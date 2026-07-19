América Latina

La revolución que arrebató el control del dinero a los bancos y sentó las bases del Estado moderno en Ecuador

Un levantamiento de jóvenes militares ocurrido en 1925 puso fin al dominio político de las élites financieras

Guardar
Google icon
Miembros de la Junta de Gobierno provisional de la Revolución Juliana, el 10 de julio de 1925. De izquierda a derecha: Julio Enrique Moreno Peñaherrera, Francisco Arízaga Luque, Modesto Larrea Jijón, Luis Napoleón Dillon Cevallos, José Rafael Bustamante Cevallos (cabecera), Francisco J. Boloña Rolando, Pedro Pablo Garaycoa Cabanilla y el general Francisco Gómez de la Torre Zaldumbide. (Wikipedia)
Miembros de la Junta de Gobierno provisional de la Revolución Juliana, el 10 de julio de 1925. De izquierda a derecha: Julio Enrique Moreno Peñaherrera, Francisco Arízaga Luque, Modesto Larrea Jijón, Luis Napoleón Dillon Cevallos, José Rafael Bustamante Cevallos (cabecera), Francisco J. Boloña Rolando, Pedro Pablo Garaycoa Cabanilla y el general Francisco Gómez de la Torre Zaldumbide (Wikipedia)

En la madrugada del 9 de julio de 1925, un grupo de jóvenes oficiales del Ejército ecuatoriano ejecutó un golpe de Estado que, a diferencia de otras rupturas militares ocurridas en la historia de América Latina, no se limitó a reemplazar a un presidente por otro. El movimiento derrocó a Gonzalo S. Córdova, puso fin a una etapa de gobiernos estrechamente relacionados con la banca privada y abrió un proceso de transformación institucional que modificó la manera en que el Estado ecuatoriano administraba el dinero, controlaba el gasto público y se relacionaba con los trabajadores.

El episodio pasó a la historia como la Revolución Juliana, una denominación derivada del mes en que se produjo el levantamiento. Su importancia radica en que estableció buena parte de la arquitectura institucional que todavía sostiene al Ecuador contemporáneo. Durante los seis años posteriores fueron creados o reorganizados el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría y la Caja de Pensiones, antecedente del actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

PUBLICIDAD

Para entender el alcance del proceso es necesario retroceder hasta las primeras décadas del siglo XX. Ecuador era entonces un país predominantemente rural, con instituciones débiles, una economía dependiente de la exportación de cacao y un Estado que tenía poca capacidad para regular el sistema financiero. La riqueza y el poder político se concentraban en grupos económicos de la región costera, especialmente en Guayaquil, la principal ciudad portuaria del país.

Imagen del Banco Central del Ecuador
Imagen del Banco Central del Ecuador

Los bancos privados no solo otorgaban créditos a comerciantes y productores. También emitían sus propios billetes, financiaban al Gobierno y ejercían una influencia determinante sobre las decisiones estatales. Como el Estado recurría con frecuencia a préstamos bancarios para cubrir sus gastos, terminó dependiendo de las mismas entidades que debía regular. Ese período es conocido en la historiografía ecuatoriana como la “plutocracia bancaria”, una expresión utilizada para describir el predominio político de las élites financieras.

PUBLICIDAD

El modelo entró en crisis cuando las exportaciones de cacao comenzaron a desplomarse. Durante años, ese producto había sido la principal fuente de divisas del Ecuador, pero las enfermedades que afectaron las plantaciones y la reducción de los precios internacionales debilitaron la economía. La inflación, la depreciación de la moneda y el aumento del costo de vida golpearon especialmente a los sectores populares y a las clases medias urbanas.

La inconformidad también estaba relacionada con la ausencia de protección laboral. En aquella época no existía un sistema amplio de jubilaciones, las relaciones entre empleadores y trabajadores tenían una regulación limitada y la intervención estatal en asuntos sociales era mínima. La masacre de trabajadores ocurrida en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron una protesta obrera, se convirtió en uno de los símbolos de esa desigualdad.

Reporte de diario El Comercio. (Blog Jaime Galarza Zavala)
Reporte de diario El Comercio (Blog Jaime Galarza Zavala)

En ese contexto surgió la Liga Militar, integrada principalmente por oficiales jóvenes que criticaban la corrupción, el poder de los bancos y la incapacidad de los gobiernos para enfrentar la crisis. Después de derrocar a Córdova, los militares no establecieron inmediatamente un gobierno encabezado por un caudillo. El poder fue entregado a juntas provisionales compuestas por civiles y uniformados, aunque las disputas internas dificultaron la adopción de una línea política estable.

La fase decisiva comenzó en 1926, cuando Isidro Ayora, un médico y dirigente político originario de la ciudad andina de Loja, asumió el poder. Primero gobernó de manera provisional y posteriormente fue designado presidente constitucional. Bajo su administración se ejecutó el núcleo de las reformas julianas.

Uno de sus primeros objetivos fue recuperar para el Estado el control de la moneda. Hasta entonces, diferentes bancos podían emitir billetes, lo que generaba desorden y facilitaba que las instituciones financieras aumentaran la circulación monetaria según sus propios intereses. En 1926 se creó la Caja Central de Emisión y, un año después, el Banco Central del Ecuador, que recibió la facultad exclusiva de emitir dinero.

Isidro Ayora, a quien se le entregó la Presidencia en 1929. (UESS)
Isidro Ayora, a quien se le entregó la Presidencia en 1929 (UESS)

La creación del Banco Central significó mucho más que la aparición de una nueva entidad. Por primera vez, el Estado ecuatoriano contó con una institución encargada de centralizar las reservas, ordenar el sistema monetario y establecer reglas comunes para el funcionamiento financiero. Aunque Ecuador adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial en el año 2000, el Banco Central continúa cumpliendo funciones relacionadas con la administración de reservas, los sistemas de pago y las estadísticas económicas.

Las reformas fueron diseñadas con la colaboración de una misión internacional encabezada por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer. Conocido como el “doctor dinero”, Kemmerer había asesorado a varios países latinoamericanos en la reorganización de sus finanzas públicas. Su equipo llegó a Ecuador en 1926 y propuso una transformación integral de la administración económica.

De esas recomendaciones surgieron la Superintendencia de Bancos, encargada de vigilar a las instituciones financieras, y la Contraloría, creada para fiscalizar la utilización de los recursos estatales. También fueron reformados el presupuesto público, el sistema de aduanas, la contabilidad gubernamental y la recaudación tributaria. El objetivo era reemplazar una administración basada en acuerdos políticos y relaciones personales por una burocracia técnica sometida a normas.

Fotografía de Matilde Hidalgo en sus años juveniles
Fotografía de Matilde Hidalgo en sus años juveniles

La Revolución Juliana también amplió las responsabilidades sociales del Estado. En 1928 se creó la Caja de Pensiones, que inicialmente protegía a empleados públicos, civiles y militares. Aunque su cobertura era todavía reducida, constituyó el punto de partida del sistema ecuatoriano de seguridad social. El Estado comenzó a reconocer que debía intervenir en la jubilación, las pensiones y la protección de quienes no podían continuar trabajando.

El proceso alcanzó su expresión jurídica en la Constitución de 1929. El texto incorporó derechos sociales, reconoció el habeas corpus, reforzó la protección laboral y estableció obligaciones estatales en áreas como la salud y la asistencia pública. También consolidó el derecho de las mujeres a votar, después de que la médica ecuatoriana , también de Loja como Ayora, Matilde Hidalgo ejerciera el sufragio en 1924 y abriera un precedente histórico en América Latina.

Las reformas no eliminaron la desigualdad ni transformaron completamente la estructura agraria. La mayoría de indígenas y campesinos continuó sometida a condiciones precarias, mientras la concentración de la tierra permaneció prácticamente intacta. Tampoco desapareció la influencia de las élites económicas. La crisis mundial iniciada en 1929 debilitó al Gobierno y Ayora abandonó el poder en 1931.

El Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano (REUTERS/Karen Toro)
El Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano (REUTERS/Karen Toro)

Sin embargo, el legado institucional sobrevivió a la inestabilidad política. La Revolución Juliana cambió la concepción misma del Estado ecuatoriano. Hasta 1925, el aparato público tenía una capacidad limitada y dependía de poderes privados para financiarse y administrar la moneda. Después del proceso juliano, el Estado asumió funciones de regulación económica, control financiero, fiscalización administrativa y protección social.

