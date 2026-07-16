Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron en Wall Street y subió el riesgo país

Los índices estadounidenses bajaron hasta 1,5% y el S&P Merval porteño cedió 3,2%. Los títulos argentinos perdieron hasta 10% en el exterior y el riesgo país subió a 410 puntos básicos. El dólar se mantuvo a $1.495 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 230 millones

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Los índices accionarios terminaron cerca de los mínimos del día.
Los índices accionarios terminaron cerca de los mínimos del día.

Las acciones argentinas finalizaron con amplias bajas este jueves, para amplificar lo que fue una tendencia internacional adversa, con epicentro en Wall Street. A su vez, los títulos públicos en dólares tuvieron caídas marginales y subió el riesgo país.

Las ventas de activos argentinos se ajustaron al desempeño de los principales indicadores de referencia, los de las bolsas de Nueva York, que perdieron hasta 1,5% arrastrados por los valores tecnológicos. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo perdió 1,4 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 3,2% a 3.185.257 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street se impusieron las bajas, encabezadas por Satellogic (-9,9%) y los papeles bancarios Supervielle (-6,2%), Macro (-5,7%), Francés (-6,2%) y Grupo Galicia (-4,6%).

Tras una suba or la mañana, el petróleo retrocedió 0,8%, a USD 84,25 el barril de Brent para septiembre, lo que influyó en el desempeño de las a acciones argentinas del sector como YPF (-3,5%) y Vista Energy (-4,5%).

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Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- cedieron un mínimo 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió seis unidades para Argentina, en los 410 puntos básicos.

“La plaza financiera argentina convalidó un día bajista en sintonía con el sesgo contractivo global, mientras digiere la multimillonaria colocación de instrumentos financieros coordinada por el Palacio de Hacienda”, evaluó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El promedio industrial Dow Jones restó 0,2%, mientras que el S&P 500 cayó 0,5%. El Nasdaq Composite retrocedió 1,5% debido a la presión a la baja que sufren las acciones de las empresas de semiconductores por segundo día consecutivo.

Las acciones de semiconductores continuaron cayendo después de que los sólidos resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (-1,7%) no lograron impresionar a los mercados.

United Health Group (+1,2%) también informó ganancias superiores a las esperadas en el segundo trimestre, al igual que GE Aerospace (-4,1%), mientras que el informe del segundo trimestre de Netflix (+0,9%) destacaba el calendario de ganancias después del cierre. En el “after market” Netflix se hundía cerca de 7 por ciento.

“Observamos un mercado ruidoso y lateral solo levemente optimista aunque para el índice Bull & Bear de BofA (Bank of America) estemos dentro de un estado de euforia, lo que sugiere una vulnerabilidad inherente ante cualquier catalizador negativo”, precisó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

“Para los próximos días, la dirección del mercado dependerá críticamente de la evolución de la tensión en Medio Oriente y de la capacidad de los resultados corporativos para justificar las valoraciones actuales en un entorno de tipos de interés que, según la Fed, podrían mantenerse restrictivos por más tiempo del previsto“, estimó Laura Torres.

“Las acciones estadounidenses se desplomaron el jueves, mientras los inversores evaluaban el auge de la inteligencia artificial y los informes clave de ganancias, al tiempo que la escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán seguía pesando sobre el mercado”, resumió Yahoo Finance.

El dólar operó estable

El dólar mayorista tuvo una suba marginal de 1,50 peso o 0,1% este jueves, a $1.476, con un monto de operaciones todavía relevante en los USD 625,3 millones, acorde al período de mayor liquidación de exportaciones, que parece extenderse al mes de julio.

“Con una demanda algo más sostenida, alcanzó su máximo intradiario de $1.478. Sin embargo, en esos valores reapareció la oferta, lo que llevó a la divisa a retroceder levemente y cerrar en $1.476, apenas por encima del cierre anterior”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El tipo de cambio oficial mantiene en julio una baja de seis pesos o 0,4%, tendencia que, de sostenerse, perdería nuevamente contra la inflación mensual. Mientras, en el recorrido de 2026 alcanza una ganancia de 21 pesos o 1,4 por ciento.

El BCRA fijó para fecha un techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.826,41 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 350,41 pesos o 23,7% de ese límite de intervención.

El dólar al público se mantuvo estable a $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue o informal descontó cinco pesos o 0,3%, a 1.530 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.495,93 para la venta y $1.444,81 para la compra.

El Banco Central absorbió USD 230 millones en el día, para fortalecer las reservas netas de la entidad, mientras que las reservas internacionales brutas disminuyeron en USD 62 millones, a USD 48.531 millones, con el efecto de una caída de cotizaciones de activos como el oro (-1,8%, a USD 3.978 la onza) de 140 millones en el día.

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