Gobierno de Honduras anuncia frijoles desde Brasil, Nicaragua y Paraguay para evitar el desabastecimiento

Vendedores advierten que la falta de lluvias afectó la producción del grano. (FOTO: El Heraldo)

La estrategia del Gobierno de Honduras de importar productos básicos no garantiza una solución para la crisis alimentaria que afecta a cerca de 1.7 millones de personas en el país, según advirtió el antropólogo Mario Ardón en una entrevista con la agencia EFE. El especialista sostiene que la importación masiva de maíz, fríjoles y arroz, lejos de resolver el problema, profundiza la inseguridad alimentaria y desincentiva la producción local.

De acuerdo con EFE, el Gobierno hondureño anunció la importación de fríjoles desde Brasil, Nicaragua y Paraguay para evitar el desabastecimiento de este alimento de consumo esencial. Para Mario Ardón, quien ha trabajado con comunidades campesinas e indígenas, esta decisión representa “la peor amenaza para los productores locales y el peor incentivo para invertir los esfuerzos de sus reducidos recursos en producir para el mercado nacional”.

PUBLICIDAD

El antropólogo, que ha formado parte del Programa de Intercambio y Diálogo en Agricultura Sostenible y del Grupo de Asesores en Agricultura Sostenible vinculados a la organización alemana Pan para el Mundo, afirma que el país cuenta con condiciones naturales favorables para el autoabastecimiento. Explicó a EFE que existen entre 20 y 50 microclimas en el territorio nacional, lo que permitiría cultivar diversos productos, especialmente en laderas manejadas históricamente por campesinos e indígenas.

El 84% de la superficie hondureña corresponde a laderas, donde se produce alimento de alta calidad biológica con recursos y conocimientos propios de las comunidades. Ardón cuestionó las importaciones masivas por el impacto para los productores locales: “Tenemos tanta riqueza en entornos productivos a diferentes escalas, que sería una estupidez estar amenazando a nuestros productores con importar masivamente productos de la canasta básica”, declaró el experto.

PUBLICIDAD

La medida de frijoles se cotiza actualmente entre 130 y 140 lempiras.(FOTO: La Prensa)

Las alternativas que plantea el especialista

La agencia también documentó testimonios de campesinos próximos a Tegucigalpa que logran altos rendimientos agrícolas aprovechando las características de las laderas. Ardón insistió en que Honduras carece de una política agrícola estructurada y que las acciones oficiales suelen ser improvisadas. “No hay una política agrícola, sino mucha improvisación”, aseguró el antropólogo, quien aboga por un plan agrario de largo plazo que aproveche la diversidad de microclimas y especializaciones productivas.

El investigador sostiene que una estrategia a 10 o 30 años permitiría que el país alcance la autosuficiencia alimentaria. Propone fortalecer la producción para el autoconsumo familiar y comunitario, incrementando la cantidad, la diversidad y la calidad biológica de los alimentos generados por campesinos e indígenas. “La seguridad alimentaria se prolonga y se fortalece en la medida en que se apoya a los campesinos e indígenas a elevar la cuota de producción de autoconsumo en cantidad, en diversidad y en calidad biológica”, afirmó Ardón en declaraciones a EFE.

PUBLICIDAD

El experto recomendó además establecer centros estratégicos de contacto entre productores locales y consumidores en los barrios más grandes de las ciudades, para impulsar el comercio nacional y reducir la dependencia de las importaciones. “Que haya un flujo de comercio local, nacional, que nos permita ser cada vez más resistentes en el caso de la seguridad alimentaria y no estar dependiendo de la importación”, explicó.

La cooperación científica busca acelerar la investigación agrícola y llevar al campo semillas de frijol más eficientes y adaptadas a las necesidades de los productores.

Qué dicen los estudios sobre la crisis

EFE citó diversos estudios, entre ellos uno reciente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que describen la inseguridad alimentaria como un fenómeno crónico y estructural que se agrava con cada crisis climática o económica. Según datos recogidos por EFE y un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cerca de la quinta parte de los 10 millones de habitantes de Honduras enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria en un contexto crónico y estructural que se agrava con cada crisis climática o económica.

PUBLICIDAD