Cortes de luz, caída de árboles y destrozos: lo que dejó el viento zonda en Jujuy

La alerta naranja por viento Zonda incrementó el riesgo de incendios forestales en la provincia y movilizó a organismos provinciales y municipales (Fuente: Somos Jujuy)

El temporal de viento Zonda que impactó el sábado 18 de julio en Jujuy y provocó graves daños materiales, cortes de energía y caída de árboles. Las ráfagas, consideradas las más intensas en más de treinta años por las autoridades jujeñas, exigieron la activación de un comité operativo de emergencia y la coordinación de todos los organismos provinciales, municipales y de servicios públicos.

El temporal también generó focos de incendios forestales en diferentes puntos de la provincia. Las autoridades advirtieron que la combinación de ráfagas intensas y vegetación seca incrementó de manera considerable el riesgo de propagación del fuego, por lo que solicitaron a la población no encender ningún tipo de quema y evitar salir de los domicilios durante la vigencia de la alerta naranja.

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(Diario Abra Pampa)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas por viento Zonda para áreas de alta cordillera y otras zonas críticas del país. Según el aviso publicado por el ente nacional: “El área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad”.

En este marco, el Gobierno de Jujuy conformó de urgencia un comité coordinador integrado por todos los ministerios, cuerpos de bomberos, la municipalidad capitalina y equipos de emergencia. El objetivo fue unificar recursos y acelerar la asistencia a las familias damnificadas. El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, detalló que la prioridad fue blindar los servicios esenciales y coordinar directamente con intendentes para garantizar la operatividad hospitalaria y el abastecimiento de agua, cuya provisión resultó comprometida por cortes de luz masivos.

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La Secretaría de Energía exigió formalmente a la empresa EJESA reforzar los operativos de calle debido a que más de 5.000 usuarios permanecieron sin suministro eléctrico en la provincia, según Somos Jujuy. Los barrios de San Salvador de Jujuy donde el personal sigue trabajando por las interrupciones parciales son: Alto Comedero, Coronel Arias, Bajo La Viña y Villa Jardín de Reyes, entre otros.

Por otro lado, el vocal primero de Agua Potable de Jujuy, Luis Jure, informó que se activaron grupos electrógenos para sostener el funcionamiento de las estaciones de bombeo clave y se desplegaron camiones cisterna en zonas críticas. La población recibió la recomendación de realizar un uso extremadamente racional del recurso hasta que se restableciera el servicio regular.

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Las ráfagas de viento Zonda provocaron la voladura de techos en viviendas de diferentes barrios de Jujuy (Fuente: Somos Jujuy)

El SAME mantuvo la respuesta permanente en toda la provincia. El ministro de Salud, José Manzur, confirmó el funcionamiento pleno de todos los hospitales y la atención a pacientes electrodependientes. En el plano social, el secretario de Desarrollo Integral, Rodolfo Nieto, indicó que el Ministerio de Desarrollo Humano iniciaría un relevamiento casa por casa para identificar daños y necesidades de las familias afectadas.

Se desplegaron cuadrillas para despejar calles obstruidas por ramas y reiteró la advertencia a conductores y peatones por el apagado de semáforos y la presencia de obstáculos en la vía pública. Las autoridades insistieron en el pedido de restringir la circulación pública a casos indispensables y evitar cualquier actividad que pudiera generar nuevos focos de incendio.

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El incendio en Salta propagados por el viento Zonda

Jujuy no fue la única provincia afectada por el fénomeno ya que Salta permece bajo alerta por la presencia de viento Zonda, lo que provocó más de 25 focos de incendio activos en simultáneo. Equipos de Defensa Civil y Bomberos trabajaron coordinados con recursos limitados para contener el avance de las llamas en la capital y localidades vecinas.

La propagación de los incendios se vio favorecida por la combinación de baja humedad, vegetación seca y ráfagas del Zonda, que permitieron que el fuego se expandiera en minutos. El SMN reforzó su advertencia resaltando que el fenómeno podía generar una reducción significativa de la visibilidad y condiciones extremadamente peligrosas para la población y los equipos de emergencia.

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Áreas como el barrio 14 de Mayo de La Aldea, el Ecodistrito sobre Circunvalación Oeste y la zona del Hotel de La Liga sufrieron daños directos, con viviendas afectadas y al menos 20 hectáreas quemadas en el aeropuerto local. El avance del fuego en zonas rurales, como Iruya, obligó a evaluar el pedido de refuerzos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego para monitoreo aéreo.

En la zona rural de Finca La Pedrera, ubicada sobre la ruta 39 en Salta, el fuego se expandió a través de tres frentes diferentes, alcanzando al menos una vivienda y avanzando hacia el cerro. Las condiciones meteorológicas, marcadas por la intensidad del viento, dificultaron las tareas de contención y pusieron en riesgo a otras propiedades cercanas.

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Los vecinos se organizaron y utilizaron baldes, mangueras y elementos domésticos para intentar frenar el avance de las llamas hasta la llegada de los equipos especializados. Según relataron residentes de las zonas afectadas, la propagación del fuego fue tan rápida que la intervención vecinal resultó crucial para proteger viviendas y evitar daños mayores.