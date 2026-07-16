Honduras

Canciller de Honduras anuncia reunión con El Salvador para abordar situación de Isla Conejo

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, confirmó que sostendrá una reunión con su homóloga de El Salvador para abordar el tema de Isla Conejo, al tiempo que aseguró que las relaciones bilaterales entre ambos países se mantienen “constructivas y cercanas”

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La canciller de Honduras, Mireya Agüero, anunció que sostendrá una reunión con su homóloga de El Salvador para abordar el tema de Isla Conejo. Agüero aseguró que las relaciones entre Honduras y El Salvador se mantienen "constructivas y cercanas", pese a los temas pendientes en la agenda bilateral. (Foto: Hondudiario)
La canciller de Honduras, Mireya Agüero, anunció que sostendrá una reunión con su homóloga de El Salvador para abordar el tema de Isla Conejo. Agüero aseguró que las relaciones entre Honduras y El Salvador se mantienen "constructivas y cercanas", pese a los temas pendientes en la agenda bilateral. (Foto: Hondudiario)

La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Mireya Agüero, informó este jueves que sostendrá un encuentro con la canciller de El Salvador, Juana Alexandra Hill, con el propósito de dialogar sobre la situación de Isla Conejo, un tema que históricamente ha formado parte de la agenda bilateral entre ambas naciones.

Aunque no precisó la fecha ni el lugar donde se desarrollará la reunión, la diplomática afirmó que el diálogo se llevará a cabo en los próximos días y reiteró que, pese a este asunto, las relaciones entre Honduras y El Salvador se mantienen en términos positivos.

"Totalmente normal, relaciones constructivas y cercanas“, expresó Agüero al ser consultada sobre el vínculo entre ambos gobiernos, al tiempo que confirmó que el encuentro permitirá abordar específicamente el tema relacionado con Isla Conejo.

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Cancillería enfrenta dos situaciones “delicadas”

Durante sus declaraciones, la canciller también hizo un balance del trabajo que desarrolla la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, asegurando que la institución mantiene una agenda activa tanto en materia diplomática como de atención consular.

No obstante, reconoció que actualmente enfrentan dos situaciones que calificó como “delicadas”, relacionadas con los estudiantes hondureños que permanecen en Venezuela y Cuba, países donde la Cancillería ha tenido que reforzar el acompañamiento debido a las dificultades que enfrentan.

La reunión entre las cancilleres de Honduras y El Salvador se realizará en los próximos días como parte del diálogo diplomático entre ambos países. (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)
La reunión entre las cancilleres de Honduras y El Salvador se realizará en los próximos días como parte del diálogo diplomático entre ambos países. (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)

"Estamos muy bien, bueno, obviamente tenemos dos situaciones un poco delicadas; una es el tema de nuestros estudiantes en Venezuela que realmente están siendo acogidos por nuestra misión diplomática allá, dándoles todo el apoyo“, manifestó la funcionaria.

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Agüero explicó que la representación diplomática hondureña en Venezuela mantiene contacto permanente con los estudiantes para brindarles asistencia y atender cualquier necesidad que pueda surgir mientras permanecen en ese país.

Dificultades para enviar recursos a Cuba

La canciller indicó que el segundo tema que mantiene ocupada a la institución corresponde a los estudiantes hondureños que cursan estudios en Cuba.

Según explicó, las limitaciones derivadas del embargo económico que pesa sobre la isla han complicado el envío de recursos económicos tanto para los becarios como para el funcionamiento de la misión diplomática hondureña.

"La otra situación que tenemos un poco delicada es con el embargo en Cuba. Nuestros estudiantes allá también están teniendo una atención prioritaria, porque a veces el problema con Cuba es que no podemos enviar el dinero“, señaló.

Agüero explicó que estas dificultades no solo afectan el apoyo financiero destinado a los estudiantes, sino también algunos gastos operativos de la representación diplomática hondureña en La Habana.

A pesar de ello, aseguró que la Cancillería trabaja en mecanismos que permitan superar esas limitaciones y garantizar la atención de los hondureños residentes en ese país.

La titular de la Cancillería hondureña afirmó que uno de los principales asuntos del encuentro con El Salvador será la situación de Isla Conejo. (FOTO: Presidencia de Honduras)
La titular de la Cancillería hondureña afirmó que uno de los principales asuntos del encuentro con El Salvador será la situación de Isla Conejo. (FOTO: Presidencia de Honduras)

"Estamos trabajando en eso y definitivamente vamos por buen camino, siempre también en conversaciones con el embajador de Cuba en Tegucigalpa“, agregó.

Diálogo con El Salvador

Respecto al encuentro con la canciller salvadoreña, Agüero reiteró que el diálogo se desarrollará dentro de los canales diplomáticos habituales y tendrá como uno de sus principales puntos de agenda el tema de Isla Conejo.

Aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre los asuntos específicos que serán discutidos durante la reunión, insistió en que Honduras mantiene una comunicación permanente con El Salvador y que ambos gobiernos continúan fortaleciendo la cooperación bilateral.

La funcionaria destacó que el diálogo entre las dos cancillerías se desarrolla en un ambiente de respeto y entendimiento, por lo que expresó confianza en que el encuentro permitirá continuar abordando los temas de interés mutuo mediante la vía diplomática.

Un diferendo histórico

Isla Conejo es un pequeño islote ubicado en el golfo de Fonseca que ha sido objeto de diferencias entre Honduras y El Salvador durante varias décadas.

Si bien la Corte Internacional de Justicia resolvió en 1992 la delimitación de diversos territorios en el golfo de Fonseca, el estatus de Isla Conejo ha seguido siendo motivo de posiciones distintas entre ambos países, que sostienen argumentos sobre su soberanía.

En distintas ocasiones, Honduras y El Salvador han reiterado su compromiso de tratar este tema a través del diálogo diplomático y de los mecanismos establecidos por el derecho internacional, evitando que las diferencias afecten la relación bilateral.

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