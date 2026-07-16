El Salvador

El Salvador opera con una capacidad eléctrica de 3,500 megavatios y cumple un rol exportador

La brecha entre la oferta instalada y el mayor consumo registrado ha permitido al país consolidarse como exportador neto en Centroamérica, después de depender de compras externas de entre 22% y 25%

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El Salvador dispone de 3,500 megavatios de capacidad instalada frente a una demanda máxima de 1,162 megavatios y se consolidó como exportador neto de energía. (Foto cortesía ETESAL)
El Salvador dispone de 3,500 megavatios de capacidad instalada frente a una demanda máxima de 1,162 megavatios y se consolidó como exportador neto de energía. (Foto cortesía ETESAL)

El Salvador cuenta con una capacidad instalada de cerca de 3,500 megavatios, mientras que la demanda máxima registrada ronda los 1,162 megavatios. Esta diferencia ha permitido que el país se posicione como exportador neto de energía en la región. Según Edwin Núñez, presidente de ETESAL, anteriormente El Salvador debía importar entre el veintidós y el veinticinco por ciento de la energía que consumía, principalmente desde Guatemala.

En la actualidad, El Salvador integra la red regional SIEPAC, un sistema que facilita la integración eléctrica de los países centroamericanos. Cuando alguna nación requiere energía adicional, tiene la posibilidad de adquirirla de otro miembro de la red a través de esta interconexión. El presidente de ETESAL mencionó que, a su juicio, “el mercado eléctrico centroamericano es un ejemplo a nivel mundial por su funcionamiento y cooperación”.

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El directivo señaló, durante la entrevista en el programa Diana Verónica y Tony, que la diversificación de la matriz energética, promovida desde 2019, ha contribuido a sostener el crecimiento y a fortalecer la seguridad del suministro, incluso en contextos de alta demanda o ante condiciones climáticas adversas.

Matriz energética nacional y función de ETESAL

La matriz energética salvadoreña está compuesta por diversas fuentes. El país produce electricidad a partir de hidroeléctricas, geotérmicas, gas natural, solar y, en años recientes, eólica. El presidente de ETESAL señaló que se han impulsado proyectos como Energía del Pacífico —centrado en gas natural—, nuevas plantas fotovoltaicas y el parque eólico Ventus.

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La red regional SIEPAC permite la integración eléctrica de Centroamérica y facilita la compra de energía entre países cuando se requiere suministro adicional. (Foto cortesía ETESAL)
La red regional SIEPAC permite la integración eléctrica de Centroamérica y facilita la compra de energía entre países cuando se requiere suministro adicional. (Foto cortesía ETESAL)

ETESAL, según explicó, actúa como la principal autopista eléctrica del país, trasladando la energía desde los puntos de generación hasta las subestaciones, donde se transforma y se prepara para la distribución. Núñez consideró que una red moderna y robusta es esencial para la reducción de pérdidas y la mejora en la calidad del servicio.

La empresa sostiene una coordinación constante con las distribuidoras y el Ministerio de Turismo, con el objetivo de que cada nueva infraestructura pueda entrar en operación de forma sincronizada con las necesidades de la zona donde se instala.

Energías renovables y almacenamiento

El desarrollo de las energías renovables ha influido de manera significativa en el panorama energético salvadoreño. El país ha incrementado la cantidad de plantas fotovoltaicas y proyectos eólicos, como el parque Ventus en Metapán.

Estos proyectos se complementan con la incorporación de sistemas avanzados de almacenamiento, conocidos como BESS (Battery Energy Storage System). Según lo explicado por el presidente de ETESAL, estas soluciones no solo permiten guardar energía, sino que también estabilizan la red y ofrecen servicios auxiliares, como la regulación de voltaje y el respaldo ante posibles fluctuaciones regionales.

El titular de ETESAL consideró que estos sistemas resultan fundamentales para mantener la calidad de la energía en un contexto de demanda creciente e interconexión regional.

