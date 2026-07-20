Guatemala proyecta la llegada de 79,000 salvadoreños por el asueto de agosto

Una concurrida calle empedrada en Antigua Guatemala muestra a turistas y locales paseando bajo el icónico Arco de Santa Catalina, con un volcán majestuoso en el horizonte. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

La temporada de Fiestas Agostinas prevé un movimiento de viajeros entre El Salvador y Guatemala. Según informó el medio República, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) proyecta la llegada de 79,000 visitantes salvadoreños a Guatemala durante el asueto de agosto de 2026, cifra que supera el registro del año anterior y consolida a este mercado en el turismo guatemalteco.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por República, Harris Whitbeck, director del Inguat, anticipó que el flujo de turistas salvadoreños se concentrará entre el 1° y el 6 de agosto, periodo en el que muchas familias aprovechan la pausa laboral para recorrer destinos de Guatemala. El año pasado, el país contabilizó 78,576 turistas procedentes de El Salvador durante la misma semana, lo que muestra una tendencia sostenida.

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El asueto prolongado en El Salvador, conocido como Fiestas Agostinas, incide año tras año en la actividad turística guatemalteca. Antigua Guatemala, el Lago de Atitlán, Ciudad de Guatemala, Izabal y Quetzaltenango son los destinos con mayor demanda, indicó el Inguat. El sector privado prevé un repunte en la ocupación hotelera y en la demanda de servicios turísticos, especialmente durante la primera semana de agosto.

Un collage vibrante destaca los principales atractivos de Guatemala, desde sus majestuosos volcanes y lagos hasta las milenarias ruinas Mayas y la colonial Antigua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de las autoridades guatemaltecas incluye la puesta en marcha de operativos de atención al visitante, así como una coordinación interinstitucional destinada a facilitar el ingreso y fortalecer la seguridad en los puntos fronterizos. República detalló que el Inguat desplegará personal de asistencia turística en carreteras y en las zonas con mayor concentración de viajeros, con el objetivo de agilizar los trámites y brindar apoyo a los visitantes.

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El impacto económico del feriado salvadoreño

Esta movilización masiva de turistas salvadoreños beneficia principalmente a pequeñas y medianas empresas vinculadas al hospedaje, la alimentación, el transporte y los servicios turísticos. Según República, la cercanía geográfica entre ambos países impulsa la economía local, ya que los periodos vacacionales salvadoreños suelen anticipar el comportamiento de otras temporadas de alta demanda regional.

El mercado salvadoreño representa uno de los segmentos prioritarios en la agenda de crecimiento del turismo guatemalteco. De acuerdo con declaraciones de Harris Whitbeck citadas por República, el Inguat apuesta por una estrategia diversificada para fortalecer la posición internacional de Guatemala. El plan contempla una combinación de acciones tradicionales, como la presencia en ferias internacionales y alianzas con medios especializados, junto con campañas digitales y el impulso de proyectos culturales y de conectividad aérea.

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Un muelle de madera se adentra en las serenas aguas del Lago Atitlán, con un imponente volcán y nubes blancas reflejándose bajo un cielo azul en Santiago Atitlán, Guatemala. (página Lago de Atitlán, Guatemala)

Las metas de crecimiento de Guatemala

Guatemala busca consolidarse como destino para turistas centroamericanos mediante una oferta que integra patrimonio, gastronomía y naturaleza. Según los datos divulgados por el Inguat, el país registró un crecimiento de 15% en la llegada de visitantes durante el primer año de la administración y proyecta alcanzar un incremento adicional de 8% para 2026, con cerca de 4 millones de turistas internacionales.

La promoción turística internacional, detalló República, también incluye la colaboración con creadores de contenido y la ejecución de campañas que han logrado millones de impresiones y cobertura mediática. El organismo reconoce, no obstante, desafíos asociados a la percepción de inseguridad en el extranjero, aunque subraya que en 2025 solo se informaron 73 incidentes entre 3.4 millones de visitantes.

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