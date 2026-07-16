El juego gratuito de Steam en el que tu mejor defensa es arrojar un gato: está por tiempo limitado

Steam vuelve a captar la atención de la comunidad gamer con una propuesta fuera de lo común. Hasta el 17 de julio a las 19:00 (hora peninsular española), los usuarios pueden añadir sin costo a su biblioteca el juego Catch Me! de ByteRockers’ Games.
La oferta no corresponde a una prueba temporal ni a un fin de semana gratuito: quienes reclamen el título durante la promoción lo conservarán para siempre, aun cuando recupere su precio habitual de 9,99 euros.
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Cuál es el nuevo juego gratuito en Steam
Catch Me! se inspira en el juego infantil del pilla-pilla o también conocido como la lleva, pero lo traslada al entorno digital con un enfoque competitivo para hasta cuatro participantes. Uno de los jugadores asume el rol de corredor y debe desplazarse por escenarios urbanos para sumar puntos, mientras los otros tres intentan interceptarlo y arrebatarle el rol. La clave está en la estrategia y la rapidez, ya que los mapas presentan rutas alternativas, obstáculos y toda clase de elementos interactivos.
A diferencia de los shooters convencionales, en Catch Me! no hay armas ni disparos. La defensa y el ataque se basan en el uso de objetos del entorno y mecánicas poco habituales. Los jugadores pueden saltar por ventanas, trepar tejados, desplazarse sobre el techo de un tren o incluso activar norias para despistar a sus perseguidores.
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Entre los ítems más llamativos destaca la posibilidad de lanzar gatos a los rivales, una función que añade un toque de humor y diferenciación. Los desarrolladores han aclarado que ningún animal sufrió daños durante el desarrollo del título.
El juego incluye seis mapas inspirados en ciudades de diferentes partes del mundo, cada uno diseñado para ofrecer alternativas de movimiento y situaciones imprevisibles. Además, permite personalizar los personajes con distintos aspectos, emojis y animaciones, y cuenta con una banda sonora pensada para acompañar la intensidad de las partidas.
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ByteRockers’ Games define Catch Me! como una experiencia fácil de aprender pero difícil de dominar, donde cada nivel funciona como un circuito de carreras y la creatividad es tan importante como la velocidad de reacción.
Cómo descargar Catch Me! gratis en Steam
Para aprovechar la promoción, sigue estos pasos:
- Accede a tu cuenta de Steam a través de la aplicación o de store.steampowered.com.
- Utiliza la barra de búsqueda para localizar Catch Me! o navega en la sección de juegos gratuitos y novedades.
- Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio esté en 0,00 euros o dólares.
- Confirma la adquisición: el juego quedará guardado de forma permanente en tu biblioteca, incluso después de finalizar la oferta.
Consejos para no dejar pasar las promociones digitales
El catálogo de Steam se renueva con frecuencia, por lo que conviene revisar la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales. Activar las notificaciones de la plataforma permite recibir alertas sobre nuevas campañas y lanzamientos. Compartir promociones con amigos es una excelente manera de descubrir juntos propuestas innovadoras y ampliar la experiencia de juego.
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Además, explorar títulos recomendados puede llevar a encontrar descuentos adicionales en otros juegos del mismo estudio o género.
El formato digital y el nuevo boom del gaming
El éxito del formato digital se apoya en la inmediatez, la accesibilidad global y la capacidad de actualizarse constantemente. Steam ha popularizado modelos como la suscripción y el acceso a bibliotecas extensas, aunque también existen limitaciones: la adquisición digital entrega una licencia de uso, no la propiedad del producto, y la preservación depende de las políticas y servidores de cada plataforma.
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Las promociones frecuentes de juegos gratuitos impulsan la experimentación y el apoyo a estudios independientes. Reclamar estos títulos es una forma eficaz de diversificar el catálogo personal y probar mecánicas diferentes sin inversión económica.
Catch Me! representa la creatividad y la frescura que caracterizan las nuevas tendencias en juegos multijugador. En un mercado dominado por la acción y las armas, destaca una alternativa donde el ingenio y la diversión se imponen, y en la que lanzar un gato puede ser la mejor defensa.
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