Por esa razón, los historiadores suelen ubicar a la Revolución Juliana junto con la Revolución Liberal de 1895 como uno de los grandes puntos de ruptura de la historia republicana del Ecuador. La primera separó progresivamente a la Iglesia del Estado, impulsó la educación laica y modificó el orden político conservador. La segunda construyó las instituciones económicas y sociales de un Estado que aspiraba a controlar sus recursos, regular a los bancos y responder a las demandas de una sociedad más compleja.

Un siglo después, varias de las instituciones creadas durante aquel proceso continúan en el centro de la vida pública ecuatoriana. El levantamiento de 1925 no produjo una revolución social completa ni cumplió todas sus promesas, pero quebró el dominio directo de la banca sobre el Gobierno y estableció un principio decisivo: la moneda, el control del gasto y la protección social debían ser responsabilidades del Estado y no atribuciones de intereses privados.

Temas Relacionados

Revolución JulianaIsidro AyoraEcuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile: el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de Kast entra en su etapa final

La también llamada “Ley Miscelánea” fue despachada en el Senado y este lunes volverá a la Cámara de Diputados para su tercer y último trámite, según espera el Ejecutivo

Chile: el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de Kast entra en su etapa final

Guatemala reduce en casi 80% los casos semanales de sarampión, según el ministro de Salud

El ministerio de Salud reportó 475 contagios entre el 5 y el 11 de julio, frente a un promedio previo de 2.200, y dijo que el descenso se vincula con inmunización y vigilancia epidemiológica

Guatemala reduce en casi 80% los casos semanales de sarampión, según el ministro de Salud

Honduras: Copeco analiza elevar alerta por sequía y prevé medida especial la capital por bajos niveles de las represas

Aunque las recientes lluvias han dejado acumulados en varias regiones del país, las autoridades consideran que no han sido suficientes para revertir el déficit hídrico en el Corredor Seco.

Honduras: Copeco analiza elevar alerta por sequía y prevé medida especial la capital por bajos niveles de las represas

República Dominicana: Policía localiza el cadáver de mujer desaparecida y arrestan a presunta autora

La mujer, desaparecida desde el 9 de julio, fue localizada el sábado en una zona boscosa de Las Guanábanas, con descomposición avanzada, tras varios días de operativos y rastreos

República Dominicana: Policía localiza el cadáver de mujer desaparecida y arrestan a presunta autora

Un prófugo menos: avanza la búsqueda de los evadidos de La Joyita en Panamá

La fuga de 195 privados de libertad desencadenó una de las mayores crisis recientes del sistema penitenciario panameño y motivó una serie de reformas anunciadas por el Gobierno.

Un prófugo menos: avanza la búsqueda de los evadidos de La Joyita en Panamá
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Avalancha en Tame destruyó acueducto y dejó sin agua potable a 42.000 habitantes de Arauca

Avalancha en Tame destruyó acueducto y dejó sin agua potable a 42.000 habitantes de Arauca

Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: movimiento telúrico provocó derrumbes y heridos

“No se trabaja así”: la alerta de los aliados en el Senado tras errores e internas que frenaron la agenda

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de julio: Se esperan fuertes lluvias en diversas entidades

Rescataron a más de 20 personas que habían quedado atrapadas en la nieve durante el temporal en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA

Donde el alpinismo se juega la vida: las montañas más peligrosas del planeta

Donde el alpinismo se juega la vida: las montañas más peligrosas del planeta

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Kuwait encendió las alarmas por misiles y se defiende de los bombardeos de Irán

Los retos más difíciles a los que se enfrentará Andy Burnham como primer ministro del Reino Unido

Ciencia de datos en el Mundial 2026: cómo llegaron a la final Argentina y España

Trastornos de coagulación: por qué el diagnóstico en mujeres tarda 14 años y qué proponen los expertos

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Elaine Paige regresó a la música y explicó por qué cree que los musicales perdieron sus grandes canciones

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Will Ferrell revela que trabajó en Disneyland, pero solo duró un día: esta fue la excusa que inventó para renunciar

Guía de personajes en ‘La Odisea’: quiénes son los héroes, dioses y villanos de la película de Christopher Nolan