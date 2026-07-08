¿Quieres usar menos tu celular? Android te da una herramienta para que tengas más tiempo para ti y tu familia

El celular nos lleva continuamente a pasar mucho tiempo viendo su pantalla en redes sociales, un juego, leyendo contenidos y demás. Lo que nos limita la interacción en la vida real, pero en Android es posible tener una ayuda para evitar caer en ese encierro digital.
El sistema operativo de google ofrece funciones para gestionar las horas de visualización, limitar aplicaciones y optimizar el uso del teléfono móvil para que nuestra vida no se centre en el dispositivo.
PUBLICIDAD
Cómo limitar el uso del teléfono en Android
Los dispositivos con sistema operativo Android incluyen Bienestar digital y controles parentales, una sección en la configuración que ofrece varias alternativas para administrar el tiempo de pantalla.
Es posible consultar estadísticas de uso, establecer límites en aplicaciones específicas y programar cambios en el funcionamiento del dispositivo para favorecer hábitos más saludables.
Al ingresar a la configuración y buscar Bienestar digital y controles parentales, el usuario puede activar la función y, si lo desea, mostrar su ícono en la lista de apps para acceder más fácilmente.
PUBLICIDAD
La primera vez que se utiliza Bienestar digital, es necesario crear un perfil. Para esto, se debe abrir la aplicación de Configuración, seleccionar Bienestar digital y controles parentales, y luego acceder al apartado de administración de datos.
Entre las herramientas que ofrece la plataforma está la posibilidad de añadir un widget de tiempo de uso en la pantalla principal del dispositivo. Este widget permite visualizar rápidamente las tres aplicaciones que más tiempo consumen cada día, facilitando la toma de conciencia sobre los hábitos digitales.
PUBLICIDAD
Herramientas para limitar el tiempo de uso del celular
Dentro de Bienestar digital hay cuatro funciones esenciales:
- Temporizadores de aplicaciones
- Modo descanso
- Modo concentración
- Recordatorios de tiempo de pantalla
Al seleccionar Temporizadores de aplicaciones, se puede definir cuánto tiempo es posible utilizar cada aplicación por día. Cuando el tiempo asignado se agota, el sistema atenúa el ícono y bloquea el acceso hasta el día siguiente. Si se desea volver a utilizar la aplicación antes de la medianoche, es necesario borrar el temporizador manualmente.
PUBLICIDAD
El modo descanso permite programar períodos en los que el teléfono modifica su funcionamiento para favorecer el sueño. En este modo, la pantalla puede pasar a escala de grises y las notificaciones se reducen, lo que ayuda a evitar la tentación de revisar el dispositivo en horarios nocturnos.
El modo concentración, por su parte, permite seleccionar aplicaciones que se bloquean temporalmente durante los intervalos designados, ayudando a evitar distracciones durante el trabajo, el estudio o cualquier otra actividad que requiera atención.
PUBLICIDAD
Finalmente, los recordatorios de tiempo de pantalla notifican cuando se alcanza un determinado tiempo de uso, brindando un llamado de atención para que el usuario decida si quiere seguir utilizando el dispositivo o realizar una pausa.
Configuración de límites avanzados y seguridad
Para evitar que los límites sean modificados fácilmente, Android ofrece la opción de establecer un PIN de cuatro dígitos que protege los ajustes de tiempo en las aplicaciones. Esta función es útil cuando el teléfono es utilizado por varias personas o si se desea evitar la tentación de desactivar los límites en momentos de debilidad. El PIN debe mantenerse confidencial y puede eliminarse cuando ya no sea necesario.
PUBLICIDAD
El sistema de Bienestar digital proporciona gráficos detallados del uso diario. Se muestra cuánto tiempo se pasa en cada aplicación, cuántas veces se desbloquea el dispositivo y la cantidad de notificaciones recibidas. Esta información permite identificar patrones y tomar decisiones informadas para reducir el uso del teléfono.
Por ejemplo, al notar que una aplicación de noticias o redes sociales consume varias horas al día, el usuario puede establecer un límite específico y aprovechar el tiempo recuperado en otras actividades.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD