Sismo sorprende a los guatemaltecos, el epicentro fue frente a Santa Rosa

Un sismo de magnitud 4.3 sorprendió a Guatemala este 16 de julio de 2026 y generó alarma en comunidades del litoral pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4.3 sorprendió a los guatemaltecos este jueves 16 de julio de 2026, generando alarma en varias comunidades del litoral pacífico.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que el movimiento telúrico ocurrió a las 12:45 horas, con epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Santa Rosa.

Los equipos técnicos detallaron que la profundidad del evento alcanzó 69.18 kilómetros, una distancia que, según explicó Insivumeh, limitó el impacto en la superficie, pero que sí fue sensible en algunos puntos del país, como la Ciudad de Guatemala.

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El Insivumeh informó que el sismo ocurrió a las 12:45 horas y tuvo epicentro en el océano Pacífico frente a las costas de Santa Rosa. (Insivumeh)

Sin víctimas ni daños en la franja costera

La institución guatemalteca informó que, pese a la percepción del sismo en diversas localidades, los cuerpos de socorro no reportaron víctimas ni daños materiales graves en la franja costera.

El monitoreo de emergencia se mantuvo activo en toda la zona, mientras la población permanecía atenta a las actualizaciones oficiales.

El fenómeno fue registrado por la red de estaciones sísmicas nacionales, que atribuyó el bajo nivel de afectación a la profundidad del epicentro.

Otro temblor en Zacapa

Un día antes, el departamento de Zacapa experimentó un evento similar, aunque de menor magnitud.

De acuerdo con el boletín técnico de Insivumeh, el miércoles 15 de julio, a las 17:56 horas, se produjo un sismo de 3.7 grados con epicentro en el oriente del país, pero que también fue sensible en la Ciudad Capital.

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En este caso, la profundidad fue de apenas 1.90 metros, lo que calificó el fenómeno como superficial. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) verificó que el movimiento no provocó lesiones ni daños en las comunidades afectadas.

Zacapa registró el 15 de julio un sismo de 3.7 grados a las 17:56 horas, con epicentro en el oriente de Guatemala. (Insivumeh)

Guatemala, territorio sísmico por su ubicación geográfica

La actividad sísmica, según los expertos de Insivumeh, responde a la condición geográfica de Guatemala, que se ubica sobre las placas tectónicas de Norteamérica, Caribe y Cocos. Esta configuración convierte al territorio nacional en una de las zonas con mayor incidencia de temblores en Centroamérica.

El organismo científico señala que se registran miles de sismos cada año, aunque solo una fracción es perceptible para la población. Las principales fuentes de estos movimientos incluyen la brecha sísmica del océano Pacífico y fallas locales como las de Motagua y Jalpatagua.

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Medidas de prevención y seguimiento oficial

En los informes divulgados por Insivumeh se precisa que los eventos entre 3.0 y 4.5 grados son habituales en el promedio mensual del país. La entidad reiteró que el monitoreo sísmico es constante y que cualquier variación relevante se comunica de inmediato a las autoridades de protección civil.

Frente a la recurrencia de estas situaciones, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la ciudadanía mantener la calma y no difundir rumores. E

ntre las medidas de prevención, las autoridades insisten en la importancia de revisar los planes de evacuación familiares y preparar la mochila de las 72 horas, que debe contener alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos y linternas. El llamado oficial destaca que la información válida solo debe consultarse en los canales institucionales, a fin de evitar confusiones o pánico innecesario.

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La jornada de este jueves se desarrolló bajo el seguimiento estricto de los sistemas de alerta y comunicación de Insivumeh y Conred, que continuaron evaluando posibles réplicas o nuevas incidencias.

Aunque no se registraron consecuencias graves, la secuencia de eventos mantiene en atención a las comunidades del litoral y el oriente guatemalteco, donde la cultura de prevención se ha reforzado ante la frecuente actividad tectónica.