Qué dijo Luis de la Fuente sobre la chance de ponerle un “marcaje especial” a Lionel Messi en la final del Mundial

"EN 15 MINUTOS NOS METIÓ CUATRO GOLES"



Atención a esta anécdota espectacular de Luis de la Fuente en el día que conoció a Lionel Messi #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite Tarde#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HG8ADTdbvn — DSPORTS (@DSports) July 17, 2026

La expectativa crece a medida que la final del Mundial 2026 se acerca. Este domingo, el estadio MetLife de Nueva York será el escenario donde la selección argentina y España disputarán el título más codiciado del fútbol internacional. En la previa del encuentro ambos entrenadores brindaron una conferencia de prensa por separado en la que compartieron sus estrategias y emociones ante una cita exigente.

El técnico de la Roja, Luis de la Fuente, no esquivó la pregunta sobre cómo planea frenar al capitán argentino. “Os voy a contar una cosa muy graciosa hablando de Messi. Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club en categoría División de Honor y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual”, relató el entrenador español de 65 años.

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La anécdota cobró un giro inesperado. “En el minuto setenta íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en quince minutos nos metió cuatro goles. ¿Quiere decir esto que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí, pero exactamente igual que ellos van a tener que tener mucha atención a nuestros jugadores”, explicó el técnico español.

Luis De La Fuente recordó una anécdota con Lionel Messi en la previa al duelo mundialista (Reuters/Vincent Carchietta)

La pregunta sobre cómo detener a Messi es recurrente cada vez que una selección enfrenta a Argentina. Para Luis de la Fuente, la clave está en la vigilancia colectiva y no en estrategias individuales: “Los grandes jugadores siempre hay que prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la selección argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos, obviamente, es Lio Messi”.

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El astro argentino llega a esta final con una estadística difícil de igualar: 21 goles en Copas del Mundo. Ha marcado en todas las ediciones que disputó, salvo Sudáfrica 2010, y su rendimiento lo coloca por encima del récord de Miroslav Klose. Ahora, pelea palmo a palmo con Kylian Mbappé, quien suma 20 tantos.

El partido adquiere un matiz especial por el vínculo entre los técnicos. Luis de la Fuente fue formador de Lionel Scaloni en los primeros pasos del entrenador argentino. Este reencuentro en una final mundialista ocurre después de que la Finalissima, prevista para marzo, fuera suspendida.

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La selección argentina se enfrentará a España este domingo en la final de la Copa del Mundo (AP Foto/Rebecca Blackwell)

“La ilusión que nos hace este partido, tanto a Scaloni como a mí, es enorme. Tenemos una gran relación, somos dos grandes competidores, sabemos lo que es el fútbol, sabemos que vamos a ir a ganar nuestro partido, pero a la vez nos sentimos muy felices de poder enfrentarnos. Tenemos, insisto, mucha admiración, una admiración mutua y un reconocimiento que nos lo demostramos en las conversaciones que tenemos”, afirmó Luis de la Fuente al referirse al entrenador argentino.

Lo esencial es que España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio a las 16:00 horas (Argentina) en Nueva York, en la final del Mundial 2026. El duelo será la oportunidad para que la selección sudamericana intente revalidar su título logrado en 2022, mientras la Roja buscará alzar su segunda copa en la historia.

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Los números de Messi en España, especialmente en el Barcelona, siguen siendo referencia: 778 partidos, 672 goles y 269 asistencias. El entrenador español insistió en que la atención sobre el rosarino será prioritaria, pero también advirtió que Argentina deberá estar alerta frente a los talentos de la Roja. La final, en ese sentido, se anticipa como un pulso entre dos planteles plagados de figuras capaces de definir el partido en un instante.