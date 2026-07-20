PNC identifica a víctimas de emboscada en Guatemala y tenían antecedentes criminales

La emboscada en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos muertos y un herido grave y movilizó a la PNC y al Ministerio Público. (PNC de Guatemala)

La emboscada registrada en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos personas fallecidas y un herido grave, en un hecho que conmocionó a la comunidad y movilizó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público.

El caso adquirió especial relevancia tras confirmarse la identidad de las víctimas y establecer que dos, de los tres agraviados, registran antecedentes penales o policíacos. Entre los delitos de los que se les acusa está la extorsión, traslado ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Identificados

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), Cristian Alexander López Pérez, quien falleció en el ataque, presentaba dos antecedentes: extorsión, transporte o traslado ilegal de armas de fuego en 2012 y plagio o secuestro en grado de tentativa en 2015. Mientras que, vecinos lo reconocieron como “Tiny Boy”, presunto cabecilla de una pandilla que opera en la zona y que habría sido el blanco del ataque.

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Vecinos identificaron a Cristian Alexander López Pérez como "Tiny Boy", a quien señalan como presunto cabecilla de una pandilla en San Miguel Dueñas. (PNC de Guatemala)

En el lugar fallecieron dos personas y una más resultó gravemente herida, éste último, fue identificado como Alexandro Jóse Galindo Arellana, quien registra un antecedente penal por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, correspondiente al año 2016.

Alexandro Jóse Galindo Arellana, quien registra un antecedente penal por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, correspondiente al año 2016. (PNC de Guatemala)

La otra víctima mortal, quien según vecinos, era cuñado de “Tiny Boy”, fue identificado por la PNC como Héctor David Noriega Sotoj, quien no tenía antecedentes penales en la base de datos de la PNC.

Héctor David Noriega Sotoj, quien no tenía antecedentes penales en la base de datos de la PNC. (PNC de Guatemala)

¿Qué ocurrió durante la emboscada en Sacatepéquez?

La noche del sábado 18 de julio, una serie de llamadas de emergencia advirtieron sobre una balacera en San Miguel Dueñas. Cuando los cuerpos de socorro arribaron al sitio, hallaron a tres hombres, dos de ellos sin signos vitales y el tercero en estado crítico.

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El ataque, que al principio fue considerado un hecho aislado, resultó ser una emboscada cuidadosamente planificada según lo evidenciaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. En los videos, las víctimas aparecen a bordo de un picop rojo cuando un vehículo blanco les corta el paso. Al instante, una camioneta agrícola se detiene y de ella descienden varios agresores armados, que abren fuego de manera directa.

Las imágenes muestran el pánico de los presentes. Un grupo que se encontraba cerca huye al oír los disparos, mientras que los ocupantes del picop intentan retroceder y escapar. Sin embargo, logran avanzar solo unos metros antes de ser alcanzados por los tiros. Los responsables del ataque escapan rápidamente, aprovechando la oscuridad y los callejones del lugar.

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Un ataque armado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos hombres muertos y una tercera persona herida de gravedad. Las cámaras de seguridad revelaron que el crimen fue una emboscada y no una balacera aislada. Las grabaciones muestran que las víctimas viajaban en un picop rojo y fueron interceptadas por un vehículo blanco y otra camioneta agrícola. (Redes Sociales)

Investigación policial y material clave para el caso

Elementos de la PNC aseguraron la zona poco después del ataque, permitiendo la labor de los peritos del Ministerio Público, quienes recolectaron casquillos y otros indicios relevantes. Según fuentes oficiales, el material audiovisual captado por las cámaras de seguridad es ahora la pieza central de la investigación, pues permite reconstruir el suceso e identificar los vehículos involucrados.

Las autoridades continúan indagando el móvil del doble asesinato. Hasta el momento, no se ha determinado si el crimen está vinculado a disputas entre grupos criminales, venganzas personales u otros motivos. La población local identificó a una de las víctimas como “Tiny Boy”, supuesto líder de una clica dedicada a extorsionar a pilotos y comerciantes de la zona, pero la confirmación oficial aún está pendiente.

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