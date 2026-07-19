El presagio del primer entrenador de Scaloni en Pujato: “Conociendo a Leo, sé que contra España va por todo″

Beto Juárez, mentor de Lionel Scaloni

Infobae entrevistó a Beto Juárez a meses del Mundial de Qatar 2022. En esa nota realizada en el césped del estadio de Matienzo de Pujato, donde Lionel Scaloni dio sus primeros pasos como jugador de fútbol, este mentor del hoy DT de la selección argentina anticipó: “Este pibe está tocado, va a jugar la final de la Copa del Mundo”. A horas de una nueva cita máxima internacional contra España en Nueva Jersey, la nota se repitió a distancia.

“Yo te dije hace cuatro años que este pibe estaba tocado. Hay un cambio en él, está más tranquilo, más seguro, más allá de las emociones que uno ve a través de la tele. Es lógico porque estos jugadores te sorprenden de una manera increíble. En el otro Mundial, tenían una mochila pesada y en este no es así. Conociéndolo a Leo, sé que va por todo. Porque el que se conforma, retrocede. Leo va por todo”, se animó a vociferar Pablo Alberto Juárez, quien dirigió a Scaloni en dupla técnica con su padre Ángel, conocido en Pujato como Chiche, en el reconocido Mundialito de la localidad de Arteaga cuando el Gringo apenas tenía 12 años.

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Beto ya no tiene tanto contacto por los compromisos laborales de Scaloni que le impiden visitar frecuentemente su pueblo de origen, aunque sí mantiene charlas con su hermano Mauro, muy ligado al día a día de Sportivo Matienzo. Y, aunque dejó de dirigir hace un tiempo para dedicarse a emprendimientos personales, siempre está empapado en materia fútbol: “Me encanta el cuerpo técnico que tiene, los jugadores, el plantel... hay una armonía infernal que hace que manejen los trámites del partido y todo. Hay un cambio respecto al Mundial pasado, pero para bien”.

Beto Juárez es abrazado por Lionel Scaloni: el chico del círculo rojo es el hijo del DT de la Selección

Juárez, que en su momento había definido a Scaloni como “el Simeone” del equipo en el que lo dirigió, reflejó la locura que existe en los pueblos aledaños a Pujato tras cada victoria de la Selección: “Cuando salí para Casilda después del partido con Suiza, había una caravana infernal. Yo quiero que gane, pero veo el trabajo y lo que han conseguido y me siento realizado. Esta gente le dio mucha alegría al país en momentos difíciles. Yo a Leo no le voy a prometer nada, veré la final con mi familia, con mi nieta y, si ganamos, saldré de caravana con ellos porque les gusta. Si no se da, me quedo con la imagen del muy, muy buen trabajo que hicieron. Y ojalá que lo sigan haciendo”.

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Además, se animó a plantear el futuro del seleccionado nacional de la mano de Scaloni: “Tenemos un semillero infernal de jugadores y yo a este equipo no lo veo con otro técnico. Nosotros exportamos técnicos al mundo, tenemos técnicos muy buenos, pero no los veo a los jugadores con otro. Lo que más me movería es que le hicieran un contrato hasta 2030 porque nunca tuvimos un cuerpo técnico así, que nos diera tantas satisfacciones y alegrías. Es un CT joven al que tenemos que cuidar. No tendría que irse ni al Real Madrid, hay que renovarles para que sigan”.

Beto Juárez posa con las camisetas de dos de sus tutelados en el fútbol: Fito Rinaudo (Gimnasia La Plata) y Javier Mascherano (Barcelona)

Beto, que es el hermano de Miguel Ángel Juárez, aquel talentoso delantero que brilló y fue campeón en la década del 80 con Ferro Carril Oeste, se animó a hacer un párrafo aparte para Lionel Messi: “Muy pocos esperábamos este rendimiento que tiene, es un disfrute infernal con este muchacho. Creo que está haciendo un mejor Mundial que el pasado, por la cantidad de goles y asistencias. Esto se debe al manejo que tiene el cuerpo técnico con Messi, cómo lo cuidan y de la manera que lo respetan”. En tanto, miró más allá y se animó a apuntar a su sucesor con la 10 albiceleste: Franco Mastantuono.

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¿Un pálpito para la final? Beto Juárez optó por la cautela: “No me mueve mucho la esfera el resultado. Leo no grita los goles, yo tampoco lo hacía, somos parecidos en ese sentido. Las emociones pasan, porque en el momento no te das cuenta y después te cae todo de golpe. Espero que se dé, confío plenamente en el sistema que puedan usar y confío muchísimo en el grupo de jugadores y cuerpo técnico”.