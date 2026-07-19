Chaparrones, viento y bajas temperaturas en CABA: cómo estará el clima durante la final del Mundial

Miles de personas celebraron en el Obelisco tras el avance de la selección argentina en el Mundial

Con la expectativa en la final de Mundial 2026 entre Argentina y España, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de lluvias y bajadas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires. El clima del domingo 19 de julio podría influir en la organización de los encuentros.

La selección de Argentina llega a la definición del torneo con un ambiente de euforia en todo el país. Miles de personas planean acercarse al centro porteño para acompañar el partido. Sin embargo, el pronóstico para el domingo advierte descenso térmico de hasta 10°C con un máxima de 15°C.

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El SMN anuncia lluvias, descenso de temperatura y cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires

Las lluvias se concentrarán principalmente en la mañana, con una probabilidad de entre 70 y 100%, acompañadas de tormentas. Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones disminuye a un rango de 10 a 40%, aunque se mantiene la inestabilidad. Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado y sin probabilidad de precipitación. El viento soplará del sur, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Para el resto de la semana, la tendencia muestra temperaturas bajas y cielos mayormente nublados en CABA. El lunes 20 y el martes 21 las máximas no superarán los 13°C, con mínimas cercanas a los 9°C. Además, prevén entre 10% y 40% de probabilidades de tormenta durante el lunes.

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Por otro lado, el SMN emitió alertas de distintos niveles para amplias zonas del país durante el domingo. Las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja están bajo alerta naranja por viento: “El área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad”.

El Servicio Meteorológico Nacional muestra las alertas previstas para el domingo 18 de julio en varias regiones del país

Mientras que al noroeste del país, emitieron una alerta naranja y amarilla por tormenta que afectara: Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. Este fenómenos también estará acompañado por vientos fuertes, tormentas aisladas, posibilidad de granizo e importante actividad eléctrica.

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También emitieron una alerta amarilla por nevada para la zona de la codillera de San Juan y Mendoza: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros para cada día de pronóstico, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas mas bajas, la precipitación puede ser en forma de nieve o aguanieve. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad”.

Posibles crecidas del río

El Servicio de Hidrografía Naval emitió un aviso de crecida para el Río de la Plata, anticipando que durante la mañana y el mediodía del 19 de julio los niveles del agua se ubicarán aproximadamente un metro por encima de los valores normales. Esta situación afectará especialmente a la zona costera norte de la Ciudad de Buenos Aires y al sur del conurbano bonaerense.

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Según la proyección oficial, el Puerto La Plata alcanzará una altura de 2,45 metros a las 10:00, el Puerto de Buenos Aires (Muelle de Pescadores) llegará a 2,40 metros a las 12:00, y en San Fernando se estima un pico de 2,50 metros a las 13:00.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones en zonas ribereñas, evitar circular por áreas bajas y seguir los comunicados ante posibles anegamientos, ya que la combinación de lluvias, viento del domingo podría provocar complicaciones adicionales durante la jornada de la final.

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El fenómeno estaría vinculado principalmente a vientos intensos del sector sudeste. Estos vientos empujan el agua del río hacia la costa, dificultan su desagote natural hacia el mar y provocan la elevación del nivel del agua en las zonas costeras. El efecto se amplifica cuando coinciden con lluvias intensas o persistentes, ya que se incrementa el caudal de agua que desemboca en el río desde arroyos y desagües urbanos, generando un riesgo mayor de anegamientos en áreas bajas.