marcan dos estruendosas goleadas. El primero de ellos fue en el estadio Monumental el 7 de septiembre de 2010, en el segundo partido del ciclo del Checho Batista como entrenador, luego de haber vencido a Irlanda 1-0 un mes atrás. España llegaba como flamante campeón del mundo, pero no se notó en el campo de juego, donde Argentina lo arrasó, con una gran actuación, llevando las cifras hasta el concluyente 4-1, con los goles de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero.

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La otra cara de la moneda se presentó el 27 de marzo de 2018, en plena recta final rumbo al Mundial de Rusia. La era de Jorge Sampaoli tuvo un irregular comienzo, con la angustiante clasificación en la última fecha de las eliminatorias en el recordado 3-1 ante Ecuador. Tres días antes de enfrentar a España, había tenido un poco de alivio al derrotar a Italia por 2-0.

Pero España era otra cosa. Un rival de altísimo riesgo para una formación endeble y que estaba buscando su mejor forma y sin contar con Lionel Messi esa noche. El resultado fue un aplastante 6-1 en contra, con tintes de humillación, como antesala de todo lo malo, dentro y fuera de la cancha, que se iba a vivir tres meses más tarde en la máxima cita.

Hasta aquí una enorme paridad en el balance de los 14 enfrentamientos con 6 triunfos para cada uno y dos empates. Llegó la hora del partido más importante de la historia entre ambos, con la estrella más preciada de por medio. Ojalá sea la cuarta…