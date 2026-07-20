Guatemala

PNC identifica a víctimas de emboscada en Guatemala y tenían antecedentes criminales

El ataque ocurrió en San Miguel Dueñas y quedó registrado en cámaras: un vehículo les cortó el paso y varios armados bajaron de una camioneta agrícola

Guardar
Google icon
La investigación de la PNC y el Ministerio Público centra el caso en el material audiovisual, mientras las autoridades aún no determinan el móvil del doble asesinato en Sacatepéquez.
La emboscada en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos muertos y un herido grave y movilizó a la PNC y al Ministerio Público. (PNC de Guatemala)

La emboscada registrada en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos personas fallecidas y un herido grave, en un hecho que conmocionó a la comunidad y movilizó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público.

El caso adquirió especial relevancia tras confirmarse la identidad de las víctimas y establecer que dos, de los tres agraviados, registran antecedentes penales o policíacos. Entre los delitos de los que se les acusa está la extorsión, traslado ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Identificados

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), Cristian Alexander López Pérez, quien falleció en el ataque, presentaba dos antecedentes: extorsión, transporte o traslado ilegal de armas de fuego en 2012 y plagio o secuestro en grado de tentativa en 2015. Mientras que, vecinos lo reconocieron como “Tiny Boy”, presunto cabecilla de una pandilla que opera en la zona y que habría sido el blanco del ataque.

PUBLICIDAD

La investigación de la PNC y el Ministerio Público centra el caso en el material audiovisual, mientras las autoridades aún no determinan el móvil del doble asesinato en Sacatepéquez.
Vecinos identificaron a Cristian Alexander López Pérez como "Tiny Boy", a quien señalan como presunto cabecilla de una pandilla en San Miguel Dueñas. (PNC de Guatemala)

En el lugar fallecieron dos personas y una más resultó gravemente herida, éste último, fue identificado como Alexandro Jóse Galindo Arellana, quien registra un antecedente penal por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, correspondiente al año 2016.

La investigación de la PNC y el Ministerio Público centra el caso en el material audiovisual, mientras las autoridades aún no determinan el móvil del doble asesinato en Sacatepéquez.
Alexandro Jóse Galindo Arellana, quien registra un antecedente penal por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, correspondiente al año 2016. (PNC de Guatemala)

La otra víctima mortal, quien según vecinos, era cuñado de “Tiny Boy”, fue identificado por la PNC como Héctor David Noriega Sotoj, quien no tenía antecedentes penales en la base de datos de la PNC.

La investigación de la PNC y el Ministerio Público centra el caso en el material audiovisual, mientras las autoridades aún no determinan el móvil del doble asesinato en Sacatepéquez.
Héctor David Noriega Sotoj, quien no tenía antecedentes penales en la base de datos de la PNC. (PNC de Guatemala)

¿Qué ocurrió durante la emboscada en Sacatepéquez?

La noche del sábado 18 de julio, una serie de llamadas de emergencia advirtieron sobre una balacera en San Miguel Dueñas. Cuando los cuerpos de socorro arribaron al sitio, hallaron a tres hombres, dos de ellos sin signos vitales y el tercero en estado crítico.

PUBLICIDAD

El ataque, que al principio fue considerado un hecho aislado, resultó ser una emboscada cuidadosamente planificada según lo evidenciaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. En los videos, las víctimas aparecen a bordo de un picop rojo cuando un vehículo blanco les corta el paso. Al instante, una camioneta agrícola se detiene y de ella descienden varios agresores armados, que abren fuego de manera directa.

Las imágenes muestran el pánico de los presentes. Un grupo que se encontraba cerca huye al oír los disparos, mientras que los ocupantes del picop intentan retroceder y escapar. Sin embargo, logran avanzar solo unos metros antes de ser alcanzados por los tiros. Los responsables del ataque escapan rápidamente, aprovechando la oscuridad y los callejones del lugar.

