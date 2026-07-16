Tecno

El juego gratuito de Steam en el que tu mejor defensa es arrojar un gato: está por tiempo limitado

El juego enfrenta a un corredor que suma puntos en mapas urbanos contra tres perseguidores que buscan arrebatarle el rol, con partidas rápidas donde importan rutas, obstáculos y estrategia

Guardar
Google icon
Steam regala Catch Me! hasta el 17 de julio y se queda para siempre en la biblioteca - crédito Valve
Steam regala Catch Me! hasta el 17 de julio y se queda para siempre en la biblioteca - crédito Valve

Steam vuelve a captar la atención de la comunidad gamer con una propuesta fuera de lo común. Hasta el 17 de julio a las 19:00 (hora peninsular española), los usuarios pueden añadir sin costo a su biblioteca el juego Catch Me! de ByteRockers’ Games.

La oferta no corresponde a una prueba temporal ni a un fin de semana gratuito: quienes reclamen el título durante la promoción lo conservarán para siempre, aun cuando recupere su precio habitual de 9,99 euros.

PUBLICIDAD

Cuál es el nuevo juego gratuito en Steam

Captura de pantalla de la interfaz de una tienda de videojuegos mostrando la página del juego 'Catch Me!', con su descripción, fecha de lanzamiento y reseñas positivas
Lanzar gatos y usar el escenario como arma, la mecánica más rara del juego gratis Catch Me! en Steam

Catch Me! se inspira en el juego infantil del pilla-pilla o también conocido como la lleva, pero lo traslada al entorno digital con un enfoque competitivo para hasta cuatro participantes. Uno de los jugadores asume el rol de corredor y debe desplazarse por escenarios urbanos para sumar puntos, mientras los otros tres intentan interceptarlo y arrebatarle el rol. La clave está en la estrategia y la rapidez, ya que los mapas presentan rutas alternativas, obstáculos y toda clase de elementos interactivos.

A diferencia de los shooters convencionales, en Catch Me! no hay armas ni disparos. La defensa y el ataque se basan en el uso de objetos del entorno y mecánicas poco habituales. Los jugadores pueden saltar por ventanas, trepar tejados, desplazarse sobre el techo de un tren o incluso activar norias para despistar a sus perseguidores.

PUBLICIDAD

Entre los ítems más llamativos destaca la posibilidad de lanzar gatos a los rivales, una función que añade un toque de humor y diferenciación. Los desarrolladores han aclarado que ningún animal sufrió daños durante el desarrollo del título.

El juego incluye seis mapas inspirados en ciudades de diferentes partes del mundo, cada uno diseñado para ofrecer alternativas de movimiento y situaciones imprevisibles. Además, permite personalizar los personajes con distintos aspectos, emojis y animaciones, y cuenta con una banda sonora pensada para acompañar la intensidad de las partidas.

Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
En lugar de shooter, el título apuesta por objetos y trampas del entorno, con saltos por ventanas, tejados y hasta trenes, además de ítems inesperados que suman humor, una diferencia diseñada para ganar creatividad sin violencia tradicional - (Valve)

ByteRockers’ Games define Catch Me! como una experiencia fácil de aprender pero difícil de dominar, donde cada nivel funciona como un circuito de carreras y la creatividad es tan importante como la velocidad de reacción.

Cómo descargar Catch Me! gratis en Steam

Para aprovechar la promoción, sigue estos pasos:

  1. Accede a tu cuenta de Steam a través de la aplicación o de store.steampowered.com.
  2. Utiliza la barra de búsqueda para localizar Catch Me! o navega en la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio esté en 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición: el juego quedará guardado de forma permanente en tu biblioteca, incluso después de finalizar la oferta.

Consejos para no dejar pasar las promociones digitales

El catálogo de Steam se renueva con frecuencia, por lo que conviene revisar la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales. Activar las notificaciones de la plataforma permite recibir alertas sobre nuevas campañas y lanzamientos. Compartir promociones con amigos es una excelente manera de descubrir juntos propuestas innovadoras y ampliar la experiencia de juego.

Además, explorar títulos recomendados puede llevar a encontrar descuentos adicionales en otros juegos del mismo estudio o género.

