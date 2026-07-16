Costa Rica

Costa Rica confirma tercer caso de viruela del mono este año: paciente no reportó viajes al extranjero

El nuevo contagio corresponde a un hombre de 37 años que permanece estable y en aislamiento. Las autoridades sanitarias confirmaron que existe un vínculo epidemiológico con el segundo caso detectado este año

Guardar
Google icon
Un nuevo brote de la viruela del mono en A Coruña (Canva)
El Ministerio de Salud confirmó un tercer caso de mpox en Costa Rica durante el 2026, correspondiente a un vecino de Heredia.(Canva)

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de viruela del mono en Costa Rica, elevando a tres la cantidad de contagios registrados en el país durante el 2026.

El paciente es un hombre de 37 años, vecino de la provincia de Heredia, quien permanece en condición de salud estable y cumple con la orden sanitaria de aislamiento mientras avanza la investigación epidemiológica.

De acuerdo con la información oficial, el diagnóstico fue confirmado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). Durante la investigación de campo, el paciente indicó que no había realizado viajes fuera de Costa Rica en los últimos 30 días, un dato que resulta relevante para determinar el origen del contagio y establecer la cadena de transmisión.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias informaron que este tercer caso mantiene una relación epidemiológica con el segundo contagio confirmado este año, lo que permite orientar las investigaciones hacia un posible vínculo de transmisión local. Sin embargo, el Ministerio de Salud no brindó mayores detalles sobre las circunstancias específicas de esa relación, con el objetivo de proteger la confidencialidad de las personas involucradas.

Con este nuevo reporte, Costa Rica acumula tres casos confirmados de viruela del mono durante el presente año. El primero corresponde a un hombre de 52 años, vecino de la provincia de San José, mientras que el segundo fue identificado en un hombre de 27 años, también residente en esa provincia. Ambos pacientes continúan estables de salud, según el más reciente reporte oficial.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el INCIENSA.

Las instituciones desarrollan investigaciones para identificar la fuente de infección, localizar y dar seguimiento a las personas que pudieron haber tenido contacto con los casos confirmados y aplicar las medidas necesarias para evitar una mayor propagación del virus.

Las autoridades determinaron que el nuevo caso tiene relación epidemiológica con el segundo contagio confirmado este año. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Las autoridades determinaron que el nuevo caso tiene relación epidemiológica con el segundo contagio confirmado este año. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las autoridades recordaron que la viruela del mono es una enfermedad viral cuya principal vía de transmisión es el contacto físico estrecho con una persona infectada. Esto incluye el contacto directo con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado y también el uso compartido de objetos contaminados, como ropa de cama, toallas o utensilios personales.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a la población. Entre ellas destaca evitar el contacto físico cercano, incluido el contacto sexual, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que cuenten con un diagnóstico confirmado de mpox. Asimismo, aconsejó no compartir artículos de uso personal con personas enfermas y mantener una higiene frecuente de las manos mediante agua y jabón o soluciones a base de alcohol.

La institución también hizo un llamado para que cualquier persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad acuda de manera oportuna al establecimiento de salud más cercano. Entre los signos de alerta se encuentran lesiones en la piel similares a granos o ampollas, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares y malestar general.

El objetivo de una consulta temprana, explicaron las autoridades, es facilitar el diagnóstico oportuno, iniciar el seguimiento correspondiente y reducir el riesgo de transmisión a otras personas mediante el aislamiento y el rastreo de contactos.

Además del componente sanitario, el Ministerio de Salud insistió en la importancia de evitar la estigmatización de las personas diagnosticadas con la enfermedad. La institución pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad, respeto y empatía hacia los pacientes, sus familiares y las personas identificadas como contactos cercanos.

Salud, la CCSS e INCIENSA mantienen el seguimiento de contactos para evitar nuevas cadenas de transmisión. Fuente: Teletica
Salud, la CCSS e INCIENSA mantienen el seguimiento de contactos para evitar nuevas cadenas de transmisión. Fuente: Teletica

Según enfatizó la cartera, la enfermedad no debe convertirse en motivo de discriminación ni en una razón para divulgar información personal de quienes resultan afectados.