Un ataque armado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos hombres muertos y una tercera persona herida de gravedad. Las cámaras de seguridad revelaron que el crimen fue una emboscada y no una balacera aislada. Las grabaciones muestran que las víctimas viajaban en un picop rojo y fueron interceptadas por un vehículo blanco y otra camioneta agrícola. (Redes Sociales)

Investigación policial y material clave para el caso

Elementos de la PNC aseguraron la zona poco después del ataque, permitiendo la labor de los peritos del Ministerio Público, quienes recolectaron casquillos y otros indicios relevantes. Según fuentes oficiales, el material audiovisual captado por las cámaras de seguridad es ahora la pieza central de la investigación, pues permite reconstruir el suceso e identificar los vehículos involucrados.

Las autoridades continúan indagando el móvil del doble asesinato. Hasta el momento, no se ha determinado si el crimen está vinculado a disputas entre grupos criminales, venganzas personales u otros motivos. La población local identificó a una de las víctimas como “Tiny Boy”, supuesto líder de una clica dedicada a extorsionar a pilotos y comerciantes de la zona, pero la confirmación oficial aún está pendiente.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilMinisterio PúblicoExtorsiónPandillasGuatemalaEmboscadaSan Miguel DueñasSacatepéquez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La evasión fiscal le cuesta a Costa Rica más de 2.6 billones de colones al año, según la Presidencia

El gobierno lanzó una campaña institucional para visibilizar el impacto sobre las finanzas públicas y respaldar una ofensiva con controles reforzados, cambios en la fiscalización y una reforma legal en preparación

La evasión fiscal le cuesta a Costa Rica más de 2.6 billones de colones al año, según la Presidencia

Gobierno de Honduras anuncia frijoles desde Brasil, Nicaragua y Paraguay para evitar el desabastecimiento

La medida busca asegurar un alimento esencial, pero el antropólogo Mario Ardón advirtió que esa estrategia golpea al agro nacional y reduce la inversión productiva

Gobierno de Honduras anuncia frijoles desde Brasil, Nicaragua y Paraguay para evitar el desabastecimiento

Honduras:iniciarán identificación biométrica de más de un millón de niños y adolescentes hondureños

El proyecto busca crear un registro más completo de la niñez hondureña mediante datos biométricos, fortalecer la protección contra delitos como la trata de personas y facilitar el acceso a servicios como educación, salud y trámites migratorios

Honduras:iniciarán identificación biométrica de más de un millón de niños y adolescentes hondureños

Declararon inadmisible el recurso que exigía ajustar el Impuesto Sobre la Renta por inflación en 2025 en República Dominicana

La alta corte evitó pronunciarse sobre el ajuste por inflación de los tramos del tributo al considerar extinguida la norma presupuestaria impugnada, una decisión que incide sobre otra causa similar del ejercicio de 2026

Declararon inadmisible el recurso que exigía ajustar el Impuesto Sobre la Renta por inflación en 2025 en República Dominicana

En Panamá promueven el acceso a seguros de vida y al crédito bancario para pacientes con diabetes tipo 1

Los afectados gastan un promedio mensual de 36% de sus ingresos en la compra de insulina y suministros esenciales

En Panamá promueven el acceso a seguros de vida y al crédito bancario para pacientes con diabetes tipo 1

TECNO

Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 20 de julio de 2026

Si te gusta conectar un ventilador USB a tu celular deja de hacerlo porque estás dañando su batería

Cuál es el significado del símbolo H+ que aparece en tu celular

No te pierdas nunca usando este botón de Google Maps que te guía con realidad aumentada

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

Christopher Atkins asegura que sus excesos le costaron el papel que lanzó a la fama a Kevin Bacon

Timothée Chalamet y Kylie Jenner presumen su amor con un beso en la final del Mundial 2026

El examigo de Will Smith pide que el actor testifique en la demanda millonaria que interpuso contra Jada Pinkett

MUNDO

Andy Burnham asume como primer ministro del Reino Unido con una economía debilitada y el avance de Reform UK como principal desafío

Andy Burnham asume como primer ministro del Reino Unido con una economía debilitada y el avance de Reform UK como principal desafío

Trump confirmó que Estados Unidos atacó posiciones de Irán tras la muerte de tres militares: “Los golpeamos muy duro”

El Ejército de Estados Unidos desvió dos buques más en su bloqueo naval contra Irán

El régimen de Irán dijo que atacó un centro de mando “del enemigo” en Siria

Estados Unidos atacó objetivos del régimen iraní por novena noche consecutiva para reducir sus capacidades militares