Microsoft prepara una nueva opción en Windows 11 que simplificará el uso de la impresora

Windows Ready Print permitirá conectar impresoras sin buscar software específico del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft implementará una herramienta universal para gestionar impresoras en Windows 11, eliminará la dependencia de controladores externos y facilitará la instalación de estos periféricos. Esta innovación, llamada Windows Ready Print, busca resolver uno de los problemas más antiguos y frustrantes para los usuarios del sistema operativo.

Durante años, la gestión de impresoras en Windows fue motivo de frustración para usuarios domésticos y empresas. Los frecuentes errores, fallos de compatibilidad y la necesidad de instalar software específico del fabricante convirtieron la impresión en un proceso complejo. La compañía tecnológica decidió modernizar este sistema y retirar los controladores tradicionales de terceros en la nueva versión de su sistema operativo.

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Impresión más sencilla y segura

El nuevo sistema, llamado Windows Ready Print, ya está disponible en las versiones experimentales de Windows 11, informó Microsoft en su blog dirigido a expertos (Windows IT Pro Blog). Esta tecnología elimina la necesidad de buscar e instalar controladores específicos, ya que utiliza un estándar universal para la conexión de impresoras. El objetivo es que los usuarios conecten su impresora y comiencen a usarla de inmediato, sin pasos adicionales.

El sistema migrará al Protocolo de Impresión en Internet, reduciendo errores y fallos de compatibilidad. (Europa Press)

La misma publicación indica que, a partir de julio de 2026, Windows Ready Print se activará por defecto para todas las instalaciones de impresoras compatibles en Windows 11. El sistema operativo migrará al Protocolo de Impresión en Internet (IPP, por sus siglas en inglés), y dejará de lado parches y actualizaciones provenientes de los fabricantes.

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Fin de los controladores externos y mayor control para el usuario

La nueva opción de gestión se ubicará en la sección Bluetooth y dispositivos del menú de configuración principal. Desde ese apartado, los usuarios podrán decidir si desean que Windows gestione las impresoras con el estándar universal o si prefieren recurrir al software del fabricante.

Si se mantiene activada la opción Windows Ready Print, el sistema priorizará una instalación directa, sin intervención de herramientas externas. Además, Microsoft implementará un modo de impresión protegido, que solo permitirá el uso de la tecnología nativa y bloqueará cualquier software de terceros. El mecanismo apunta a evitar problemas de estabilidad y conflictos de software, además de reforzar la seguridad del proceso.

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Los usuarios podrán elegir entre gestión automática o el método tradicional de instalación de impresoras. (Europa Press)

Limitaciones y flexibilidad en la gestión de impresoras

No todas las impresoras podrán beneficiarse de este cambio. Los modelos más antiguos que no sean compatibles con el protocolo universal quedarán excluidos si se activa la protección máxima. Sin embargo, los usuarios tendrán la opción de desactivar la gestión automática, lo que permitirá que Windows recurra al método tradicional de búsqueda e instalación de programas específicos.

Este enfoque flexible permite que cada usuario adapte el sistema de impresión a sus necesidades y al tipo de dispositivo que posee.

Un avance esperado tras años de dificultades

La llegada de Windows Ready Print responde a una demanda de más de dos décadas. Muchos usuarios recuerdan las complicaciones para instalar impresoras en versiones anteriores del sistema, en particular durante la era de Windows XP. Millones de personas recurrieron a soluciones alternativas y parches para imprimir con normalidad.

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El modo protegido de Windows Ready Print bloqueará completamente el software de terceros para mayor seguridad. (Europa Press)

Aunque el uso doméstico de impresoras disminuyó en los últimos años, la mejora apunta a quienes aún necesitan imprimir documentos. Con esta actualización, Microsoft busca ofrecer una experiencia más sencilla, segura y eficiente, alineada con las expectativas actuales de los usuarios.