Resguardar la confidencialidad de los pacientes favorece que más personas consulten a tiempo cuando presentan síntomas, fortalece las investigaciones epidemiológicas y facilita la interrupción de las cadenas de transmisión.

Las autoridades reiteraron que la vigilancia epidemiológica permanece activa en todo el territorio nacional y aseguraron que continuarán informando a la población sobre cualquier actualización relacionada con nuevos casos o cambios en la situación del virus mediante los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Temas Relacionados

Costa RicaMinisterio de SaludINCIENSAViruela del MonoMpoxHeredia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Canciller de Honduras anuncia reunión con El Salvador para abordar situación de Isla Conejo

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, confirmó que sostendrá una reunión con su homóloga de El Salvador para abordar el tema de Isla Conejo, al tiempo que aseguró que las relaciones bilaterales entre ambos países se mantienen “constructivas y cercanas”

Canciller de Honduras anuncia reunión con El Salvador para abordar situación de Isla Conejo

Reunión de Trump y Bukele en Washington se enfocó en Migración, Economía y Seguridad, confirmó a Infobae una fuente de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos recibió a su par salvadoreño para dialogar sobre iniciativas conjuntas en materia de desarrollo y control fronterizo

Reunión de Trump y Bukele en Washington se enfocó en Migración, Economía y Seguridad, confirmó a Infobae una fuente de la Casa Blanca

El Salvador opera con una capacidad eléctrica de 3,500 megavatios y cumple un rol exportador

La brecha entre la oferta instalada y el mayor consumo registrado ha permitido al país consolidarse como exportador neto en Centroamérica, después de depender de compras externas de entre 22% y 25%

El Salvador opera con una capacidad eléctrica de 3,500 megavatios y cumple un rol exportador

República Dominicana registra 1,103 muertes y 30,826 heridos por accidentes de tránsito en 2026

El Observatorio de Seguridad Vial reportó además un promedio de tres fallecimientos diarios, en un escenario que mantiene la presión sobre los hospitales y las áreas de trauma y emergencias, con 40 decesos en el mes actual

República Dominicana registra 1,103 muertes y 30,826 heridos por accidentes de tránsito en 2026

La obra que busca cambiar el futuro del agua en la capital hondureña avanza al 46 %

Durante décadas, los habitantes de han enfrentado racionamientos de agua que se intensifican cada verano. Ahora, la ciudad avanza en la construcción de la represa San José

La obra que busca cambiar el futuro del agua en la capital hondureña avanza al 46 %

TECNO

Así puedes encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio sin borrar conversaciones

Así puedes encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio sin borrar conversaciones

Cómo acceder a la papelera de WhatsApp y borrar fotos o videos que ocupan memoria

Grok Build de Elon Musk: el código abierto para crear aplicaciones ya está disponible

Terremotos en Venezuela: la ingeniería y tecnología que define si un edificio sobrevive a un sismo

La tecnología que evita que la tinta de impresiones se corra aunque caiga agua

ENTRETENIMIENTO

“Broadway es más que una calle, es una idea y está en peligro”, afirmó Andrew Lloyd Webber tras el anuncio del cierre anticipado de Cats

“Broadway es más que una calle, es una idea y está en peligro”, afirmó Andrew Lloyd Webber tras el anuncio del cierre anticipado de Cats

La advertencia de Andy Serkis sobre The Hunt for Gollum: “No haré una versión políticamente correcta”

Youtuber elimina video tras recibir críticas por pedir comida más de 20 veces durante un vuelo

El brutal ataque de un tiburón que casi le cuesta el brazo: así fue la lucha por sobrevivir de Helen Fairlamb

Ian Somerhalder y el verdadero detonante tras su salida de Hollywood: “Decidí terrminar con eso”

MUNDO

Siria incautó en la frontera con Irak un cargamento de armas destinado a Hezbollah en Líbano

Siria incautó en la frontera con Irak un cargamento de armas destinado a Hezbollah en Líbano

Estados Unidos autorizó una venta de armas de 1.960 millones de dólares a Arabia Saudita mientras se rompe la tregua con los hutíes

Las acciones de semiconductores arrastraron a la baja a Wall Street y a los mercados globales

El precio del petróleo Brent caýó luego de tres sesiones al alza

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán