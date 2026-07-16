Entre Ríos: festejaba el triunfo de Argentina contra Inglaterra y terminó apuñalado tras cruzarse con el ex de su pareja

La disputa entre ambos se remonta a un homicidio ocurrido en 2017

Un viejo conflicto personal habría derivado en un violento episodio durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en Paraná, Entre Ríos, donde un hombre de 38 años fue apuñalado tras enfrentarse con el ex novio de su pareja. Producto del ataque, resultó herido y debió ser trasladado de urgencia a un hospital local.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió el miércoles por la noche, cerca de las 20, en la Plaza 1° de Mayo, frente a la catedral, donde una multitud se reunió para celebrar el triunfo ante Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la declaración de W.H., de 29 años, todo comenzó cuando ella y su actual pareja se encontraban en las inmediaciones de Su Santidad Francisco y Urquiza. En un momento, pasó por el lugar su ex, R.F.R., de 31 años, quien, según la denunciante, les hizo gestos provocadores.

Tras un cruce verbal entre la mujer y su ex, intervino la actual pareja de R.F.R., de unos 30 años, quien la agredió con una botella. Ante la agresión, el novio de la mujer, A.P., intervino y comenzó a pelearse con el ex de su pareja.

PUBLICIDAD

El incidente tuvo lugar en en las inmediaciones de Su Santidad Francisco y Urquiza

Debido a la gran cantidad de personas presentes en la plaza por los festejos, la denunciante no pudo precisar detalles de la pelea. Solo advirtió que su acompañante había resultado herido en la zona abdominal, por lo que solicitó ayuda. Como consecuencia de las heridas, fue trasladado al Hospital San Martín.

El caso quedó en manos de la fiscal de Delitos Complejos Sonia Vives, quien dispuso tareas de rigor y la intervención de la División Homicidios. Por orden de Vives, personal policial de la Comisaría 2° de Paraná acudió al centro de salud, donde confirmaron que el herido ingresó consciente, pero fue derivado de inmediato al quirófano para ser intervenido. Por este motivo, no pudieron tomarle declaración. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que aguardarán su recuperación para avanzar con la investigación.

PUBLICIDAD

Según supo Infobae, el conflicto entre el actual novio de la denunciante y su ex tiene antecedentes. La disputa se remonta a 2017, cuando el herido estuvo involucrado en un homicidio en el que el fallecido era amigo de R.R.R., señalado como el presunto agresor. Por ese hecho, el hombre de 38 años estuvo detenido en la Unidad Penal N° 1 y recuperó su libertad en 2024.

La víctima se encuentra internada en el Hospital San Martín

El jefe de Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Jorge Pérez, señaló que el operativo desplegado durante los festejos fue “altamente satisfactorio”.

PUBLICIDAD

En diálogo con el medio local Elonce, Pérez sostuvo que, a pesar de los hechos aislados, la evaluación general fue positiva. “Había muchísima gente, grupos de chicos y familias que fueron a festejar, pero hubo un grupito que no fue justamente a eso”. Según comentó, la convocatoria superó incluso la registrada durante los festejos del Mundial de Qatar.

Asimismo, destacó la actuación del personal policial que permitió controlar los conflictos. “Los festejos no requirieron intervención policial hasta que correspondió hacerlo. Nuestra función fue garantizar que la ciudadanía pudiera celebrar con tranquilidad”, concluyó.

PUBLICIDAD