El Salvador

Reunión de Trump y Bukele en Washington se enfocó en Migración, Economía y Seguridad, confirmó a Infobae una fuente de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos recibió a su par salvadoreño para dialogar sobre iniciativas conjuntas en materia de desarrollo y control fronterizo

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en el Despacho Oval a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en una reunión a puerta cerrada. El encuentro, celebrado en Washington D.C., ocurrió unos días después de la inscripción de Bukele para buscar un tercer mandato consecutivo.

Consultada por INFOBAE sobre el contenido de la conversación entre los mandatarios, una fuente de la Casa Blanca afirmó que “los presidentes discutieron principalmente mecanismos conjuntos para combatir la inmigración ilegal, fomentar el crecimiento económico y garantizar la seguridad regional”.

El diálogo bilateral se produjo en un contexto de mayor acercamiento entre la administración estadounidense y el gobierno salvadoreño.

Por su parte, El Salvador se mantiene como uno de los aliados regionales más cercanos de la administración de EE.UU., que desde su regreso a la presidencia en 2025 ha mostrado apoyo público a candidaturas afines en la región.

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EFE informó que la presidencia de Trump manifestó respaldo a candidaturas afines en países como Honduras y Costa Rica, reforzando la estrategia de Washington de apoyar a aliados latinoamericanos en temas migratorios y de seguridad.

La llegada de Bukele tuvo lugar poco después de formalizar su postulación a un tercer mandato presidencial, tras la reforma constitucional aprobada y ratificada por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio de 2025.

Esta reforma eliminó el límite de mandatos presidenciales, extendió el periodo a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral, modificando los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Cooperación estratégica y desarrollo tecnológico

La relación entre Estados Unidos y El Salvador se encuentra en una etapa de cooperación estratégica. Actualmente, la agenda bilateral prioriza la migración, el desarrollo económico y el combate al crimen organizado, aspectos centrales para ambos gobiernos.

En el marco de la relación bilateral, Estados Unidos y El Salvador suscribieron la Alianza Pax Silica, un acuerdo orientado a impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas y la digitalización de la economía salvadoreña. Esta iniciativa permite la creación de laboratorios de investigación aplicada y promueve la capacitación de talento local en áreas como Inteligencia Artificial, ciberseguridad y aplicaciones industriales de software.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía General de la República en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 19 de mayo de 2026. (REUTERS/Jose Cabezas)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía General de la República en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 19 de mayo de 2026. (REUTERS/Jose Cabezas)

Además, la cooperación bilateral se ha expandido hacia acuerdos en materia comercial, como lo evidencia la firma de un acuerdo de reciprocidad comercial entre ambos países a inicios de 2026. El Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la República de El Salvador sobre Comercio Recíproco, que estableció condiciones preferenciales para el intercambio de bienes y servicios.

Este pacto facilita el acceso de productos salvadoreños al mercado estadounidense y promueve la llegada de inversiones en sectores como manufactura, agroindustria y tecnología. Según datos compartidos por la agencia EFE, el acuerdo incluyó disposiciones para la protección de la propiedad intelectual y la reducción de barreras no arancelarias, lo que fortaleció el clima de negocios en El Salvador.

Estos instrumentos reflejaron el interés de ambos gobiernos en consolidar una cooperación estratégica, basada en la innovación, el crecimiento económico y la generación de empleo, como respuesta a los retos migratorios y de seguridad en la región.

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