Proceso de expansión y cobertura nacional

El plan nacional de expansión de ETESAL se presenta como uno de los ejes para el fortalecimiento de la red de transmisión. Desde 2019 se han incorporado cinco nuevas subestaciones, sumando veintinueve con la próxima inauguración de Surf City y treinta una vez que se concluya la de Morazán.

La matriz energética de El Salvador incluye generación hidroeléctrica, geotérmica, gas natural, solar y eólica, con proyectos como Energía del Pacífico y el parque Ventus. (ETESAL)
La matriz energética de El Salvador incluye generación hidroeléctrica, geotérmica, gas natural, solar y eólica, con proyectos como Energía del Pacífico y el parque Ventus. (ETESAL)

Dentro de la estrategia se prevé el cierre de un anillo eléctrico en oriente, el cual contempla la construcción de nuevas subestaciones en San Miguel, La Unión y Pasaquina, además de la línea Morazán-San Miguel. Este refuerzo está pensado para acompañar el desarrollo del aeropuerto del Pacífico, el crecimiento urbano y diferentes proyectos industriales en la zona oriental.

Núñez detalló que la expansión de la red incluye también nuevas subestaciones en zonas identificadas como áreas de alto crecimiento, como Huizúcar, así como el refuerzo de la infraestructura en Soyapango y la modernización de instalaciones en el área metropolitana de San Salvador. El propósito, según indicó, es anticipar la demanda y contribuir a garantizar la calidad del suministro en todas las regiones del país.

Avances tecnológicos: subestaciones GIS e inteligencia artificial

La subestación Surf City representa un avance tecnológico, ya que es la primera en el país en emplear el sistema GIS (Gas Insulated Switchgear) en transmisión. Este tipo de tecnología encapsula los componentes electromecánicos en gas, lo que, de acuerdo con Edwin Núñez, contribuye a reducir el mantenimiento y a prolongar la vida útil de las instalaciones. Está previsto que todas las subestaciones incluidas en el nuevo plan de expansión utilicen este modelo.

El presidente de ETESAL indicó que se han sumado veinticinco nuevos operadores, formados en institutos técnicos y universidades, para encargarse de la gestión de estas infraestructuras. El monitoreo de las subestaciones incorpora herramientas de inteligencia artificial, lo que, según explicó, permite una operación predictiva y una gestión más eficiente de incidentes.

La subestación Surf City incorpora tecnología GIS, monitoreo con inteligencia artificial y una inversión de 35 millones de dólares para atender desarrollos turísticos, residenciales y tecnológicos. (ETESAL)
La subestación Surf City incorpora tecnología GIS, monitoreo con inteligencia artificial y una inversión de 35 millones de dólares para atender desarrollos turísticos, residenciales y tecnológicos. (ETESAL)

El sistema se organiza en tres turnos de trabajo, con vigilancia y mantenimiento durante todo el año. Núñez recordó que la transmisión eléctrica fue declarada área de seguridad nacional y que la empresa ha implementado protocolos que incluyen sistemas antifauna para prevenir interrupciones o daños en la red.

Impacto en el desarrollo urbano y calidad de vida

La expansión y modernización de la red de transmisión eléctrica se ha vinculado con el crecimiento inmobiliario, turístico y tecnológico en zonas como La Libertad, Nuevo Cuscatlán, la Costa del Sol y otras áreas donde se registra un aumento de proyectos.

La subestación Surf City, que ha requerido una inversión de $35 millones, está destinada a cubrir la demanda de iniciativas como Ocean Breeze y distintos desarrollos residenciales y hoteleros. El presidente de ETESAL sostuvo que “sin subestaciones cercanas y modernas no es posible garantizar la factibilidad eléctrica para nuevos usuarios, sean apartamentos, centros comerciales o fábricas”.

El funcionario agregó que la infraestructura también aportará beneficios a la zona sur de San Salvador y respaldará la instalación de centros de datos y empresas tecnológicas internacionales interesadas en condiciones de seguridad y estabilidad energética.

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