El formato digital y el nuevo boom del gaming

Silueta de una persona con auriculares y gamepad jugando en un monitor curvo, con luces LED verdes y púrpuras en el entorno oscuro de la habitación.
La inmediatez y las actualizaciones constantes facilitan probar estudios independientes sin pagar, aunque el acceso queda vinculado a la cuenta y políticas de la plataforma, un modelo que muchos aceptan por ampliar catálogo y descubrir mecánicas poco comunes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito del formato digital se apoya en la inmediatez, la accesibilidad global y la capacidad de actualizarse constantemente. Steam ha popularizado modelos como la suscripción y el acceso a bibliotecas extensas, aunque también existen limitaciones: la adquisición digital entrega una licencia de uso, no la propiedad del producto, y la preservación depende de las políticas y servidores de cada plataforma.

Las promociones frecuentes de juegos gratuitos impulsan la experimentación y el apoyo a estudios independientes. Reclamar estos títulos es una forma eficaz de diversificar el catálogo personal y probar mecánicas diferentes sin inversión económica.

Catch Me! representa la creatividad y la frescura que caracterizan las nuevas tendencias en juegos multijugador. En un mercado dominado por la acción y las armas, destaca una alternativa donde el ingenio y la diversión se imponen, y en la que lanzar un gato puede ser la mejor defensa.

Temas Relacionados

SteamVideojuegosJuegos gratisPCShooterTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sitios falsos de preventa, betas trucadas y tokens falsos: estafas en lanzamiento de GTA VI

Conseguir el juego más esperado de la década antes que nadie suena increíble, pero apresurarse podría salirte extremadamente caro

Sitios falsos de preventa, betas trucadas y tokens falsos: estafas en lanzamiento de GTA VI

Cómo activar la cancelación de ruido en las llamadas de WhatsApp desde Android o iPhone

Esta innovación es clave para quienes buscan privacidad, claridad y una experiencia sin interrupciones, especialmente en entornos ruidosos

Cómo activar la cancelación de ruido en las llamadas de WhatsApp desde Android o iPhone

La IA invade LinkedIn: hasta la mitad de publicaciones son generadas o asistidas por esta tecnología

La plataforma concentra dos tercios de todo el contenido identificado como automatizado en el estudio

La IA invade LinkedIn: hasta la mitad de publicaciones son generadas o asistidas por esta tecnología

El botón “secreto” de tu refrigerador que deberías ajustar hoy mismo para ahorrar luz

El refrigerador es el electrodoméstico que más energía consume en el hogar, pero gran parte de ese gasto se debe a un descuido sumamente común

El botón “secreto” de tu refrigerador que deberías ajustar hoy mismo para ahorrar luz

Cómo reiniciar un teléfono Android rápido y qué alerta para hacerlo

Presionar el botón de encendido durante 30 segundos, buscar actualizaciones del sistema y liberar espacio de almacenamiento son para evitar problemas

Cómo reiniciar un teléfono Android rápido y qué alerta para hacerlo

DEPORTES

Tras su critica a Argentina, Gary Neville pidió debatir si Messi superó a Pelé y Maradona: la burla a Cristiano Ronaldo

Tras su critica a Argentina, Gary Neville pidió debatir si Messi superó a Pelé y Maradona: la burla a Cristiano Ronaldo

Boca se medirá con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina en el debut de Arruabarrena: hora, TV y formaciones

El emocionante relato de un exfutbolista italiano en los goles de Argentina ante Inglaterra: “Maradona está de vuelta”

Los provocadores gestos de una figura del rugby inglés hacia los fanáticos argentinos reunidos en el Obelisco por el Mundial

Un diario inglés acusó a la selección argentina de “tácticas antideportivas” tras su victoria en el Mundial: “Auténticos sinvergüenzas”

TELESHOW

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

La emoción de Carolina Baldini tras la actuación de Giuliano Simeone ante inglaterra: “El corazón en cada pelota”

El gesto de Louis Tomlinson con una fan argentina antes del partido con Inglaterra que se volvió viral

El apasionado festejo de Nico Cabré en familia: el baile de Rufina, el aliento de Rocío Pardo y el grito de gol

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH exigió a la dictadura de Ortega información sobre el paradero del obispo Mata, desaparecido desde hace más de dos semanas

La CIDH exigió a la dictadura de Ortega información sobre el paradero del obispo Mata, desaparecido desde hace más de dos semanas

Hungría investiga los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores con Rusia

El manantial oculto bajo la Ciudad Perdida: hallan agua sobrecalentada en el Atlántico

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta 26.955 capturas entre enero y julio de 2026

Honduras lidera el crecimiento de las remesas en el Triángulo Norte en 2026